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I u Banjaluci je tokom vikenda održana premijerna projekcija filma Lordana Zafranovića "Zlatni rez '42 - Djeca Kozare", posvećenog stradanju srpskog naroda, a posebno dece sa Kozare, u sistemu ustaških logora u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH). Deo glumačke ekipe pozdravljen je ovacijama. Iako 53. Međunarodni filmski festival Fest, koji traje do 11. oktobra pod sloganom "Ljubav koja traje", nudi izuzetno bogat program, čini se da je ovo ostvarenje ukralo svu pažnju. Film "Djeca Kozare" apsolutno je zasenio ceo festival i postao tema o kojoj svi govore, ostavljajući ostale festivalske adute u drugom planu.

Pogledajte kako je bilo na Festu

1/8 Vidi galeriju Fest 2026 Foto: CEBEF/ FEST/ Predrag Mitić



U senci ovog maestralnog ostvarenja, koje je uzdrmalo javnost, programski direktor Dragan Jeličić je na konferenciji za novinare predstavio preostali, obiman program. Kako je najavio, publika će imati priliku da pogleda 115 igranih filmova. Jeličić je istakao da je od tri takmičarske selekcije najbrojnija evropski film sa 20 naslova, dok svetski film broji 16, a regionalni film 12 ostvarenja.

Koliko je Fest značajan, čak i kada jedan film preuzme primat - govori i podatak da od 115 filmova samo dvadesetak ima planiranu bioskopsku distribuciju u Srbiji, te je festival "jedina šansa da se ostali vide u bioskopu".



Najbolji će biti nagrađeni priznanjem Beogradski pobednik za najbolji film, režiju i scenario u tri selekcije, uz novčane nagrade u rasponu od 2.000 do 10.000 evra. Uz stare nezvanične nagrade "Milutin Čolić" i "Nebojša Đukelić", novouvedena je i nagrada "Slobodan Novaković" za najbolji debitantski film Festa.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages



Iako su "Djeca Kozare" glavna tema, Jeličić je podsetio da Fest nudi i gala program, kao i pregršt intrigantnih selekcija: "Terens Bikl i Sandens Kid", "Igra prestola", "Konačno odbrojavanje", "Zbogom 20. vek", "TBC u sitne sate", "Dečja parada", te "Fest panteon", posvećen autorima koji su zadužili svetsku kinematografiju i sam festival.



Na konferenciji je predstavljen i žiri svetskog takmičarskog programa, koji čine filmski poslenici Martin Milinković iz Hrvatske, Saša Radojević iz Srbije i Sali Saliji Salini iz Turske, koji je tom prilikom ocenio da je "selekcija fenomenalno odabrana i jako zanimljiva".

Pogledajte scene iz filma

1/8 Vidi galeriju Kadar iz filma „Zlatni rez '42: Djeca Kozare“ Lordana Zafranovića koji otvara FEST 2026 Foto: youtube/ TS Media Serije i Filmovi



Film "Zlatni rez '42 - Djeca Kozare" nastao je u produkciji TS Media, po scenariju Arsena Diklića i Lordana Zafranovića iz 1986. godine. Potresna priča je napunila Plavu dvoranu Sava centra i na repriznom prikazivanju, a u bioskopima ga možemo očekivati tek naredne godine.

Bonus video: Zafranović o filmu "Djeca Kozare"