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Vasilija Jezdić, ćerka jednog od naših najboljih glumaca Nenada Jezdića, prvi put je stala pred televizijske kamere i već na debiju privukla ogromnu pažnju publike. U petoj epizodi četvrte sezone serije "Branilac", koja nosi naziv "Zar je i to moguće", mlada glumica tumači glavnu žensku ulogu Tihane Josipović, devojke optužene za ubistvo rođenog brata u potresnoj priči inspirisanoj stvarnim događajem.

I dok su mnogi tek nakon emitovanja shvatili da je reč o naslednici Nenada Jezdića, društvene mreže preplavili su komentari o njenoj glumi, ali i izgledu.



"Lepa na mamu, talenat na tatu", "Kakvo otkrovenje!", "Odigrala je neverovatno tešku ulogu", "Bravo za mladu glumicu", "Emocija joj se vidi u svakom kadru", samo su neki od komentara gledalaca koji su pohvalili mladu glumicu.

Pogledajte fotografije sa snimanja serije "Branilac"

1/5 Vidi galeriju Vasilija Jezdić Foto: RTS



Vasilija je krenula očevim stopama, ali svoj put gradi bez pompe. Posle višegodišnjeg školovanja u inostranstvu, 2023. godine upisala je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Dragana Petrovića Peleta, gde je odmah privukla pažnju profesora i kolega.



Zanimljivo je da u ovoj epizodi nije igrala zajedno sa ocem, iako je Nenad Jezdić jedno od zaštitnih lica serije "Branilac". Umesto toga, priliku je dobila da potpuno samostalno pokaže šta zna, a prve reakcije govore da je ispit položila sa najvišom ocenom. blic.rs

Vasilija Jezdić sa Borisom Šavijom radi na novom projektu Foto: boris_savija/Instagram



Da Vasilija poseduje veliki potencijal, još tokom snimanja nagovestio je njen kolega Boris Šavija, koji joj u seriji igra televizijskog oca.



- Moja televizijska ćerka Vasilija Jezdić i ja snimamo novu sezonu "Branioca". Mogu vam reći da je to divna devojka i, iako je još studentkinja, već je sjajna glumica. Iver nije pao daleko od klade – napisao je Šavija na društvenim mrežama.

Foto: Marko Karović



Nenad Jezdić godinama pažljivo čuva privatnost svoje porodice i retko govori o deci, zbog čega je Vasilijin televizijski debi za mnoge predstavljao veliko iznenađenje. Međutim, posle prve uloge jasno je da domaća glumačka scena dobija novo ime koje će tek privlačiti pažnju i zbog poznatog prezimena, ali pre svega zbog talenta koji je pokazala već na prvom ozbiljnom televizijskom zadatku.

Predstava Gladni duhovi Foto: Boško Đorđević

Studentkinja glume Vasilija Jezdić imaće večeras veliki glumački pozorišni debi u Ateljeu 212. Ona tumači jednu od četiri uloge u predstavi "Gladni duhovi" Andreja Nosova. U komediji koja ima šanse da postane veliki pozorišni hit igraju i Svetlana Ceca Bojković, Dara Džokić i Isidora Minić. Nastavljajući svoju repertoarsku politiku predstavljanja novih svetskih autora, Atelje 212 na svoju scenu prvi put postavlja dramu severnoirske autorke Karis Keli. Ova crna i uvrnuta komedija progovara o tišini, gubitku i prenošenju trauma s generacije na generaciju, sa svim posledicama neizgovorenih i sakrivenih iskustava. Ono što počinje kao običan porodični skup četiri generacije žena tokom proslave devedesetog rođendana najstarije među njima pretvara se u suočavanje s nasleđenim bolom, tajnama i neizgovorenim emocijama koje svaka od njih nosi. Kuća puna gladnih duhova, sa više od jednog kostura u ormaru!

Bonus video: Nenad Jezdić na snimanju filma "Sretenje"