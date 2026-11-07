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Vozite iza grupe motociklista i primetite da je jedan od njih podigao levu ruku pravo uvis. Iz automobila može da izgleda kao da je nekome mahnuo, ali ako mu je dlan otvoren i okrenut napred, moguće je da se obraća ljudima s kojima vozi. U vodiču proizvođača motocikala Harli-Dejvidson taj znak znači „Pratite me“. Ako je ruka u istom položaju, a podignut je samo kažiprst, poruka se menja. Tada ostali treba da se poređaju jedan iza drugog.

Kada otvoren dlan znači „Pratite me“

Foto: Robert Lloyd-Ashton / Alamy / Profimedia

Dok su na putu, motociklisti dogovorenim znacima mogu da upozore jedni druge na prepreku, najave usporavanje ili promene raspored grupe bez zaustavljanja i razgovora. Za znak „Pratite me“ vozač ispruži levu ruku pravo iznad ramena, s dlanom okrenutim u smeru vožnje. Ostalima tako pokazuje za kim da krenu ili prema čijem kretanju da se ravnaju.

To može da bude korisno, recimo, kada grupa posle pauze na pumpi ponovo izlazi na put. Motociklisti se okupljaju, a onaj koji preuzima vođstvo jednim pokretom daje ostalima do znanja da krenu za njim. Američka Fondacija za bezbednost motociklista (MSF) preporučuje da se pre polaska dogovore ruta, mesta za odmor i sipanje goriva, kao i ko će voziti na čelu, a ko na začelju grupe. Tada mogu da utvrde i koje će znake koristiti, jer pojedine grupe imaju sopstvene dogovore.

Zašto jedan podignut prst menja raspored motociklista

Kada motociklista podigne levu ruku i prema gore ispruži samo kažiprst, traži od ostalih da pređu u jednu kolonu. Taj znak lakše je razumeti ako znate kako grupa obično izgleda na preglednom putu. Prvi vozač može da bude bliže levoj strani svoje trake, sledeći bliže desnoj, pa se tako smenjuju. Svi su u istoj traci, a pomereni su jedni u odnosu na druge da bi imali više prostora da reaguju.

Foto: Robert Lloyd-Ashton / Alamy / Profimedia

Na užem putu, u zahtevnijim krivinama, pri slaboj vidljivosti ili na lošoj podlozi, grupi može više da odgovara vožnja jedan iza drugog. Svaki motociklista tada ima više prostora da bira putanju. MSF takav raspored preporučuje i pri uključivanju na auto-put i pri silasku sa njega. U vodičima postoji i znak sa dva podignuta prsta, kažiprstom i srednjim prstom, koji označava raspored u dve kolone.

Nekad je važniji pokret ruke nego položaj prstiju

Znak za usporavanje, na primer, izvodi se tako što motociklista ispruži ruku u stranu, okrene dlan nadole i spušta ruku. Za zaustavljanje ruku pruža pravo nadole, s dlanom okrenutim unazad. Ako je na putu prepreka, može levom rukom da pokaže nadole prema levoj strani, a desnim stopalom da ukaže na prepreku s desne strane. Tako vozači iza njega mogu ranije da uoče deo puta na koji treba da obrate pažnju.

Zato ista podignuta ruka iz daljine može da zavara. Motociklista možda pozdravlja drugog vozača, signalizira skretanje ili daje znak grupi. Položaj ruke, smer u kojem je okrenut dlan i ono što se dešava na putu zajedno daju bolju sliku od samog pogleda na podignutu šaku. Harli-Dejvidson u svom vodiču savetuje predvodnicima da pokazivače pravca uključe ranije nego kada voze sami, kako bi ostali u grupi imali vremena da uoče najavu skretanja.

Šta da uradite ako vozite automobil iza grupe?

Foto: Rosemary Roberts / Alamy / Profimedia

Ako motociklista ispred vas podigne otvoren dlan, nastavite da pratite kretanje vozila i držite bezbedno odstojanje. Sam gest ne zahteva naglo kočenje niti promenu trake. Ako grupa potom uspori ili promeni raspored, prilagodite brzinu onome što se zaista događa ispred vas. Kad se između dva motocikla privremeno otvori prostor, procenite da li biste ulaskom u taj razmak ostavili dovoljno mesta i sebi i vozačima oko vas.

„Pratite me“ je dogovor unutar grupe. Za vas za volanom i dalje su merodavni saobraćajni znaci, oznake na kolovozu i pokazivači pravca. Ako posle podignutog dlana motociklisti krenu za jednim vozačem ili se posle podignutog kažiprsta poređaju jedan iza drugog, pokret koji je iz automobila ličio na mahanje upravo vam je objasnio šta se dešava ispred vas.

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