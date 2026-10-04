-Hrvatska i HAVC nisu finansirali taj film. Oni su 2021. godine prijavili verziju koja je trajala manje od dva sata, što znači da se očito u međuvremenu znatno promenio i produžio, ali na takmičenju nisu prošli. Dok ne pogledam film, ne mogu znati koji mu je cilj i kakvu poruku šalje. Prema izjavama koje sada vidim, bojim se da podstiče podele čak i unutar srpskog društva - rekao je Marcich za "Večerenji list" i dodao: