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Mjuzikl „Prljavi ples“ (Dirty Dancing: The Musical) debitovaće na Brodveju naredne godine, donoseći čuvenu priču o Bejbi i Džoniju na jednu od najpoznatijih svetskih pozorišnih scena. Premijera stiže povodom 40. godišnjice originalnog filma iz 1987. godine.

Predstava će početi da se izvodi 12. februara 2027. godine u njujorškom pozorištu Lena Horn, dok je posebna gala proslava zakazana za 14. mart. Ograničeno izvođenje trajaće do 5. septembra.

Novi Bejbi i Džoni

U ulozi Frensis „Bejbi“ Hausman na Brodveju debitovaće Analejs Starzek, dok će njenog partnera Džonija Kastla igrati Blejk Zeleznikar, kome će ovo takođe biti brodvejski debi.

Starzek i Zeleznikar trenutno predvode severnoameričku turneju mjuzikla „Prljavi ples“, koja je počela u avgustu u Sent Polu, u Minesoti. Turneja će tokom jeseni obići brojne gradove širom Severne Amerike, pre nego što stigne u Njujork.

Nakon završetka brodvejskog angažmana, predstava će nastaviti nacionalnu turneju.

Glumac iz originalnog filma sada je reditelj

Ova scenska adaptacija ima posebnu vezu sa kultnim filmom iz 1987. godine.

Loni Prajs, koji je u originalnom filmu igrao Nila Kelmana, četiri decenije kasnije vraća se ovoj priči, ali ovog puta kao reditelj. Prajs je nominovan za nagradu Toni i dvostruki je dobitnik nagrade Emi.

Za koreografiju je zadužen Darel Grand Multri, poznat po radu na brodvejskoj predstavi „Fat Ham“, kao i po saradnji sa Bijonse na njenoj svetskoj turneji.

Predstava će okupiti 27 članova ansambla, među kojima će čak 21 izvođač debitovati na Brodveju.