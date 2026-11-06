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Svaki vozač se bar jednom našao u situaciji da u nepreglednoj gradskoj gužvi strpljivo čeka zeleno svetlo na semaforu. Stres, užurban način života i manjak prostora za manevrisanje često dovode do napetosti za volanom. Upravo je jedna takva uobičajena situacija postala predmet žustre rasprave na društvenoj mreži Redit, gde je korisnik podelio svoje iskustvo sa ulica.

Na forumu posvećenom saobraćaju postavio je pitanje koje je podelilo vozače. Objasnio je kako je, stojeći na semaforu, ostavio razmak ispred sebe, ali je nakon dvadesetak sekundi vozač iza njega iskoristio taj prostor da se ubaci ispred. Uz tekst je priložio i jednostavan crtež raskrsnice koji jasno prikazuje manevar plavom strelicom, pitajući ostale da li smatraju da je to normalno ponašanje ili nedostatak obzira prema drugima.

Ova naizgled bezazlena situacija otvorila je Pandorinu kutiju vozačkih navika. Ljudski faktor je, prema mišljenju stručnjaka, odgovoran za više od 95 odsto saobraćajnih nesreća, a nestrpljenje i agresivna vožnja često su samo odraz šireg društvenog konteksta i svakodnevnog stresa sa kojim se suočavamo.

Psihologija čekanja na semaforu odavno je poznata saobraćajnim stručnjacima. Dugo stajanje u koloni povećava nivo frustracije i osećaj bespomoćnosti, što može dovesti do smanjene pažnje. Komentari ispod objave savršeno oslikavaju tu podeljenost.

Kako izbeći saobraćajni kolaps Foto: Jakov Milošević

Dok jedan deo vozača oštro kritikuje ostavljanje nepotrebnog prostora, ističući da bi se kolone protezale do sledeće raskrsnice kada bi svi tako vozili, drugi nalaze opravdanja za takvo ponašanje.

Neki komentatori ističu da ostavljaju razmak kako ne bi morali stalno koristiti kvačilo pri svakom pomeranju kolone za nekoliko centimetara, dok drugi navode izbegavanje izduvnih gasova iz vozila ispred sebe. Takođe, pominje se i problem kretanja na uzbrdici, gde vozači često ostavljaju prostor iz straha da vozilo ispred njih ne krene unazad.

S druge strane, kritičari ovakvog stila vožnje napominju da preveliki razmaci onemogućavaju drugima da se prestroje u trake za skretanje, čime se dodatno usporava protok saobraćaja i stvaraju nepotrebne gužve.

Zanimljivo je i viđenje idealnog kretanja sa semafora. Pojedinci tvrde da veće rastojanje omogućava istovremeno kretanje svih vozila u koloni, ali stvarnost na našim putevima često demantuje takve teorije. Mnogi upozoravaju na sveprisutan problem korišćenja mobilnih telefona tokom čekanja na crveno svetlo. Zbog toga, umesto tečnog kretanja, vozači često kasne sa reakcijom, što dodatno pojačava nervozu kod onih koji čekaju iza njih i pokušavaju da uhvate zeleni talas.

Iako se u raspravi često potezalo pitanje lične kulture, važno je sagledati i pravnu stranu ovakvih manevara.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima jasno definiše pravila ponašanja na raskrsnicama i u kolonama. Mnogi su u komentarima ispravno primetili da se ispred semafora najčešće nalaze pune linije, čije je prelazak strogo kažnjiv. Osim toga, prelazak iz trake u traku u kolonama vozila može se okarakterisati kao slalom vožnja, što predstavlja prekršaj.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

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