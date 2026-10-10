Terapija bojama je tehnika koja koristi različite boje da utiče na raspoloženje, energiju i opšte emocionalno i mentalno blagostanje

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Svake godine 10. oktobra, na Svetski dan mentalnog zdravlja, otvaramo pitanja koja se tiču gotovo svih nas. Zašto ostajemo u odnosima koji nas iscrpljuju? Kako da prestanemo da tražimo tuđe odobravanje? Može li se sreća naučiti i koliko iskustva iz detinjstva određuju naše ponašanje u odraslom dobu?

Upravo su ovakva pitanja učinila popularnu psihologiju jednim od najčitanijih žanrova savremene publicistike. Knjige koje se bave našim emocionalnim životom danas dostižu milionske tiraže, jer čitaoci u njima često prepoznaju sopstvena iskustva. Iako nisu zamena za psihoterapiju, njihova vrednost je u tome što psihološka saznanja čine razumljivijim i dostupnijim, pomažući nam da bolje upoznamo sebe, ali i ljude sa kojima živimo.

Knjige o zdravlju Foto: Promo



Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, Vulkan izdavaštvo izdvaja osam knjiga koje se bave različitim emocionalnim izazovima, među kojima je i novo izdanje domaćeg psihijatra dr Roberta Grujičića, posvećeno razumevanju dečjeg unutrašnjeg sveta. Svi naslovi dostupni su po specijalnim sajamskim cenama u okviru Vulkanovog sajma knjiga, koji traje do 18. oktobra, u Vulkan knjižarama širom Srbije, na sajtu vulkani.rs kao i u okviru jedinstvenog na Book Festa, koji se dešava u nekoliko najvećih ržnih centara šiom zemlje.



Sedam knjiga koje nam pomažu da bolje razumemo sebe

1. Kako da budete ljubav svog života – Nikol Lepera

Zašto se u odnosima često vraćamo istim problemima, čak i kada znamo koliko nas povređuju? Dr Nikol Lepera, poznata i kao The Holistic Psychologist, jedna je od najuticajnijih autorki savremene popularne psihologije, sa milionskom publikom na društvenim mrežama i bestselerima sa liste The New York Timesa. U knjizi Kako da budete ljubav svog života istražuje kako iskustva iz detinjstva oblikuju naše partnerske i druge bliske odnose. Njena osnovna ideja jeste da kvalitet odnosa sa drugima u velikoj meri zavisi od toga koliko razumemo sopstvene emocionalne potrebe.

Kome je namenjena? Svima koji prepoznaju da ponavljaju iste obrasce u ljubavnim odnosima, teško postavljaju granice ili svoju vrednost previše vezuju za tuđu pažnju i odobravanje.

2. Kada će početi dobre stvari? – Abraham Dž. Tverski

Možemo li nešto važno o ljudskoj psihologiji naučiti od Čarlija Brauna i Snupija? Dr Abraham Dž. Tverski, američki psihijatar i autor brojnih knjiga, verovao je da možemo. Tokom dugogodišnje kliničke prakse koristio je popularni strip Peanuts kako bi pacijentima približio probleme sa kojima su se suočavali. U knjizi Kada će početi dobre stvari? duhovite situacije iz života omiljenih strip-junaka postaju povod za razmišljanje o nesigurnosti, razočaranjima i svakodnevnim emocionalnim izazovima.

Zašto je važna? Pokazuje kako humor može pomoći da steknemo drugačiji pogled na sopstvene teškoće i pronađemo malo više razumevanja za ljudske slabosti. Posebno je zanimljiva čitaocima kojima klasični psihološki priručnici deluju previše ozbiljno.

Knjige o zdravlju Foto: Promo

3. Teorija „Pusti ih“ – Mel Robins

Jedna od najvećih izdavačkih senzacija savremene popularne psihologije dolazi iz pera Mel Robins, američke autorke, motivacione govornice i voditeljke izuzetno popularnog podkasta The Mel Robbins Podcast. Njena Teorija „Pusti ih“ postala je međunarodni fenomen, bestseler broj jedan na listi The New York Timesa, a izdavač Penguin Random House navodi prodaju veću od 11 miliona primeraka. U središtu knjige nalazi se jednostavna ideja: prestanimo da trošimo energiju pokušavajući da kontrolišemo tuđe ponašanje i usmerimo je na sopstvene odluke.

Kome je namenjena? Onima koji previše razmišljaju o tome šta drugi misle, pokušavaju da svima udovolje ili se iscrpljuju nastojeći da promene ljude oko sebe. Knjiga nudi jednostavan okvir za postavljanje emocionalnih granica.

