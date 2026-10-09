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Beogradsko dramsko pozorištenajavilo je dvodnevnu akciju tokom koje će publika moći da kupi ulaznice za sve predstave sa repertoara do kraja decembra po jedinstvenoj ceni od 1.000 dinara. Prodaja po promotivnoj ceni počinje 10. oktobra u 00.00 časova i završava se 12. oktobra u 00.00 časova, što znači da će pogodnost biti dostupna tokom subote i nedelje, 10. i 11. oktobra.

Akcija se odnosi na kupovinu karata u tom periodu, dok izabrani termin predstave može biti bilo koji sa objavljenog repertoara do kraja godine. Tako će posetioci tokom jednog vikenda moći da obezbede ulaznice i za oktobarska, novembarska i decembarska izvođenja.

Od „Laži“ do „Kramera protiv Kramera“

Beogradsko dramsko pozorište Foto: Beograd.rs

Među naslovima koje publika može da izabere nalaze se „Crno zlato“, „Laž“, „Kramer protiv Kramera“, „Kralj Ibi“, „Ne igraj na Engleze“, „Bogojavljenska noć“, „Crna kutija“ i „Trpele“. To je samo deo repertoara obuhvaćenog akcijom, pa ljubitelji pozorišta mogu da odaberu predstavu koju dugo planiraju da pogledaju ili da se vrate nekom od omiljenih komada.

Gde možete da kupite ulaznice

Karte po ceni od 1.000 dinara biće dostupne onlajn, preko platforme za prodaju ulaznica, kao i na biletarnici Beogradskog dramskog pozorišta.

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