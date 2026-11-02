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Vuku Kostiću je snimanje intimnih scena s Ninom Janković u prvoj sezoni serije "Ubice moga oca" bilo problematično, jer, kako je rekao, najveći problem je bio taj što se glumica ukočila.

- Ako se jedan glumac ukoči, onda ni drugi ne može da funkcioniše. Lakše mi je da skočim sa zapaljene zgrade, nego da imam intimne odnose na filmu. Nema ništa od toga ako se partner ukoči, to je onda kao da imaš dve daske na samom setu. Neprijatan je osećaj, jer na setu imate 300 ljudi koji gledaju samo u vas. Dišu ti za vratom tokom tih scena, i samim tim postaje nelagodno, jer je fokus na vama – otkrio je glumac, koji je istakao da će šesta sezona "Ubica moga oca" biti odlična.

Za razliku od snimanja scena seks scena s Ninom Janković, s Jovanom Stojiljković tih problema nije imao.

- Jovana je fenomenalna i divno biće, odlična je glumica. Sve je uspela da donese, jer se potrudila oko akcenta, iako nije iz tih krajeva. Na lep način smo u filmu “Vera”, Jovana i ja uspeli da izvedemo ljubavne scene – rekao je Kostić gostujući u emisiji na TV K1, a potom i otkrio da je u planu snimanje nastavka filma "Mala noćna muzika".

Jovana Stojiljković Foto: Damir Dervišagić

- U planu je nastavak “Male, noćne muzike” posle 23 godine. Treba nekoliko stvari da prođemo na konkursu i da napravimo dobar scenario. Imamo okvirno priču kako bi taj nastavak izgledao, ali moramo sve da posložimo – zaključuje Vuk Kostić.

(Kurir.rs)

VIDEO: Vuk Kostić i Nebojša Grbić