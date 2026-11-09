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Sa dolaskom hladnijih dana, mnogi vozači suočavaju se sa istim problemom – čim sednu u automobil i upale motor, vetrobransko i bočna stakla počinju da se magle, što naglo smanjuje vidljivost.

Dok neki odmah uključuju grejanje na najjače, drugi pokušavaju da obrišu stakla rukom ili krpom, a neki čak kreću u vožnju nadajući se da će se problem sam rešiti. Ipak, postoji mnogo jednostavniji i efikasniji način da se rešite vlage.

Zašto se stakla u automobilu magle?

Do zamagljivanja dolazi kada topao i vlažan vazduh iz unutrašnjosti automobila dođe u kontakt sa hladnom površinom stakla. Vlaga tada prelazi u sitne kapljice koje stvaraju karakterističan sloj magle.

Ovaj problem je posebno izražen tokom jeseni i zime, kada u automobil unosimo vlagu na obući i odeći, a dodatnu vlagu stvaramo disanjem.

Klima-uređaj je ključ za brzo odmagljivanje

Najbrži način da uklonite maglu je da uključite funkciju za odmagljivanje vetrobranskog stakla, koju ima većina savremenih automobila.

To je dugme sa simbolom vetrobranskog stakla i strelicama usmerenim nagore. Pritiskom na njega, sistem automatski usmerava snažan protok vazduha prema staklu, često istovremeno uključujući klimu i podešavajući temperaturu.

Zamagljeno staklo Foto: Serge Mouraret / Alamy / Profimedia

Međutim, i vozači starijih automobila mogu brzo rešiti ovaj problem.

Ključ je u uključivanju klima-uređaja, čak i tokom zime.

Iako klimu uglavnom povezujemo sa rashlađivanjem leti, ona ima važnu ulogu i zimi jer uklanja vlagu iz vazduha.

Zato nije potrebno podešavati najnižu temperaturu. Naprotiv, kombinacija toplog vazduha, pojačanog ventilatora i uključenog klima-uređaja najčešće daje najbolje rezultate.

Greška koju mnogi vozači prave

Jedna od najčešćih grešaka je uključena recirkulacija vazduha.

Kada je ova funkcija aktivirana, ventilacioni sistem stalno koristi isti vazduh iz unutrašnjosti automobila, koji zbog disanja putnika i mokre odeće postaje sve vlažniji.

Zato je prilikom odmagljivanja važno isključiti recirkulaciju i omogućiti ulazak svežeg spoljašnjeg vazduha.

Ako ima posebno mnogo vlage, može pomoći i kratkotrajno otvaranje bočnog prozora.

Zašto ne treba brisati stakla rukom?

Brisanje zamagljenih stakala rukom ili krpom nije najbolje rešenje.

Na taj način uklanjaju se samo postojeće kapljice, dok na staklu mogu ostati masni tragovi koji dodatno otežavaju vidljivost, posebno tokom noćne vožnje.

Zato je važno redovno čistiti unutrašnju površinu vetrobranskog stakla.

zamagljeno staklo automobila Foto: Shutterstock

Ako se stakla stalno magle, čak i nakon duže vožnje, uzrok može biti i tehnički problem.

Mokri tepisi, voda ispod podnih obloga, zapušen filter kabine ili propuštanje vode kroz zaptivke mogu značajno povećati količinu vlage u unutrašnjosti automobila.

Ne krećite dok se stakla potpuno ne odmagle

Najvažnije je da ne započinjete vožnju dok se stakla dovoljno ne odmagle da obezbede potpunu preglednost.

Mali očišćeni deo vetrobranskog stakla ispred vozača nije dovoljan za bezbednu vožnju.

Ako vaš automobil nema automatsku funkciju odmagljivanja, dovoljno je da usmerite topao vazduh prema staklu, pojačate ventilator, uključite klima-uređaj i isključite recirkulaciju.

Ova jednostavna kombinacija u većini slučajeva brzo će ukloniti maglu i omogućiti bezbedniju vožnju.

(Kurir.rs/Blic)

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