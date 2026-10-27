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Simboli za uključivanje i isključivanje uređaja, koje svakodnevno prepoznajemo i koristimo, imaju istoriju koja seže do razvoja međunarodnog tržišta, a njihovo značenje često nije tako jasno kao što se čini.

Gotovo svakodnevno koristimo simbole za uključivanje i isključivanje elektronskih uređaja, ali retki razmišljaju o tome kako su nastali i šta pojedine oznake zapravo predstavljaju. Prepoznatljiva kombinacija kružnice i uspravne crte nije slučajna, već je rezultat nastojanja da se stvori univerzalni znak razumljiv ljudima bez obzira na jezik kojim govore.

Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

U počecima razvoja elektronike prekidači su se uglavnom označavali engleskim rečima ON i OFF, odnosno uključeno i isključeno. Međutim, sa razvojem međunarodnog tržišta nakon Drugog svetskog rata takav način označavanja pokazao se nepraktičnim. Proizvođačima je bio potreban jednostavan simbol koji će korisnici moći da razumeju u bilo kom delu sveta.

Rešenje je pronađeno u binarnom sistemu, koji se zasniva na dve vrednosti – jedinici i nuli. Uspravna crta, odnosno oznaka „1“, označava uključeno stanje, dok kružić „0“ predstavlja isključeno stanje. Takve oznake i danas se mogu pronaći na različitim uređajima, na primer na produžnim kablovima i napajanjima.

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Sa razvojem tehnologije promenio se i način na koji uključujemo elektronske uređaje. Umesto klasičnih prekidača sa odvojenim položajima za uključivanje i isključivanje, sve više su počeli da se koriste tasteri koji obavljaju obe funkcije. Tako se pojavila i kombinovana oznaka koja spaja elemente jedinice i nule. Ipak, postoji razlika između pojedinih simbola koje često smatramo istim.

Oznaka koja izgleda poput prekinute kružnice sa uspravnom crtom na vrhu široko je prepoznatljiva na računarima, televizorima, kućnim aparatima i drugim elektronskim uređajima. Ona može da označava stanje pripravnosti ili upravljanje napajanjem, u zavisnosti od izvedbe uređaja. To znači da pritiskom na taster uređaj ne mora nužno biti potpuno odvojen od električne mreže.

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Zbog toga pojedini uređaji i nakon isključivanja mogu nastaviti da troše malu količinu električne energije, na primer ako ostanu u stanju pripravnosti. Ako želite da ih potpuno odvojite od napajanja, ponekad je potrebno isključiti prekidač na napajanju ili izvući utikač iz utičnice. Iako ove oznake viđamo gotovo svakodnevno, njihovo značenje nije uvek jednako očigledno. Sledeći put kada pritisnete taster za gašenje, vredi imati na umu da isključivanje uređaja i potpuno prekidanje njegovog napajanja nisu nužno ista stvar.

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