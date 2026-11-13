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Vožnja po magli zahteva manju brzinu, veće odstojanje i odgovarajuća svetla, ali opasnost često počinje onog trenutka kada vozač nastavi da vozi kao da jasno vidi put pred sobom. Posebno rizično može da bude približavanje automobilu ispred radi praćenja njegovih zadnjih svetala: ako on iznenada zakoči, premalo prostora za reakciju može da doprinese lančanom sudaru.

Na auto-putu dodatni problem predstavlja nagla promena vidljivosti. Deonica koja je do malopre bila pregledna može da bude prekrivena gustom maglom, pa je važno da brzinu prilagodite čim primetite da se pogled na put skraćuje.

1. Vozite dozvoljenom brzinom, ali prebrzo za uslove

Foto: Nenad Kostić

Ograničenje od 130 kilometara na čas ne znači da je ta brzina bezbedna kada se ispred automobila vidi svega nekoliko desetina metara.

Pri toj brzini vozilo prelazi oko 36 metara u sekundi. Ako je vidljivost 50 metara, dovoljan je trenutak oklevanja da potrošite veliki deo prostora koji možete da sagledate, a zatim vam je potrebna i dodatna udaljenost za kočenje.

Osnovno pravilo je da vozite brzinom koja omogućava zaustavljanje unutar preglednog, slobodnog dela puta. Kada ulazite u gušću maglu, smanjujte brzinu postepeno, bez nepotrebnih naglih manevara.

2. Pratite tuđa svetla sa premalog odstojanja

Dva crvena svetla ispred automobila mogu da deluju kao oslonac kada se put jedva nazire. Ipak, približavanje drugom vozilu radi lakše orijentacije oduzima vam prostor potreban za bezbedno zaustavljanje.

Vozač ispred vas možda će prvi ugledati zastoj, pešaka ili prepreku i naglo zakočiti. Ako ste mu preblizu, njegovo kočenje postaje i vaša neposredna opasnost.

Povećajte odstojanje i održavajte brzinu prema onome što sami možete da vidite. Izbegavajte nepotrebno preticanje i promene trake.

3. Uključujete duga svetla da biste bolje videli

Foto: Nenad Kostić

Duga svetla u gustoj magli često dodatno otežavaju preglednost. Svetlost se raspršuje na sitnim kapljicama vode, pa se ispred vozila stvara svetla zavesa koja zaklanja put.

Za vožnju po magli koristite kratka svetla, uz prednja svetla za maglu kada su potrebna i ako ih vozilo ima.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima propisuje da tokom magle moraju biti uključena kratka svetla, svetla za maglu ili obe vrste svetala.

4. Verujete da je automatika uključila sve što treba

Automatsko uključivanje svetala nije razlog da prestanete da proveravate šta na automobilu zaista svetli.

Po dnevnoj magli sistem može da zadrži dnevna svetla, dok zadnja poziciona svetla, zavisno od vozila, ostanu ugašena. Tako vozač ima utisak da je automobil osvetljen, a onima koji mu prilaze otpozadi može da bude znatno slabije uočljiv.

Proverite signalizaciju na instrument-tabli i po potrebi ručno uključite odgovarajuća svetla. U Srbiji zadnja poziciona svetla moraju biti uključena i danju u uslovima smanjene vidljivosti.

5. Zaboravljate da isključite zadnje svetlo za maglu

Pažljivo vozite zbog magle Foto: Petar Aleksić

Jako crveno svetlo pomaže drugima da vas uoče u gustoj magli, ali može da im smeta kada se vidljivost poboljša.

Zato njegovu upotrebu prilagođavajte stvarnim uslovima. Čim više nije potrebno, isključite ga.

Prema domaćim propisima, zadnje svetlo za maglu koristi se samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti.

6. Gledate samo automobile ispred sebe

U magli kasno možete da uočite i pešaka, biciklistu, životinju ili vozilo koje stoji uz put. Poseban oprez potreban je na neosvetljenim deonicama, raskrsnicama i putevima bez trotoara.

Oznake na kolovozu i rubni stubići mogu da pomognu pri orijentaciji, ali nemojte pogled vezivati samo za jednu liniju ili zadnja svetla drugog automobila.

Foto: Petar Aleksić

Preglednost dodatno pogoršavaju prljavo vetrobransko staklo i zamagljena unutrašnjost. Pre polaska proverite brisače, tečnost za pranje stakala i rad ventilacije.

7. Zaustavljate se u zaustavnoj traci da sačekate da magla prođe

Zaustavna traka auto-puta nije mesto za predah od loše vidljivosti. „Putevi Srbije“ upozoravaju da ona služi za zaustavljanje zbog neispravnosti vozila ili iznenadne nesposobnosti vozača. putevi-srbije.rs

Ako možete bezbedno da nastavite, prilagođenom brzinom stignite do odmorišta ili najbližeg izlaza. U slučaju prinudnog zaustavljanja uključite sva četiri pokazivača pravca i primenite propisane mere obezbeđivanja vozila i putnika.

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