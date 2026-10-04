Stigle reakcije iz Hrvatske na film "Zlatni rez 42-Djeca Kozare": Oglasio se prvi čovek Hrvatskog audiovizualnog centra "Bojim se da podstiče podele..."
Film Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42- Djeca Kozare" premijerno je prikazan u Beogradu na ovogodišnjem Festu, a nedeljama unapred uzazvao je veliku pažnju širom regiona.
Povodom ovog ostvarenja oglasio se prvi čovek Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) Kris Marčić (Chris Marcich).
-Hrvatska i HAVC nisu finansirali taj film. Oni su 2021. godine prijavili verziju koja je trajala manje od dva sata, što znači da se očito u međuvremenu znatno promenio i produžio, ali na takmičenju nisu prošli. Dok ne pogledam film, ne mogu znati koji mu je cilj i kakvu poruku šalje. Prema izjavama koje sada vidim, bojim se da podstiče podele čak i unutar srpskog društva - rekao je Marcich za "Večerenji list" i dodao:
-Taj film snimljen je prema knjizi čoveka koji je doživeo užasne zločine, no njegova je konačna poruka ipak bila: "Nećemo zaboraviti, ali moramo živeti dalje". Kakva je poruka Zafranovićevog filma, još ne mogu znati- rekao je Mačić