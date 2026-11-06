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Dolazak hladnijih dana znači i drugačije uslove na putevima, zbog čega bi vozači na vreme trebalo da pripreme svoje automobile za zimu. Osim odgovarajućih guma i provere ispravnosti vozila, važno je obratiti pažnju i na nekoliko svakodnevnih navika koje mogu da naprave problem tokom vožnje.

Stručnjaci izdvajaju pet čestih grešaka koje vozači prave tokom zime, a njihovo izbegavanje može da olakša pripremu automobila i doprinese bezbednosti.

1. Zanemarivanje tečnosti za pranje vetrobranskog stakla

Jedan od problema koji se često javlja tokom niskih temperatura jeste smrzavanje tečnosti za pranje vetrobranskog stakla. Dodatnu poteškoću mogu da predstavljaju i zapušene dizne, zbog kojih vozač ne može pravilno da očisti staklo tokom vožnje.

Zato je važno redovno proveravati nivo tečnosti, najbolje prilikom svakog sipanja goriva, i koristiti odgovarajuće sredstvo koje je otporno na niske temperature. Preporuka je da bude prilagođeno temperaturama od najmanje minus 10 stepeni Celzijusa.

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2. Polazak bez strugača i odleđivača

Ledena jutra mogu znatno da produže pripremu za polazak, posebno ako se vozač unapred nije opremio neophodnim priborom. Strugač za led trebalo bi da bude deo obavezne opreme u automobilu, dok je odleđivač za brave najbolje držati u torbi ili džepu jakne, a ne u vozilu koje možda neće moći da se otključa.

Dobro je imati i sredstvo protiv magljenja stakala, baterijsku lampu, tople rukavice i ćebe. Ove sitnice mogu biti veoma korisne ukoliko dođe do zastoja ili nepredviđenih situacija na putu.

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3. Nepotrebno zagrevanje motora u mestu

Dugo ostavljanje automobila da radi u leru pre polaska jedna je od navika koje se ne preporučuju. Umesto čekanja da se motor zagreje dok vozilo stoji, savetuje se da se nakon pokretanja automobila krene lagano, bez naglog ubrzavanja i velikog opterećenja motora.

Led sa vetrobranskog stakla prethodno treba ukloniti dok je motor ugašen. Na taj način smanjuju se nepotrebna potrošnja goriva i emisija štetnih gasova. Uobičajeno je da motor dostigne optimalnu radnu temperaturu nakon nekoliko kilometara vožnje, u zavisnosti od uslova i modela automobila.

Foto: Profimedia

4. Nepotrebno korišćenje grejača

Grejači zadnjeg stakla i sedišta posebno su korisni tokom hladnih dana, ali nema potrebe da budu uključeni duže nego što je potrebno. Kada se staklo odmagli, odnosno kada se sedišta zagreju do željene temperature, preporučuje se njihovo isključivanje.

Ovakva navika može da smanji nepotrebno opterećenje električnog sistema automobila i potrošnju energije.

5. Zanemarivanje klima-uređaja tokom zime

Mnogi vozači tokom zime izbegavaju korišćenje klima-uređaja, iako on može biti veoma koristan za uklanjanje vlage iz unutrašnjosti automobila. Njegovo uključivanje uz pravilno podešenu ventilaciju pomaže da se stakla brže odmagle i da se poboljša vidljivost.

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Klima-uređaj zato nije namenjen samo rashlađivanju tokom leta. Ipak, treba imati u vidu da njegovo korišćenje može povećati potrošnju goriva, pa nije opravdano tvrditi da je uvek ekonomičnije od drugih načina odmagljivanja.

Pravovremena priprema automobila za zimu ne podrazumeva samo zamenu guma i proveru akumulatora. Pažnja posvećena tečnostima, opremi i pravilnom korišćenju sistema u vozilu može da spreči brojne neprijatnosti tokom hladnih dana.

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