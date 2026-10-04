"Zlatni rez '42 - Djeca Kozare" zasenio druge filmove na Festu: Dočekan ovacijama i u Banjaluci, a poznato kad će u bioskope
- Film 'Zlatni rez '42 - Djeca Kozare' premijerno je prikazan u Banjaluci i na Festu, gde je dočekan ovacijama i privukao najveću pažnju publike.
- Ostvarenje Lordana Zafranovića govori o stradanju srpskog naroda, posebno dece sa Kozare, u ustaškim logorima NDH.
- U bioskopima se očekuje tek naredne godine, dok Fest do 11. oktobra nudi još 115 filmova, od kojih samo dvadesetak ima planiranu distribuciju u Srbiji.
I u Banjaluci je tokom vikenda održana premijerna projekcija filma Lordana Zafranovića "Zlatni rez '42 - Djeca Kozare", posvećenog stradanju srpskog naroda, a posebno dece sa Kozare, u sistemu ustaških logora u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH). Deo glumačke ekipe pozdravljen je ovacijama. Iako 53. Međunarodni filmski festival Fest, koji traje do 11. oktobra pod sloganom "Ljubav koja traje", nudi izuzetno bogat program, čini se da je ovo ostvarenje ukralo svu pažnju. Film "Djeca Kozare" apsolutno je zasenio ceo festival i postao tema o kojoj svi govore, ostavljajući ostale festivalske adute u drugom planu.
Pogledajte kako je bilo na Festu
U senci ovog maestralnog ostvarenja, koje je uzdrmalo javnost, programski direktor Dragan Jeličić je na konferenciji za novinare predstavio preostali, obiman program. Kako je najavio, publika će imati priliku da pogleda 115 igranih filmova. Jeličić je istakao da je od tri takmičarske selekcije najbrojnija evropski film sa 20 naslova, dok svetski film broji 16, a regionalni film 12 ostvarenja.
Koliko je Fest značajan, čak i kada jedan film preuzme primat - govori i podatak da od 115 filmova samo dvadesetak ima planiranu bioskopsku distribuciju u Srbiji, te je festival "jedina šansa da se ostali vide u bioskopu".
Najbolji će biti nagrađeni priznanjem Beogradski pobednik za najbolji film, režiju i scenario u tri selekcije, uz novčane nagrade u rasponu od 2.000 do 10.000 evra. Uz stare nezvanične nagrade "Milutin Čolić" i "Nebojša Đukelić", novouvedena je i nagrada "Slobodan Novaković" za najbolji debitantski film Festa.
Iako su "Djeca Kozare" glavna tema, Jeličić je podsetio da Fest nudi i gala program, kao i pregršt intrigantnih selekcija: "Terens Bikl i Sandens Kid", "Igra prestola", "Konačno odbrojavanje", "Zbogom 20. vek", "TBC u sitne sate", "Dečja parada", te "Fest panteon", posvećen autorima koji su zadužili svetsku kinematografiju i sam festival.
Na konferenciji je predstavljen i žiri svetskog takmičarskog programa, koji čine filmski poslenici Martin Milinković iz Hrvatske, Saša Radojević iz Srbije i Sali Saliji Salini iz Turske, koji je tom prilikom ocenio da je "selekcija fenomenalno odabrana i jako zanimljiva".
Pogledajte scene iz filma
Film "Zlatni rez '42 - Djeca Kozare" nastao je u produkciji TS Media, po scenariju Arsena Diklića i Lordana Zafranovića iz 1986. godine. Potresna priča je napunila Plavu dvoranu Sava centra i na repriznom prikazivanju, a u bioskopima ga možemo očekivati tek naredne godine.
Bonus video: Zafranović o filmu "Djeca Kozare"