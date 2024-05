RUČNI RAD! VOZILI SMO PEŽO 308: Čuveni 1,2 agregat zna da pokaže snagu, ali OVDE SE VOZAČ PITA!

Ručni menjač ili automatik - večna dilema? "Pežo 308" je jedan od onih automobila koji vraćaju veru u manuelne promene brzine. Kratak hod, odličan motor i upravljivost donose veliku zabavu. Posle dužeg vremena seli smo u test-auto sa skromnijom opremom. I nismo pogrešili.

"Pežo 308" pružio nam je sportsku ruku. Dinamične promene brzine stvaraju komandni osećaj. Palica menjača postavljena je idealno - stopila se u ruci. Pud haubom je stari poznanik, 1,2-benzinac sa tri cilindra i 130 konjskih snaga. Krajnje tih na leru, a rezak na višim obrtajima. To je još jedna adrenalinska osobina, pa je uživanje u vožnji zagarantovano.

I-kokpit Kvalitetni materijali u kabini

Do 100 km/h stiže za solidnh 9,8 sekundi, ali odmah primećujemo da nema turborupe. Čak 230 njutnmetara momenta je s nama, pa pri maloj brzini poteže veoma dobro u trećem, čak i četvrtom stepenu prenosa. Prošlog vikenda skoknuli smo do Zlatibora. Na auto-putu budite oprezni, jer će stići i do 150 na sat iako mislite da ste na 130. Pri dozvoljenoj brzini na auto-putu i jakom tempu troši oko 6,5 litara. Kasnije smo prešli na magistralu, pa smo na kraju puta zabeležili potrošnju od 5,6 litara, i to bez maženja pedale gasa.

Skulptura Zadnji deo je remek-delo

Nije mu strana sportska vožnja - zagrize u ćošak sa dobrim prianjanjem i samopouzdanjem vozača. Naginjanje karoserije je blago, a veza između vozača i mašine je bliska. Masa vozila je samo 1.333 kg, pa se oseća lakoća u vožnji. Dinamični karakter preslikan je na spoljnim linijama. Slomljeni delovi su spojeni u nekoliko segmenata prednjeg kraja. Maska je velika, prednji kraj izuzetno širok. Znak lava smešten je na viteškom štitu, LED kljove su odlične, a spojleri spremni da seku vazduh. Slično je pozadi, gde je zadnji deo originalan i višeslojan. Po tri LED linije sa obe strane prave futuristički ambijent.

Enterijer nas neprestano oduševljava. Francuska zastava - plava, bela i crvena - smeštena je ispod naziva "Pežo" na instrument-tabli. Veoma prija i čini se da su je konstruktori s ponosom istakli. Plava digitalna grafika je toliko dobra da su je preslikali mnogi kineski proizvođači. Sve se podešava na dugme, a tu je i najvažniji taster, za regulaciju zvuka audio-sistema. Boje na centralnim displeju, podeljenom u dva dela, moderne su i doprinose digitalnoj atmosferi u kabini. Nedostaje nam dugme za isključivanje start/stop sistema, pa moramo da ulazimo u meni. Ipak, postoji opcija da vozač podesi profil vožnje, što je retkost u klasi.

Vozač i suvozač odlično sede. Naravno, neki će se žaliti na podignutu instrument-tablu jer će im gornji deo volana pokriti ekran. Nama se sve odlično uklopilo, kao i sportski upravljač malog obima, koji je odavno standard u svim "pežoima". Ipak, problem u kabini može da napravi visoki vozač. Ako pomeri sedište do kraja, iza njega ostaje malo mesta. Sedišta su obložena kvalitetnim tkaninama. Takođe, tu je bočna podrška, a dok prolazite brzo kroz krivinu, zadebljanja sa strane vas čvrsto grle.

"Pežo 308" je naoružan brojim radarima i senzorima. U vrhu nosa je kamera, sve je nakrcano elektronikom, auto zna sam da koči, veoma je oprezan i pazi na sebe, tj. zna da se čuva od limara. Ipak, potreban je period navikavanja na sistem održanja u traci, jer vas elektronika vraća u sredinu kad nagazite liniju. Naravno, ako ne sumnjate u sebe, sve možete da isključite. Paket "alur", koji smo vozili, iznosi oko 25.000 evra, oko 1.500 niže od osnovnog modela. Korektno, ako se uračuna sve što dobijate zauzvrat.

PEŽO 308 1,2

Motor: 1.198 cm3 Snaga: 130 KS pri 5.500 o. Moment: 230 Nm pri 1.750 o. Ubrzanje do 100 km/h: 9,8 s Maks. brzina: 210 km/h Menjač: 6-manuelni Masa: 1.333 kg Dušina/širina/visina: 4.367 / 1.859 / 1.442 mm Prtljažnik: 412/1.323 l Potrošnja na testu (mešovito): 5,7 l Rezervoar: 52 l Testirani model: 25.000 evra

Svih 360 stepeni Sistem kamera Sistem kamera motri na krug od 360 stepeni oko vozila. Kada okrenete volan, prikaz nameravane rute na zadnjoj kameri se prirodno menja. Takođe, možete da zumirate željenu kameru od četiri oko vozila klikom na odgovarajući deo. Sistem znatno olakšava parkiranje.

(Kurir.rs / Mladen Radulović)