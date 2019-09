NOVI REKORD: Bugati jurio čak 490 km na sat!

LONDON - Novi najbrži automobil na svetu jeste „bugati kajron“, koji je na test-pisti u Nemačkoj jurio neverovatnih 304,77 milja na sat, odnosno 490,47 kilometara.



U pitanju je automobil čija je cena neverovatna 2,4 miliona evra i čiji je prototip predstavljen 1. marta 2016. na sajmu automobila u Ženevi.

Dvosed „bugati kajron“ ima osmolitarski W16 kvad-turbo motor i sedam brzina, a primerak koji je testiran morao je da ima i laserski sistem za kontrolu stabilnosti kako bi ostao čvrsto na zemlji sa sva četiri točka. Automobilom je upravljao britanski automobilista Endi Volas, pobednik čuvene trke 24 sata Le Mana iz 1988. godine. Novi svetski rekord je popravljen za 27 milja na sat, što je preko 43 kilometra na sat. Volas je vozio toliko brzo da je u sekundi prelazio fantastičnih 136 metara, što je više nego dužina fudbalskog terena.

- Ovo je prekretnica za večnost. Presrećni smo jer smo postali prvi proizvođač automobila koji je proizveo vozilo sposobno da postigne brzinu od 300 milja na sat - rekao je Stiven Vinkelman, predsednik „Bugatija“.

Vozač Endi Volas objasnio je zbog čega je brzina toliko bitna vozačima.

- Većina onih koji vole brzu vožnju vozi oko 150 milja na sat (oko 240 kilometara), ali onda žele da dodaju još 20, pa još 30 milja. Mi smo prešli granicu od 300 milja. To je novi rekord i „kajron“ je ušao na potpuno novu netaknutu teritoriju. Nikada ranije neki proizvođač to nije postigao - rekao je on.



„Bugati“ je zajedno sa „Audijem“, „Bentlijem“, „Lamborginijem“, „Poršeom“, „Seatom“ i „Škodom“ deo koncerna „Folksvagen“.

Ko voli, nek izvoli DEPOZIT 200.000 €

Prvih 200 proizvedenih komada primeraka „bugati kajrona“ prodato je unapred. Cena jednog primerka bila je 2,4 miliona evra, a pre kupovine bilo je potrebno uplatiti depozit od 200.000 evra. Ovaj automobil brzinu od 100 kilometara na sat postiže za 2,4 sekunde, a od nule do 200 kilometara na sat stiže za 6,5 sekundi.

