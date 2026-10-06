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Studentkinja Vasilija Jezdić, ćerka glumca Nenada Jezdića, imaće ovog petka veliki glumački pozorišni debi u Ateljeu 212. Ona tumači jednu od četiri uloge u predstavi "Gladni duhovi" Andreja Nosova, čija premijera će biti u Ateljeu 212, na Velikoj sceni "Mira Trailović", 9. oktobra u 20 časova.

Drama iz Irske

U komediji koja ima šanse da postane veliki pozorišni hit igraju i Svetlana Ceca Bojković, Dara Džokić i Isidora Minić. Nastavljajući svoju repertoarsku politiku predstavljanja novih svetskih autora, Atelje 212 na svoju scenu prvi put postavlja dramu severnoirske autorke Karis Keli.

Predstava Gladni duhovi Foto: Boško Đorđević

Ova crna i uvrnuta komedija progovara o tišini, gubitku i prenošenju trauma s generacije na generaciju, sa svim posledicama neizgovorenih i sakrivenih iskustava. Ono što počinje kao običan porodični skup četiri generacije žena tokom proslave devedesetog rođendana najstarije među njima pretvara se u suočavanje s nasleđenim bolom, tajnama i neizgovorenim emocijama koje svaka od njih nosi. Kuća puna gladnih duhova, sa više od jednog kostura u ormaru!

Predstava Gladni duhovi Foto: Boško Đorđević



Dramu je sa engleskog prevela Ivana Đurić Paunović, dramaturškinja je Gordana Goncić, scenografkinja Zorana Petrov, kostimografkinja Selena Orb, kompozitor Vladimir Pejković, saradnica za scenski pokret Marija Milenković, saradnica za scenski govor dr Ljiljana Mrkić Popović, a organizator Boško Radonjić.



Vasilija je nedavno dobila priliku da se televizijskoj publici predstavi u seriji "Branilac", koja se emituje na RTS. Njeno pojavljivanje pred kamerama pratile su i pohvale Borisa Šavije, koji joj u tom ostvarenju igra oca. Dok Nenad Jezdić porodični život godinama čuva od javnosti, Vasilija je odabrala profesiju koja je proslavila njenog oca. Posle školovanja u inostranstvu, vratila se u Srbiju i 2023. godine upisala Fakultet dramskih umetnosti, gde glumu studira u klasi Dragana Petrovića Peleta.

Zajedničku fotografiju sa snimanja "Branioca" Šavija je svojevremeno objavio na Instagramu. Uz nju je napisao:

Vasilija Jezdić sa Borisom Šavijom radi na novom projektu Foto: boris_savija/Instagram



- Moja televizijska ćerka Vasilija Jezdić i ja snimamo novu sezonu "Branioca". Mogu vam reći da je to divna devojka i, iako je još studentkinja, već je sjajna glumica. Iver nije pao daleko od klade.

Za Vasiliju je rad na seriji prilika da znanje koje stiče na fakultetu primeni pred kamerama i u pozorištu i sarađuje sa iskusnijim kolegama. Mlada glumica je odluku da se posveti glumi potvrdila upisom na FDU.

Kako je otac govorio o Ateljeu

Nenad Jezdić je 22 godine proveo u Ateljeu 212, a od 2020. je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. On je Atelje 212 često opisivao kao mesto na kom je stasavao uz glumačke velikane poput Petra Kralja, Dragana Nikolića, Ružice Sokić i Bate Stojkovića. Isticao je da je tamo naučio ne samo glumački zanat već i odnos prema etici glumačkog poziva i poštovanju scenarija i publike. Njegov prelazak u JDP nije bio posledica sukoba, već potrebe za kreativnim i ličnim resetom. O Ateljeu 212 uvek govori s dubokim poštovanjem, naglašavajući da to pozorište ostaje neotuđivi deo njegovog glumačkog identiteta i života, ali da umetnik mora da traži nove izazove kako ne bi upao u rutinu.

Porodica Jezdić živi u okolini Valjeva

1/6 Vidi galeriju Nenad Jezdić uživa na imanju u selu Zabrdica Foto: printscreen/instagram/jezdicrakija



Ljubav koja traje 30 godina, a krunisana sa četvoro dece

Nenad Jezdić je poznat po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Oženjen je Sarom već 30 godina, a venčali su se 1996. godine u manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji. U skladnom braku dobili su četvoro dece: tri ćerke i sina. Zanimljivo je da se Sara nikad ne eksponira, pa se ne pojavljuje sa suprugom na javnim događajima. Nenad poštuje njenu privatnost i u retkim intervjuima govori o njihovom odnosu s velikim poštovanjem.

Foto: Marko Karović



- Ona ne voli da je spominjem ni po statusu koji uživa u našoj bračnoj zajednici, a kamoli ime da joj izgovorim. Ona je u ovoj priči ja, a ja sam ona. To je suština bračnog života - izjavio je jednom prilikom.

Počeci njihovog zajedničkog života bili su skromni. Jezdić se prisetio kako su, kad su se venčali, imali samo jedan tanjir i jednu viljušku, ali verovali su u ljubav i zajedničku budućnost. Pored uspešne glumačke karijere, Nenad je posvećen porodici i poljoprivredi. Na porodičnom imanju u selu Zabrdica kod Valjeva izgradio je kuću i destileriju za proizvodnju rakije, pa tako često balansira između rada na traktoru i pozorišne scene u Beogradu, uvek ističući važnost davanja pravog primera svojoj deci.

Bonus video: Nenad Jezdić na snimanju filma "Sretenje"