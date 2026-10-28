da li ste znali

da li ste znali

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Iza naizgled beznačajnog otvora na čepu rezervoara krije se mehanizam presudan za nesmetan rad automobila. Njegova primarna funkcija jeste izjednačavanje pritiska u rezervoaru, pa bilo kakav zastoj u ventilaciji može izazvati neravnomeran rad agregata, fizičko oštećenje rezervoara i znatne finansijske izdatke za popravku.

Čemu služi rupica na rezervoaru automobila Foto: Lev Dolgachov / Alamy / Profimedia

Potrošnjom goriva u zatvorenom prostoru rezervoara nastaje praznina koju vazduh mora odmah da nadomesti. Ukoliko vazduh ne cirkuliše slobodno, javlja se podpritisak koji sputava dotok goriva ka motoru, što vozači najčešće osete kroz trzanje i nestabilan rad tokom vožnje. Pored toga, temperaturna kolebanja šire gorivo i stvaraju gasove, stvarajući dodatni pritisak koji zahteva stalno rasterećenje.

Zaštita instalacija i optimizacija potrošnje

Održavanje stabilnog pritiska tokom vožnje direktno štiti zidove rezervoara od uvlačenja i trajnih deformacija usled stvorenog vakuuma. Takođe, ispravna cirkulacija vazduha rasterećuje cevi i vodove za dovod goriva, čuvajući ih od pucanja pri visokim temperaturama i širenju gasova.

Čemu služi rupica na rezervoaru automobila Foto: Lorenzo López de la Rosa / Panthermedia / Profimedia

Neispravno odzračivanje negativno utiče i na ekonomičnost potrošnje. Kada pumpa za gorivo savladava otpor vakuuma, ubrizgavanje postaje neujednačeno, što narušava proces sagorevanja u cilindrima. Prohodan ventilacioni kanal omogućava stabilno snabdevanje motora gorivom, dok ujedno sprečava nekontrolisano zagađivanje okoline opasnim isparenjima.

Savremeni mehanizmi za kontrolu isparenja

Današnja vozila koriste napredni EVAP sistem koji sprečava da isparenja odu u vazduh tako što ih sprovodi do kanistera sa aktivnim ugljem. Umesto ispuštanja u atmosferu, ovi gasovi se zadržavaju u filteru i potom ponovo usmeravaju u usisnu granu gde sagorevaju zajedno sa osnovnim gorivom.

Protok gasova reguliše se posebnim elektromagnetnim ventilima koji se otvaraju samo u predviđenim režimima rada motora. Takva tehnologija potpuno eliminiše prodor neprijatnih mirisa benzina u unutrašnjost vozila, čuva životnu sredinu i obezbeđuje maksimalnu iskorišćenost svake kapi goriva u skladu sa ekološkim standardima.

Čemu služi rupica na rezervoaru automobila Foto: Ruslan Sidorov / Alamy / Profimedia

Moguće posledice

Nagomilana prljavština, masnoća i prašina vremenom mogu potpuno da blokiraju mali otvor za vazduh. Pod dejstvom snažnog vakuuma rezervoar može popustiti po šavovima, promeniti oblik ili čak naprsnuti, što dovodi do opasnog curenja benzina.

Јasan znak da u sistemu postoji problem sa pritiskom jeste karakteristično šištanje, odnosno zvuk usisavanja vazduha koji se čuje čim odvrnete čep na pumpi. Pored toga, zapušenost se manifestuje i iznenadnim padom snage pri savladavanju uspona, kao i nelogičnim oscilacijama na meraču nivoa goriva u instrument-tabli. Ukoliko se ovi signali ignorišu, prva na udaru biće električna pumpa goriva, čija zamena iziskuje ozbiljan trošak.

Čemu služi rupica na rezervoaru automobila Foto: bobo / Alamy / Profimedia

Preventivno čišćenje i servisna intervencija

Održavanje ovog segmenta trebalo bi uvrstiti u redovnu rutinu brige o automobilu, gde je povremeno čišćenje prostora oko grla rezervoara najjednostavniji način da se spreči prodiranje nečistoća u kanale.

Pojava mirisa goriva oko automobila ili povećana potrošnja bez očiglednog razloga jasan su povod za posetu majstoru. Često je rešenje vrlo jednostavno i svodi se na promenu dotrajalog poklopca rezervoara ili pročišćavanje ventilacionih ventila, čime se automobil blagovremeno štiti od većih kvarova.

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