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Glumac i reditelj Radoš Bajić posetio je Petlovac, lokaciju na kojoj su pre tačno dvadeset godina napravljeni prvi kadrovi jedne od najgledanijih domaćih TV serija, "Selo gori, a baba se češlja".

Povodom ovog značajnog jubileja, Bajić se oglasio na društvenim mrežama i podelio emotivne uspomene na same početke rada sa glumačkom ekipom. Njegovo obraćanje nosilo je posebnu dozu setnih emocija, uveliko posvećeno dragim kolegama i prijateljima koji više nisu među živima.

Pogledajte u galeriji kako izgleda selo Petlovac:

1/12 Vidi galeriju Petlovac iz serije Selo gori Foto: Contrast Studios, Kurir/F.R.

"Ovde, na ovom mestu, 7. oktobra 2006. godine, počelo je snimanje serije koju volite - "Selo gori, a baba se češlja". Danas, 20 godina kasnije, kada obeležavamo i proslavljamo veliki jubilej, moja sećanja dosežu prema mojim divnim kolegama koji su bili stubovi nosači ove serije koja je obeležila svoje vreme", napisao je Bajić.

Odlazak glumačkih doajena

Reditelj se sa neizmernom tugom prisetio osmoro istaknutih umetnika koji su ostavili neizbrisiv trag u ovom projektu, ali nažalost nisu dočekali dvodecenijski jubilej.

"Otišli su u večnost – Manda, Mirko Babić, Dragan Nikolić, Feđa Stojanović, Milija Vuković, Momir Bradić, Miroljub Trošić Đoda, Goran Daničić... Sa posebnom setom i tugom što nisu zbog ovog divnog povoda ovde sa mnom, sećam se njih", naveo je autor serije.

Mural oslikan u čast Đode u mestu Medveđa Foto: Kurir/F.R.

Kako je Olga Odanović zamalo propustila ulogu Zlatane

Liku Zlatane posebnu upečatljivost dala je glumica Olga Odanović, ostvarivši rolu po kojoj je publika i danas prepoznaje. Ipak, malo je nedostajalo da ta uloga pripadne nekome drugom, pošto je Olga nakon prvog čitanja scenarija odlučila da tekst vrati samom autoru.

Glumica je ranije u javnosti podelila detalje koji su prethodili samom snimanju, objašnjavajući zašto je u početku smatrala da ta uloga nije namenjena njoj. Kako je navela, njena prva reakcija bila je prilično uzdržana, uglavnom zbog zahtevnog prikaza seoske sredine i izazova koje nosi tumačenje autentičnog narodnog mentaliteta.

"Na prvo čitanje ja sam Radošu Bajiću vratila tekst, jer sam smatrala da to nije za mene. Zaista sam mislila tako kad sam pročitala. Nekako sam iz prvog čitanja videla da je u pitanju mentalitet, nije lako igrati mentalitet. Morate dobro da poznajete taj svet, tu seosku sredinu, a pošto je Radoš iz tog kraja, odnosno iz Medveđe, on je zato to tako dobro napisao", otkrila je Olga Odanović za K1 svojevremeno.

Pogledajte Olgu Odanović u ulozi Zlatane:

1/15 Vidi galeriju Olga Odanović u seriji "Selo gori a baba se češlja" Foto: Printscreen/Youtube, Nebojša Mandić

Iako je tekst doživela kao izuzetno vrednu "elegiju o srpskom selu", uloga je u prvom trenutku ipak ostala vraćena.

Poziv koji je promenio sve

Ipak, snimanje serije nije krenulo odmah nakon tog prvog susreta sa scenarijem. Prošlo je više od pola godine pre nego što je usledio preokret. U maju mesecu, Radoš Bajić je ponovo kontaktirao Olgu sa preoblikovanim planom i novom podelom glumačkog trojca.

"U maju me ponovo pozove, a prošlo je šest, sedam meseci... Kaže Radoš: 'Olga, mi smo ipak odlučili ponovo. Ja sam sada napravio tu neku konstalaciju, Manda, Okanović i ti da budete porodica, da vidimo kako funkcioniše, da se pozabavimo govorom, da pričamo, da ja vama kažem nešto o tim ljudima...'", prisetila se glumica trenutka koji je trajno obeležio njenu karijeru.

Pogledajte video: Radoš Bajić o filmu "Čuvar ikone Svetog Đorđa"