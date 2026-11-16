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Jedni se drže spoljne trake jer im je tako lakše da izađu, dok drugi smatraju da time nepotrebno usporavaju saobraćaj. Ipak, vozač koji se kreće unutrašnjom trakom nema pravo da preseče put vozilu pored sebe samo zato što se približio njegov izlaz.

Kružni tok sa dve ili tri trake mnogim vozačima predstavlja stres, naročito kada je gužva ili prvi put prolaze tom raskrsnicom. Nedoumice počinju već pri izboru trake, a najveći rizik nastaje kada treba izaći.

Za pravilnu vožnju presudni su saobraćajna signalizacija, praćenje svoje trake i blagovremeno prestrojavanje. Pravilo "ja izlazim, drugi moraju da me puste" ne postoji. Vozač sme da promeni traku ili započne skretanje tek kada se uveri da to može bezbedno da uradi.

Vozač iz unutrašnje trake nema pravo da preseče put vozilu u spoljnoj traci kada želi da izađe iz kružnog toka.

Kod klasičnog kružnog toka sa koncentričnim trakama, ako znakovi i oznake na kolovozu ne određuju drugačije, samo nastavljanje vožnje spoljnom trakom nije zabranjeno.

Međutim, to ne znači da je takav izbor u svakoj situaciji najpraktičniji. Kada veliki broj vozača koristi isključivo spoljnu traku, dok unutrašnje ostaju slabije iskorišćene, saobraćaj može da bude manje protočan. Zato o željenom izlazu i izboru trake treba razmišljati pre ulaska.

Ako oznake nalažu da se iz određene trake izađe, vozač mora da ih prati. Ne postoji univerzalno pravilo da se svakim kružnim tokom može obići pun krug istom trakom, bez obzira na njegovu organizaciju.

Ko ima prednost kada vozač iz unutrašnje trake želi da izađe?

Zamislite da vozite unutrašnjom trakom i približavate se izlazu, dok se desno od vas nalazi automobil koji nastavlja svojom trakom.

U takvoj situaciji ne smete da mu presečete put. Vozilo koje ostaje u svojoj traci ne mora da ustupi mesto vozaču koji želi da se prestroji. Činjenica da je nekome potreban baš taj izlaz ne daje mu prvenstvo.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja objasnio je da se iz kružnog toka izlazi iz spoljnog prstena, osim kada signalizacija omogućava drugačije kretanje. Pre izlaska potrebno je blagovremeno i bezbedno prestrojavanje.

Migavac pokazuje nameru, ali ne daje prvenstvo

Pokazivač pravca treba uključiti na vreme, kako bi drugi učesnici mogli da razumeju šta planirate. Ipak, uključen migavac nije dozvola da odmah pređete u susednu traku. Potrebno je proveriti ogledala i mrtav ugao, proceniti položaj drugih vozila i sačekati bezbednu priliku.

Ne treba računati na to da će drugi vozač sigurno usporiti i propustiti vas. Obaveza onoga ko menja traku ostaje da manevar izvede bez ugrožavanja drugih.

Šta ako ne možete bezbedno da dođete do izlaza

Naglo skretanje preko susedne trake zbog propuštenog izlaza može da izazove sudar.

U klasičnom kružnom toku, kada raspored traka i signalizacija to dozvoljavaju, možete nastaviti kretanje i napraviti još jedan krug, pa se blagovremeno pripremiti za izlazak. Instruktor vožnje Jugoslav Trijić ranije je za Blic istakao da vozač iz unutrašnje trake mora da propusti vozila u spoljnoj prilikom prestrojavanja.

Kod turbo kružnih tokova i raskrsnica sa posebno usmerenim trakama izbor je naročito važan pre ulaska. Pratite znakove, strelice i linije na kolovozu, umesto da u poslednjem trenutku pokušavate da stignete do željenog izlaza.