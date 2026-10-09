Bolja od tate?! Ćerka Nenada Jezdića oduševila u glumačkom debiju, mreže gore: "Lepa na mamu, talenat na tatu!" (VIDEO)
- Vasilija Jezdić debitovala je u seriji 'Branilac' kao Tihana Josipović i odmah privukla pažnju publike i društvenih mreža.
- Gledaoci su hvalili njen izgled i glumu, uz komentare da je talenat nasledila od oca Nenada Jezdića.
- Studentkinja glume uskoro ima i pozorišni debi u Ateljeu 212, u predstavi 'Gladni duhovi'.
Vasilija Jezdić, ćerka jednog od naših najboljih glumaca Nenada Jezdića, prvi put je stala pred televizijske kamere i već na debiju privukla ogromnu pažnju publike. U petoj epizodi četvrte sezone serije "Branilac", koja nosi naziv "Zar je i to moguće", mlada glumica tumači glavnu žensku ulogu Tihane Josipović, devojke optužene za ubistvo rođenog brata u potresnoj priči inspirisanoj stvarnim događajem.
I dok su mnogi tek nakon emitovanja shvatili da je reč o naslednici Nenada Jezdića, društvene mreže preplavili su komentari o njenoj glumi, ali i izgledu.
"Lepa na mamu, talenat na tatu", "Kakvo otkrovenje!", "Odigrala je neverovatno tešku ulogu", "Bravo za mladu glumicu", "Emocija joj se vidi u svakom kadru", samo su neki od komentara gledalaca koji su pohvalili mladu glumicu.
Pogledajte fotografije sa snimanja serije "Branilac"
Vasilija je krenula očevim stopama, ali svoj put gradi bez pompe. Posle višegodišnjeg školovanja u inostranstvu, 2023. godine upisala je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Dragana Petrovića Peleta, gde je odmah privukla pažnju profesora i kolega.
Zanimljivo je da u ovoj epizodi nije igrala zajedno sa ocem, iako je Nenad Jezdić jedno od zaštitnih lica serije "Branilac". Umesto toga, priliku je dobila da potpuno samostalno pokaže šta zna, a prve reakcije govore da je ispit položila sa najvišom ocenom. blic.rs
Da Vasilija poseduje veliki potencijal, još tokom snimanja nagovestio je njen kolega Boris Šavija, koji joj u seriji igra televizijskog oca.
- Moja televizijska ćerka Vasilija Jezdić i ja snimamo novu sezonu "Branioca". Mogu vam reći da je to divna devojka i, iako je još studentkinja, već je sjajna glumica. Iver nije pao daleko od klade – napisao je Šavija na društvenim mrežama.
Nenad Jezdić godinama pažljivo čuva privatnost svoje porodice i retko govori o deci, zbog čega je Vasilijin televizijski debi za mnoge predstavljao veliko iznenađenje. Međutim, posle prve uloge jasno je da domaća glumačka scena dobija novo ime koje će tek privlačiti pažnju i zbog poznatog prezimena, ali pre svega zbog talenta koji je pokazala već na prvom ozbiljnom televizijskom zadatku.
Studentkinja glume Vasilija Jezdić imaće večeras veliki glumački pozorišni debi u Ateljeu 212. Ona tumači jednu od četiri uloge u predstavi "Gladni duhovi" Andreja Nosova. U komediji koja ima šanse da postane veliki pozorišni hit igraju i Svetlana Ceca Bojković, Dara Džokić i Isidora Minić. Nastavljajući svoju repertoarsku politiku predstavljanja novih svetskih autora, Atelje 212 na svoju scenu prvi put postavlja dramu severnoirske autorke Karis Keli. Ova crna i uvrnuta komedija progovara o tišini, gubitku i prenošenju trauma s generacije na generaciju, sa svim posledicama neizgovorenih i sakrivenih iskustava. Ono što počinje kao običan porodični skup četiri generacije žena tokom proslave devedesetog rođendana najstarije među njima pretvara se u suočavanje s nasleđenim bolom, tajnama i neizgovorenim emocijama koje svaka od njih nosi. Kuća puna gladnih duhova, sa više od jednog kostura u ormaru!
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