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Automobil koji se približava iz mrtvog ugla, naglo usporavanje saobraćaja na autoputu ili neprimetna prepreka prilikom parkiranja, sve su to situacije sa kojima se vozači svakodnevno susreću. Međutim, da li znamo koliko nam savremene tehnologije mogu pomoći u takvim trenucima? Današnji automobili opremljeni su brojnim sistemima koji prate okruženje vozila, upozoravaju na potencijalne opasnosti i pružaju dodatnu podršku vozaču. Upravo u razvoj i kontinuirano unapređenje ovakvih tehnologija, koje imaju važnu ulogu u bezbednosti vozača i putnika, Chery ulaže značajne napore. Ipak, mogućnosti ovih sistema često nisu dovoljno poznate široj javnosti, iako upravo one mogu predstavljati jedan od važnih faktora prilikom izbora novog automobila.

Zato Chery organizuje Nedelju bezbednosti, inicijativu koja će se sprovoditi širom Srbije sa ciljem da kupcima i široj javnosti približi najnaprednija bezbednosna rešenja, objasni kako ona funkcionišu i ukaže na njihovu praktičnu primenu u svakodnevnoj vožnji.

Chery Foto: Promo

Kroz edukativne sadržaje, interaktivne kvizove znanja i prigodne nagrade, posetioci će imati priliku da bolje upoznaju tehnologije koje mogu doprineti bezbednijoj vožnji i saznaju više o njihovoj ulozi u zaštiti vozača i putnika.

Pet situacija u kojima tehnologija može napraviti razliku Jedan od primera su sistemi za nadzor mrtvog ugla (Blind Spot Detection), koji upozoravaju vozača na vozila koja se nalaze u prostoru pored ili iza automobila, a koja možda nisu vidljiva u retrovizorima. Sistemi za održavanje vozila u saobraćajnoj traci (Lane Keeping Assist) mogu upozoriti na nenamerno odstupanje od putanje ili pružiti korektivnu asistenciju. Tokom dužih putovanja, adaptivni tempomat (Adaptive Cruise Control) može automatski prilagođavati brzinu u odnosu na vozilo ispred, dok kamere i parking senzori olakšavaju manevrisanje u skučenim prostorima. Tu su i sistemi za praćenje pažnje vozača, koji mogu upozoriti na određene pokazatelje umora i smanjene koncentracije.

Chery Foto: Promo

Iako ove tehnologije predstavljaju važnu podršku, njihova puna vrednost dolazi do izražaja kada vozači razumeju kako funkcionišu i kada mogu da ih koriste. One ne zamenjuju pažnju i odgovornost za volanom, već pružaju dodatne informacije koje mogu pomoći u pravovremenom reagovanju. CHERY Nedelja bezbednosti stiže u Galeriju U okviru ove inicijative, posebna aktivacija biće organizovana u Beogradu, u tržnom centru Galerija, od 16. do 23. novembra. Posetioci će imati priliku da kroz zanimljive interaktivne sadržaje i kvizove testiraju svoje poznavanje bezbednosti u saobraćaju, otkriju koliko dobro poznaju savremene sisteme asistencije i učestvuju u osvajanju prigodnih nagrada.