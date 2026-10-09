"Čarobnjak iz Oza" stiže u MTS dvoranu: Bajkovita avantura za decu uz magiju, muziku i spektakularne efekte
- Okret teatar izvodi modernu verziju 'Čarobnjaka iz Oza' kao audio-vizuelni spektakl sa songovima, projekcijama, svetlom i zvukom.
- Predstava traje 45 minuta i namenjena je deci uzrasta od 4 godine, uz poruku o hrabrosti, pameti i srcu.
Zakoračite u svet gde se klasična bajka susreće sa savremenom scenskom magijom! Ova postavka „Čarobnjaka iz Oza“ nije samo predstava, već potpuni audio-vizuelni doživljaj koji redefiniše pojam dečjeg spektakla. Kroz putovanje žutom ciglom, publiku vode originalni, bajkoviti songovi koji u srcu nose emociju i vedrinu, dok se granica između mašte i stvarnosti briše upotrebom inovativnih video projekcija i mapiranja objekata.
Scena oživljava u svakom trenutku zahvaljujući sinhronizovanim svetlosnim i zvučnim efektima, uz pažljivo doziranu pirotehniku koja svakom ključnom momentu daje notu istinskog čuda.
Ova moderna interpretacija L. Frenka Bauma podseća decu i odrasle da su hrabrost, pamet i srce oduvek u nama – samo ih ponekad treba probuditi kroz nezaboravnu pozorišnu avanturu.
Adaptacija i režija: Jovan Grujić
Igraju: Marija Ćeranić, Danijela Tanasković, Milan Vranešević, Nikola Krneta, Marko Nikolić
Scenski i grafički dizajn: Vladimir Savić
Muzika: Marko Nikolić, Milan Vranešević
Kostim: Aleksandra Keskinov
Scenski pokret: Branka Baretić Milenković
Trajanje predstave: 45 minuta
Uzrast: 4+
Predstava za decu „Čarobnjak iz Oza“ biće izvedena u nedelju, 11. oktobra, sa početkom u 12 časova, u MTS dvorani u Beogradu.
Okret Teatar je pozorišna trupa osnovana 2012. godine u Beogradu sa željom da svojim predstavama deci i mladim ljudima približi svet lektire. Trupu čine diplomirani glumci sa iskustvom stečenim kroz brojne ostvarene uloge u beogradskim pozorištima „Boško Buha“ „Pozorište na Terazijama“, „Jugoslovensko dramsko pozorište“, „Narodno pozorište“, „Madlenianum“, kao i u televizijskim igranim serijama, dečijim televizijskim programima i igranim filmovima.
Bonus video: