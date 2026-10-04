Slušaj vest

Film Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42- Djeca Kozare" premijerno je prikazan u Beogradu na ovogodišnjem Festu, a nedeljama unapred uzazvao je veliku pažnju širom regiona. 

Povodom ovog ostvarenja oglasio se prvi čovek Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) Kris Marčić (Chris Marcich).

Chris Maricich
Foto: youtbe/ixsilver

-Hrvatska i HAVC nisu finansirali taj film. Oni su 2021. godine prijavili verziju koja je trajala manje od dva sata, što znači da se očito u međuvremenu znatno promenio i produžio, ali na takmičenju nisu prošli. Dok ne pogledam film, ne mogu znati koji mu je cilj i kakvu poruku šalje. Prema izjavama koje sada vidim, bojim se da podstiče podele čak i unutar srpskog društva - rekao je Marcich za "Večerenji list" i dodao:

-Taj film snimljen je prema knjizi čoveka koji je doživeo užasne zločine, no njegova je konačna poruka ipak bila: "Nećemo zaboraviti, ali moramo živeti dalje". Kakva je poruka Zafranovićevog filma, još ne mogu znati- rekao je Mačić

Ne propustiteKultura"Zlatni rez '42 - Djeca Kozare" zasenio druge filmove na Festu: Dočekan ovacijama i u Banjaluci, a poznato kad će u bioskope
Fest Deca Kozare.jpg
Kultura"Obratio sam se i Plenkoviću... Odgovor nisam dobio" Lordan Zafranović o ideji da "Djecu Kozare" realizuje u Hrvatskoj, a ovo mu je bio glavni cilj
plenkovic zafranovic.jpg
Kultura"Zlatni rez nije film protiv hrvatskog naroda" Miki Manojlović otkrio zašto se nije pojavio na premijeri "Djece Kozare", a evo šta kaže o podelama među glumcima
Kadar iz filma „Zlatni rez '42 Djeca Kozare“ Lordana Zafranovića (5).PNG
Kultura"Ovim filmom vas molim za oprost" Emotivne reči Lordana Zafranovića posle premijere "Djece Kozare": Ovo je krik protiv zla i posveta svim nesrećnim ljudima
Lordan Zafranović na premijeri filma "Zlatni rez '42 - Djeca Kozare"

00:30
Aplauz kada je Lordan izašao na scenu Izvor: Kurir