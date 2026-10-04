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Agata Kristi bila je i ostala neprevaziđena kraljica misterije i jedna od najprodavanijih i najuticajnijih spisateljica u istoriji svetske književnosti. Zapravo, po broju prodatih knjiga ispred nje je samo Vilijam Šekspir.

Interesantno je da je njen put ka književnom vrhu počeo gotovo slučajno, kao odgovor na izazov rođene sestre. Tokom Prvog svetskog rata, dok je radila kao apotekarka i sticala detaljno znanje o otrovima koje će kasnije obeležiti njene priče, Agata je rešila da napiše svoj prvi roman - "Tajanstveni događaj u Stajlsu".

Agata Kristi 1926. godine Foto: Scherl / SZ-Photo / Profimedia

Presudnu ulogu u tom periodu odigrao je njen suprug Arčibald Kristi, koji je bio njena glavna podrška, i koji ju je podsticao da priču privede kraju. U to vreme, pomogao joj je i da prevaziđe sumnje u sopstveni talenat.

Afera supruga

Ipak, isti taj suprug priredio joj je najveću izdaju u životu. Podsetimo, ona se 1914. godine udala za svog prvog muža Arčija, sa kojim je dobila ćerku Rozalind. Arči je bio heroj Prvog svetskog rata kom su se osladile ženine pare, te je prekomerno trošio, da bi, 1926. rekao supruzi da se zaljubio u drugu ženu zbog koje je zatražio i razvod.

Agata Kristi sa suprugom Arčibaldom Kristijem Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Agata nestala na 11 dana

Ovaj period postaje zaista strašan za Agatu - njen brat je zavisan od droge, majka joj umire, a razvod prekida "crni niz".

Nakon njihovog mučnog razgovora, Agatin automobil pronađen je napušten pored bare u šumi, a cela Engleska ju je tražila jedanaest dana.

Pronađena je u hotelu u Jorkširu, prijavljena pod imenom muževljeve ljubavnice: "Tereza Nil iz Kejptauna". Agata je kasnije tvrdila da pati od amnezije uzrokovane traumom zbog gubitka muža. Ipak, u novijoj biografiji autori tvrde da je to bio duboko osmišljen plan kako bi se osvetila Arčiju i povratila ga nazad. Plan, nažalost, nije uspeo.

Agata Kristi 1925. godine Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Drugi brak i nova nada

Život Agate Kristi promenio se kada je imala skoro 40 godina. Otputovala je sama u Bagdad kako bi posetila arheološka istraživanja, a upravo tu upoznaje mladog 25-godišnjeg arheologa Maksa Malovana.

Zajedno su prošli brojne avanture koje su ih dodatno zbližile, a Maks je potom i zaprosio spisateljicu, iako se brinuo da li će joj smetati život sa čovekom koji "otkopava mrtve". Ona mu je odgovorila: "Obožavam leševe".

Ono što je brinulo Agatu bila je razlika u godinama, jer se u to vreme ona smatrala "staricom". Ipak, prepustila se ljubavi i udala za Maksa.

Agata i Maks Foto: Profimedia

Njihov odnos je bio složen. Maks je bio svestan Agatine ranjivosti, a ona je osećala da joj on može vratiti stabilnost. Venčali su se u septembru 1930. šest meseci nakon poznanstva, i ostali zajedno do njene smrti 1976. godine. Svako je u drugom pronašao ono što mu je bilo potrebno: Maks je dobio finansijsku sigurnost, a Agata mir.

Kasnije ju je Maks varao, što je Agata znala, ali to nije uticalo na njegovo poštovanje prema njoj, niti na njenu veru da su oni "prijatelji-saputnici".

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