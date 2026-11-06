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Postoje stvari koje nikada ne bi trebalo sipati u motor automobila, a sirup za palačinke sigurno je pri samom vrhu te liste. Ipak, vlasnik auto-otpada na Floridi odlučio je da proveri šta će se dogoditi ako iz starog Nissana potpuno ispusti motorno ulje i zameni ga gustom, slatkom tečnošću. Očekivao se ozbiljan mehanički problem, ali ono što je usledilo iznenadilo je čak i njega.

Autor neobičnog eksperimenta stoji iza profila Crushin Florida, poznatog po snimcima u kojima stare automobile izlaže najrazličitijim, često potpuno besmislenim izazovima. Ovoga puta odlučio je da posluša predloge svojih pratilaca i uradi nešto zbog čega bi se svaki automehaničar uhvatio za glavu.

Motorno ulje Foto: Natalia Kokhanova / Alamy / Profimedia

Za eksperiment je odabrao stari Nissan i nekoliko boca sirupa kupljenog u američkom trgovačkom lancu Dollar General.

Umesto ulja u motor je sipao sirup

Pre početka eksperimenta pokrenuo je Nissan kako bi pokazao kako motor radi sa uobičajenim uljem. Zatim je ispustio približno četiri američke kvarte, odnosno oko 3,8 litara starog ulja.

Na njegovo mesto sipao je sirup za palačinke.

Reč je o tečnosti koja nema svojstva potrebna za pouzdano podmazivanje automobilskog motora. Motorno ulje mora da održava zaštitni sloj između pokretnih metalnih delova, podnosi visoke temperature i opterećenja, kao i da sadrži odgovarajuće aditive.

Sirup nije razvijen ni za jednu od tih namena.

Uprkos tome, autor eksperimenta ponovo je pokrenuo Nissan. Dogodilo se nešto što nije očekivao – motor je nastavio da radi.

Foto: Shutterstock

„Mislim da sada radi bolje“

Nakon što je oslušnuo rad motora, Amerikanac je kroz smeh izgovorio rečenicu koja je postala najzanimljiviji deo čitavog eksperimenta.

„Ne znam kako da vam ovo kažem, ali mislim da sa sirupom radi bolje“, rekao je.

Zatim je dodao još jednu opasku.

„Ne izgleda dobro, ali miriše ukusno.“

Naravno, njegova tvrdnja da motor radi bolje bila je šala, a ne rezultat tehničkog ispitivanja. Nisu obavljena merenja habanja, temperature, pritiska ulja niti stanja unutrašnjih delova motora.

Ipak, sama činjenica da je Nissan uspeo ponovo da se pokrene bila je dovoljna da snimak privuče milione pregleda.

Zašto motor nije odmah otkazao?

Kratkotrajan rad motora sa potpuno neodgovarajućom tečnošću ne znači da ona može da zameni odgovarajuće motorno ulje.

Određeni delovi motora mogu neko vreme da nastave da rade zahvaljujući zaostalom uljnom filmu i drugim okolnostima, ali to ne znači da pritom ne dolazi do oštećenja.

Sirup sadrži sastojke koji nisu namenjeni visokim temperaturama i velikim mehaničkim opterećenjima. Njegova upotreba može da dovede do stvaranja naslaga, poremećaja podmazivanja i ozbiljnog oštećenja motora.

Zato ovaj eksperiment treba posmatrati isključivo kao zabavni internet-izazov, a ne kao dokaz izdržljivosti motora ili alternativni način njegovog podmazivanja.

Autor je na kraju najavio i mogućnost nastavka eksperimentisanja sa neobičnim tečnostima.

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