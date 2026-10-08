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Zdravko Šotra bio je jedan od reditelja koji su obeležili jugoslovensku i srpsku kinematografiju, a iza sebe je ostavio više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja.

Tokom karijere duge više od šest decenija radio je sa gotovo svim velikim imenima domaćeg glumišta, a njegovi filmovi i serije od "Više od igre" i "Lajanja na zvezde", preko "Zone Zamfirove" i "Ivkove slave", do "Ranjenog orla" i "Santa Maria della Salute", postali su deo kolektivnog sećanja brojnih generacija.

Zdravko Šotra Foto: ATAIMAGES

Među glumcima sa kojima je posebno voleo da sarađuje bila je i Mira Furlan, jedna od najznačajnijih jugoslovenskih glumica svoje generacije.

Njih dvoje su zajedno radili na filmu "Braća po materi" iz 1988. godine, drami u kojoj su uz Furlan igrali Žarko Laušević i Slavko Štimac, a Šotra je, zajedno sa Jovanom Radulovićem, potpisao i scenario.

Upravo taj film, a posebno uloga koju je Furlan odigrala, godinama kasnije dobio je još snažniju i bolniju dimenziju, imajući u vidu ono što je glumica početkom devedesetih i sama proživela.

Mira Furlan Foto: Shutterstock

"Braća po materi" joj obeležila život

Podsetimo, "Braća po materi" iz 1988. koji je zasnovan na istoimenom romanu Jovana Radulovića, bavi se temama etničkih sukoba i porodičnih odnosa. Furlan je igrala ženu koja je udata za obojicu protagonista, Hrvata i Srbina.

Film je postao simbol jugoslovenskog identiteta i umetnosti, a Furlan je zbog svoje uloge doživela osudu i u Hrvatskoj i u Srbiji, što je kasnije komentarisao i Šotra, ističući da joj "Hrvatska nikada nije oprostila što se udala za Srbina".

Furlan volela Srbina, za Hrvate bila izdajica

Furlan se udala za srpskog režisera Gorana Gajića, i živela je na relaciji Beograd-Zagreb, a odluka da sledi emocije postavila ju je u srce društveno-političkog zemljotresa početkom devedesetih.

Foto: Printscreen/Youtube

Hrvatski mediji su je optuživali da se priklonila Srbiji, nazivajući je izdajicom, a uskoro je izgubila posao u Hrvatskom narodnom pozorištu, oduzet joj je i stan koji je nasledila od bake, dok su pretnje postale svakodnevica, baš kako je i Šotra rekao da će biti, proročki je upozorivši: "Miro, kad snimiš ovaj film u Srbiji, Hrvati ti to neće oprostiti."

Šotra je godinama kasnije, nakon njene smrti, komentarisao:

"Ona je u mom filmu Braća po materi igrala ženu koja je bila udata za Hrvata, pa za Srbina - baš kao u životu. Njoj to Hrvatska nije mogla oprostiti devedesetih. Morala je da ode zbog toga. Nikada nije izgubila interes za ovu sredinu. Igrala je, pisala kolumne, knjige. Bila je i ostala jugoslovenska glumica, iznad rata i svega što nam se dešavalo."

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