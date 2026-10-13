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Od 20. do 23. oktobra publika ima priliku da prisustvuje jubilarnom, 50. izdanju Festivala monodrame i pantomime, jedinstvenog pozorišnog susreta koji već pet decenija slavi snagu glumačke individualnosti, reč i pokret. Tokom četiri festivalska dana, na sceni "Pinokija" će se predstaviti vrhunski domaći i inostrani umetnici kroz pažljivo odabran takmičarski program.

O istoriji festivala

Prvi Festival monodrame i pantomime održan je 1973. godine, a njegov idejni tvorac bio je Ljubiša Ružić, svestrana pozorišna ličnost. U timu koji je osmislio koncepciju ovog jedinstvenog događaja nalazili su se istaknuti teatarski stvaraoci, među kojima je jedna od najzaslužnijih bila profesorka FDU Ognjenka Milićević. Festival je od samog početka uživao veliku podršku Narodnog pozorišta, na čijoj se sceni u Zemunu i održavao, uz snažnu logističku podršku Pozorišta lutaka "Pinokio".

Foto: Sanja Veljković

Zbog društvenih i ekonomskih kriza u zemlji, festival je imao prekid u održavanju od 1993. do 1996. godine. Međutim, grupa pozorišnih entuzijasta - među kojima su bili Borislav Balać, Ivan Bekjarev, Ljiljana Blagojević, Ivica Klemenc i Radomir Putnik - pokrenula je inicijativu i uspela da ga obnovi. Zahvaljujući njihovom trudu, festival je opstao, unapredio se i postao deo međunarodne porodice srodnih pozorišnih festivala.

U proteklih pola veka, u monodramskom delu programa nastupali su najznačajniji glumci iz cele nekadašnje Jugoslavije. Scenu su obeležila velika imena kao što su Ljuba Tadić, Rade Šerbedžija, Mira Banjac, Rada Đuričin, Petar Kralj, Milena Dravić, Ružica Sokić i mnogi drugi. Pantomimska scena ugostila je umetnike iz celog sveta, među kojima su predstavnici škole čuvenog Marsela Marsoa, svetski poznati Adam Darijus, Ladislav Fialka i mnogi drugi velikani. Festival sada vodi dr Vuk Miletić.

PROGRAM FESTIVALA



UTORAK, 20. OKTOBAR

19:00 - Svečano otvaranje festivala

19:30 - "Jednorog" - Alisa Lacko

21:00 - "Moj sinko Isus" - Igor Korošec





SREDA, 21. OKTOBAR

19:30 - "Ja se zovem Lidija Deduš" - Miljka Brđanin

21:00 - "Cena sna" - Rendi King





Tatjana Kecman Foto: Sonja Spasić

ČETVRTAK, 22. OKTOBAR

19:30 - "Preživeti" - Snežana Konevski Rusi

21:00 - "Komšija" - Benoa Turkman





PETAK, 23. OKTOBAR

19:30 - "Oskar kog nisam dobila" - Tatjana Kecman

22:00 - Dodela nagrada





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