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Tokom testa sprovedenog u Južnoj Africi, u saradnji sa automobilskim medijem Topgear, model TIGGO 9 CSH prešao je 1.374 kilometra sa jednim rezervoarom goriva

Ostvareni rezultat premašio je deklarisani kombinovani WLTC domet od 1.050 kilometara za više od 300 kilometara Test je obuhvatio različite uslove vožnje, uključujući autoput i gradske saobraćajne gužve, demonstrirajući mogućnosti Chery Super Hybrid (CSH) tehnologije Model TIGGO 9 CSH, vodeći SUV kompanije Chery, ostvario je domet od 1.374 kilometra sa jednim rezervoarom goriva tokom testa izdržljivosti sprovedenog u Južnoj Africi. U saradnji sa renomiranim automobilskim medijem Topgear, ovaj model demonstrirao je mogućnosti svog hibridnog pogonskog sistema u realnim uslovima vožnje, premašivši deklarisani kombinovani WLTC domet od 1.050 kilometara za više od 300 kilometara. Test pod nazivom „Endless Horizon Worry-Free Voyage – Road to Championship” osmišljen je kako bi se proverile mogućnosti modela TIGGO 9 CSH tokom vožnje na dužim relacijama i u različitim saobraćajnim uslovima. Ruta je vodila od Midranda, u blizini Johanesburga, do rta Agulhas, najjužnije tačke afričkog kontinenta. Tokom vožnje, vozilo se suočilo sa različitim izazovima, uključujući deonice autoputa, planinske prevoje i gradske saobraćajne gužve, koje su dodatno proverile efikasnost pogonskog sistema. Na kraju testa, TIGGO 9 CSH prešao je ukupno 1.374 kilometra, čime je premašio planirani domet i potvrdio potencijal Chery Super Hybrid (CSH) tehnologije za putovanja na dužim relacijama. Ostvareni rezultat pokazuje mogućnosti kombinovanja električnog i benzinskog pogona, posebno u uslovima u kojima su efikasnost i autonomija od velikog značaja.

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CSH tehnologija: Spoj snage, efikasnosti i velikog dometa U osnovi modela TIGGO 9 CSH nalazi se namenski razvijen 1,5-litarski turbo hibridni motor, uparen sa 3DHT165 hibridnim menjačem. Ukupna snaga pogonskog sistema iznosi 315 kW, uz maksimalni obrtni moment od 580 Nm, dok ubrzanje od 0 do 100 km/h traje svega 5,4 sekunde. Ovakva kombinacija omogućava snažnu i kontinuiranu isporuku snage, pružajući sigurnost i stabilnost kako tokom svakodnevne vožnje, tako i na zahtevnijim putovanjima.

Električni pogon na sva četiri točka reaguje za svega 0,1 sekundu i omogućava raspodelu snage u odnosu 50:50 između prednje i zadnje osovine. Na taj način unapređuju se stabilnost i kontrola vozila, posebno prilikom preticanja i vožnje po mokrim ili snežnim putevima. Pored kombinovanog WLTC dometa od 1.050 kilometara, TIGGO 9 CSH omogućava i autonomiju do 140 kilometara u potpuno električnom režimu. To ga čini praktičnim rešenjem za svakodnevne gradske vožnje, dok kombinacija benzinskog i električnog pogona pruža dodatnu fleksibilnost na dužim relacijama. Model podržava brzo punjenje snage 71 kW, pri čemu je za punjenje baterije od 30% do 80% potrebno približno 18 minuta. Tu je i standardna V2L (Vehicle-to-Load) funkcija snage 6,6 kW, koja omogućava napajanje kompatibilnih električnih uređaja, dodatno proširujući mogućnosti korišćenja vozila tokom boravka u prirodi i kampovanja. Bezbednost: Sveobuhvatna zaštita tokom svakog putovanja TIGGO 9 CSH objedinjuje čvrstu konstrukciju karoserije, napredne sisteme pasivne zaštite, bezbednost baterije i sisteme za pomoć vozaču. Čelik visoke čvrstoće čini 85% strukture karoserije, dok deset vazdušnih jastuka, uključujući bočne vazdušne zavese koje se protežu od A do D stubova, zajedno sa zonama za apsorpciju energije prilikom sudara, doprinose zaštiti svih putnika.

Guardian Battery sistem pruža dodatni nivo zaštite u različitim uslovima eksploatacije. U slučaju sudara, sistem može da prekine visokonaponsko napajanje u roku od svega 2 milisekunde, dok baterija poseduje IP68 sertifikat otpornosti na prodor vode. Maksimalna dubina gaženja kroz vodu iznosi 500 mm, a dodatnu zaštitu obezbeđuje donja zaštitna ploča baterije izrađena od čelika visoke čvrstoće, sa zateznom čvrstoćom od 780 MPa. Radni temperaturni opseg od -35°C do 60°C omogućava pouzdan rad u različitim klimatskim uslovima. Model je opremljen i sa 19 naprednih sistema za pomoć vozaču (ADAS), među kojima su adaptivni tempomat (ACC), sistem za održavanje vozila u sredini saobraćajne trake (ICA), automatsko kočenje u slučaju opasnosti (AEB) i upozorenje na frontalni sudar (FCW). Ovi sistemi doprinose većoj sigurnosti i smanjenju opterećenja vozača, posebno tokom dužih putovanja. Prostranost: Udobnost za svakog člana porodice Kao vodeći SUV model sa sedam sedišta, TIGGO 9 CSH pruža visok nivo prostranosti i praktičnosti. Međuosovinsko rastojanje od 2.800 mm omogućava komforan boravak u kabini, dok sedišta u drugom redu imaju mogućnost pomeranja u rasponu od 260 mm, uz električno pomeranje jednim pritiskom na dugme, što olakšava pristup trećem redu. Zapremina prtljažnog prostora kreće se od 819 do 2.065 litara, omogućavajući smeštanje porodičnog prtljaga, opreme za aktivnosti na otvorenom i dečjih kolica.