4. Nauka o sreći – Brus Hud

Da li se sreća može naučiti? Profesor Brus Hud, razvojni psiholog i istraživač sa Univerziteta u Bristolu, godinama proučava upravo to pitanje. Njegov univerzitetski kurs The Science of Happiness postao je najpopularniji na ovom britanskom univerzitetu, a istraživanja su pokazala poboljšanje pokazatelja psihičkog blagostanja među studentima koji su ga pohađali. U knjizi Nauka o sreći Hud kroz sedam lekcija objašnjava kako naši misaoni obrasci utiču na zadovoljstvo životom i zašto nas stalna usmerenost na sebe ponekad udaljava od osećaja sreće.

Knjige o zdravlju Foto: Promo

Zašto je važna? Posebno može biti korisna ljudima sklonim stalnom upoređivanju sa drugima i negativnom razmišljanju. Nudi naučno zasnovana objašnjenja i praktične načine za promenu svakodnevnih mentalnih navika.

5. Manifestuj: Zaroni dublje – Roksi Nafusi

Britanska autorka Roksi Nafusi postala je jedno od najprepoznatljivijih imena savremene literature o ličnom razvoju. Njene knjige iz serijala Manifest prodate su u više od milion primeraka širom sveta, prema podacima koje je objavila sama autorka. U nastavku svog popularnog vodiča, Manifestuj: Zaroni dublje, Nafusi se detaljnije bavi unutrašnjim preprekama koje nas udaljavaju od ciljeva, naročito sumnjom u sebe i ograničavajućim uverenjima. Knjiga sadrži vežbe namenjene razvijanju samosvesti i ličnom rastu.

Kome je namenjena? Čitaocima koji žele da rade na samopouzdanju, jasnije definišu svoje ciljeve i preispitaju uverenja koja ih sputavaju. Manifestovanje pritom treba posmatrati kao pristup samorefleksiji i motivaciji, a ne kao naučno potvrđenu metodu promene spoljašnjih okolnosti.

6. Emocionalna nezavisnost – Amelija Lobe

Koliko naših odluka zaista pripada nama, a koliko ih donosimo iz straha da ne razočaramo druge? Francuska psihološkinja i autorka Amelija Lobe u knjizi Emocionalna nezavisnost istražuje potrebu za tuđim odobravanjem i emocionalne obrasce koji nastaju još tokom odrastanja. Bavi se pitanjem kako izgraditi osećaj sopstvene vrednosti koji neće neprestano zavisiti od mišljenja partnera, porodice ili okruženja.

Kome je namenjena? Osobama koje teško govore „ne“, osećaju krivicu kada postavljaju granice ili tuđe raspoloženje doživljavaju kao sopstvenu odgovornost. Knjiga može pomoći u prepoznavanju emocionalne zavisnosti i razvijanju veće samostalnosti u odnosima.

Knjige o zdravlju Foto: Promo

7. Ova knjiga je jeftinija od terapije – Liz Keli

Već sam naslov ove knjige dovoljno govori o njenom pristupu. Američka psihoterapeutkinja Liz Keli, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti mentalnog zdravlja, složene psihološke koncepte približava čitaocima bez suvišnog stručnog žargona, uz mnogo humora. U knjizi Ova knjiga je jeftinija od terapije govori o anksioznosti, samokritičnosti i stresu, nudeći praktične vežbe i tehnike koje možemo primeniti u svakodnevnom životu. Njena namera je da korisne psihološke alate učini dostupnijim ljudima koji žele da bolje razumeju svoje mentalno zdravlje.

Zašto je važna? Dobar je izbor za one koji žele pristupačan prvi susret sa psihološkim tehnikama i načinima regulacije emocija. Iako ne može zameniti psihoterapiju kada je ona potrebna, može predstavljati koristan uvod u brigu o mentalnom zdravlju.

Posebno izdvajamo: Detinjstvo iznutra – Vodič za odrasle kroz neizgovoreni svet deteta

Šta se zapravo krije iza dečjeg ponašanja koje odrasli često ne razumeju? Odgovor na ovo pitanje donosi Detinjstvo iznutra – Vodič za odrasle kroz neizgovoreni svet deteta, prva knjiga dr Roberta Grujičića, specijaliste dečje i adolescentne psihijatrije sa Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Grujičić je doktor medicinskih nauka, autor brojnih stručnih radova i jedan od voditelja popularnog podkasta Dva i po psihijatra.

U ovoj knjizi autor nas vodi u unutrašnji svet deteta, objašnjavajući emocije i psihološke mehanizme koji stoje iza njegovih reakcija. Svako poglavlje počinje monologom deteta, omogućavajući čitaocima da poznate situacije prvi put sagledaju iz dečje perspektive. Posebnu pažnju posvećuje emocionalnoj sigurnosti i nenasilnom vaspitanju.

Domaći autor Foto: Promo



Zašto je važna? Namenjena roditeljima i svima koji rade sa decom, knjiga pokazuje koliko je za zdrav emocionalni razvoj važno razumeti ono što dete još ne ume da izrazi rečima. Podseća nas da temelje mentalnog zdravlja postavljamo već u detinjstvu.