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Čim temperature padnu, najveći broj vozača potpuno zaboravlja na klima-uređaj u svom vozilu i oslanja se isključivo na grejanje. Ipak, ovakva navika može da stvori nepotrebne probleme. Klima u automobilu nije stvorena samo da bi vas rashlađivala tokom letnjih vrućina, već ima izuzetno bitnu funkciju i tokom jesenjih i zimskih meseci.

Klima uređaj pomaže kod zamagljenih stakala Foto: Piotr Adamowicz / Alamy / Profimedia

Njeno povremeno aktiviranje ne samo da vam pomaže da se u rekordnom roku rešite zamagljenih stakala, već i čuva sam sistem od skupih kvarova.

Svakome se bar jednom desilo da po kišnom i hladnom jutru sedne za volan, pojača grejanje, a šoferšajbna se u sekundi pretvori u neprozirni zid. Što je više putnika u kabini, vidljivost postaje sve lošija. Glavni krivac za ovu pojavu jeste vlaga koju unosimo putem mokre odeće, obuće i kišobrana. Kada se topao i vlažan vazduh iz kabine sudari sa ledenom površinom stakla, dolazi do kondenzacije i stvaranja sitnih kapljica. Upravo u takvim situacijama klima-uređaj predstavlja najbolje rešenje.

Zbog čega je klima saveznik vozača i tokom zime

Osnovna prednost klima-uređaja nije samo spuštanje temperature u kabini, već i njegova sposobnost da efikasno isušuje vazduh. Zbog toga je idealan recept za zamagljene prozore da usmerite strujanje vazduha direktno ka vetrobranskom staklu, aktivirate klimu i istovremeno podesite temperaturu na grejanje. Tako ćete dobiti topao, ali suv vazduh koji će mnogo brže očistiti stakla i obezbediti vam jasnu vidljivost. Mnogi vozači greše misleći da uključivanje klime automatski znači i hladnoću u autu, ali ona bez ikakvih problema funkcioniše uporedo sa grejanjem.

Kako rešiti problem zamagljenih stakala na autu Foto: Shutterstock

Samo nekoliko minuta nedeljno sprečava skupe popravke

Kako prenosi poljski automobilski portal Interia Motoryzacja, izuzetno je važno da klima-uređaj povremeno uključite i u hladnijem delu godine, čak i kada vam nije potreban za odmagljivanje. Razlog je jednostavan – zajedno sa rashladnim gasom kroz cevi cirkuliše i specijalno ulje koje podmazuje kompresor i zaptivke.

Ukoliko sistem miruje mesecima, delovi ostaju bez potrebnog podmazivanja, što može da dovede do oštećenja. Dovoljno je da klimu pustite da radi svega nekoliko minuta nedeljno tokom redovne vožnje. Kod savremenih vozila elektronika često sama reguliše rad kompresora i automatski blokira njegovo pokretanje na ekstremnim minusima, pa se uvek treba voditi preporukama iz uputstva proizvođača.

Ustajao miris iz ventilacije je alarm za servis

Ukoliko prilikom uključivanja ventilacije osetite neprijatan miris vlage ili buđi, to je jasan signal da nešto nije u redu sa filterom kabine ili isparivačem. Filter ima zadatak da zaustavi prašinu, polen i spoljne nečistoće, ali se vremenom zapuši, što znatno oslabljuje protok vazduha. Sa druge strane, vlaga koja ostaje na isparivaču predstavlja savršeno tlo za razvoj bakterija i gljivica. Ako ni nakon zamene filtera vazduh u kabini ne postane svežiji, neophodno je detaljno čišćenje i dezinfekcija kompletnog sistema klimatizacije.

Klima uređaj pomaže kod zamagljenih stakala Foto: Shutterstock

Šta raditi kada uređaj izgubi snagu

Ako primetite da klima više ne rashlađuje kabinu istim intenzitetom kao ranije, najčešći uzrok je nedostatak rashladnog sredstva u sistemu. Međutim, puko dopunjavanje gasa često predstavlja samo privremeno rešenje. Ukoliko na nekom spoju ili crevu postoji mikropukotina kroz koju gas curi, problem će se vrlo brzo vratiti. Zbog toga je najsigurnije da vozilo odvezete kod majstora koji će specijalnom opremom proveriti zaptivenost sistema i trajno otkloniti kvar.

Zato dugme sa oznakom A/C ne bi trebalo da ostane zaboravljeno sve do prvih prolećnih dana. Povremeno uključivanje klime zimi olakšava vožnju po lošem vremenu, čuva vašu bezbednost održavajući stakla čistim i produžava radni vek celog sistema.

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