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Zakoračite u svet gde se klasična bajka susreće sa savremenom scenskom magijom! Ova postavka „Čarobnjaka iz Oza“ nije samo predstava, već potpuni audio-vizuelni doživljaj koji redefiniše pojam dečjeg spektakla. Kroz putovanje žutom ciglom, publiku vode originalni, bajkoviti songovi koji u srcu nose emociju i vedrinu, dok se granica između mašte i stvarnosti briše upotrebom inovativnih video projekcija i mapiranja objekata.

Scena oživljava u svakom trenutku zahvaljujući sinhronizovanim svetlosnim i zvučnim efektima, uz pažljivo doziranu pirotehniku koja svakom ključnom momentu daje notu istinskog čuda.

1/7 Vidi galeriju Predstava "Čarobnjak iz Oza" u izvedbi pozorišne trupe "Okret teatar" Foto: Ivan Veselinović

Ova moderna interpretacija L. Frenka Bauma podseća decu i odrasle da su hrabrost, pamet i srce oduvek u nama – samo ih ponekad treba probuditi kroz nezaboravnu pozorišnu avanturu.

Adaptacija i režija: Jovan Grujić

Igraju: Marija Ćeranić, Danijela Tanasković, Milan Vranešević, Nikola Krneta, Marko Nikolić

Scenski i grafički dizajn: Vladimir Savić

Muzika: Marko Nikolić, Milan Vranešević

Kostim: Aleksandra Keskinov

Scenski pokret: Branka Baretić Milenković

Trajanje predstave: 45 minuta

Uzrast: 4+

Predstava za decu „Čarobnjak iz Oza“ biće izvedena u nedelju, 11. oktobra, sa početkom u 12 časova, u MTS dvorani u Beogradu.

Okret Teatar je pozorišna trupa osnovana 2012. godine u Beogradu sa željom da svojim predstavama deci i mladim ljudima približi svet lektire. Trupu čine diplomirani glumci sa iskustvom stečenim kroz brojne ostvarene uloge u beogradskim pozorištima „Boško Buha“ „Pozorište na Terazijama“, „Jugoslovensko dramsko pozorište“, „Narodno pozorište“, „Madlenianum“, kao i u televizijskim igranim serijama, dečijim televizijskim programima i igranim filmovima.

Bonus video: