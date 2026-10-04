Muž joj uzeo sve pare i pobegao sa švalerkom: Ona nestala, pa sa 40 smuvala "klinca" od 25 koji je voleo leševe
- Agata Kristi je postala jedna od najprodavanijih i najuticajnijih spisateljica, a prvi roman napisala je tokom Prvog svetskog rata uz podršku supruga Arčibalda.
- Godine 1926. nestala je na 11 dana, a pronađena je u hotelu u Jorkširu pod imenom muževljeve ljubavnice, što je godinama ostalo obavijeno misterijom.
- Kasnije je upoznala arheologa Maksa Malovana, za koga se udala 1930. i s njim ostala do smrti 1976. godine.
Agata Kristi bila je i ostala neprevaziđena kraljica misterije i jedna od najprodavanijih i najuticajnijih spisateljica u istoriji svetske književnosti. Zapravo, po broju prodatih knjiga ispred nje je samo Vilijam Šekspir.
Interesantno je da je njen put ka književnom vrhu počeo gotovo slučajno, kao odgovor na izazov rođene sestre. Tokom Prvog svetskog rata, dok je radila kao apotekarka i sticala detaljno znanje o otrovima koje će kasnije obeležiti njene priče, Agata je rešila da napiše svoj prvi roman - "Tajanstveni događaj u Stajlsu".
Presudnu ulogu u tom periodu odigrao je njen suprug Arčibald Kristi, koji je bio njena glavna podrška, i koji ju je podsticao da priču privede kraju. U to vreme, pomogao joj je i da prevaziđe sumnje u sopstveni talenat.
Afera supruga
Ipak, isti taj suprug priredio joj je najveću izdaju u životu. Podsetimo, ona se 1914. godine udala za svog prvog muža Arčija, sa kojim je dobila ćerku Rozalind. Arči je bio heroj Prvog svetskog rata kom su se osladile ženine pare, te je prekomerno trošio, da bi, 1926. rekao supruzi da se zaljubio u drugu ženu zbog koje je zatražio i razvod.
Agata nestala na 11 dana
Ovaj period postaje zaista strašan za Agatu - njen brat je zavisan od droge, majka joj umire, a razvod prekida "crni niz".
Nakon njihovog mučnog razgovora, Agatin automobil pronađen je napušten pored bare u šumi, a cela Engleska ju je tražila jedanaest dana.
Pronađena je u hotelu u Jorkširu, prijavljena pod imenom muževljeve ljubavnice: "Tereza Nil iz Kejptauna". Agata je kasnije tvrdila da pati od amnezije uzrokovane traumom zbog gubitka muža. Ipak, u novijoj biografiji autori tvrde da je to bio duboko osmišljen plan kako bi se osvetila Arčiju i povratila ga nazad. Plan, nažalost, nije uspeo.
Drugi brak i nova nada
Život Agate Kristi promenio se kada je imala skoro 40 godina. Otputovala je sama u Bagdad kako bi posetila arheološka istraživanja, a upravo tu upoznaje mladog 25-godišnjeg arheologa Maksa Malovana.
Zajedno su prošli brojne avanture koje su ih dodatno zbližile, a Maks je potom i zaprosio spisateljicu, iako se brinuo da li će joj smetati život sa čovekom koji "otkopava mrtve". Ona mu je odgovorila: "Obožavam leševe".
Ono što je brinulo Agatu bila je razlika u godinama, jer se u to vreme ona smatrala "staricom". Ipak, prepustila se ljubavi i udala za Maksa.
Njihov odnos je bio složen. Maks je bio svestan Agatine ranjivosti, a ona je osećala da joj on može vratiti stabilnost. Venčali su se u septembru 1930. šest meseci nakon poznanstva, i ostali zajedno do njene smrti 1976. godine. Svako je u drugom pronašao ono što mu je bilo potrebno: Maks je dobio finansijsku sigurnost, a Agata mir.
Kasnije ju je Maks varao, što je Agata znala, ali to nije uticalo na njegovo poštovanje prema njoj, niti na njenu veru da su oni "prijatelji-saputnici".
(Kurir.rs/Mondo)
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