Jubilarni 50. Festival monodrame i pantomime: Poznat kompletan program i počela prodaja ulaznica
- Jubilarni 50. Festival monodrame i pantomime održava se od 20. do 23. oktobra na sceni Pozorišta lutaka 'Pinokio' u Zemunu, uz takmičarski program domaćih i inostranih umetnika.
- Komplet ulaznica košta 4.000 dinara, pojedinačna 1.500, a karte su u prodaji preko tickets.rs i na blagajni pozorišta sat vremena pre prve predstave.
Od 20. do 23. oktobra publika ima priliku da prisustvuje jubilarnom, 50. izdanju Festivala monodrame i pantomime, jedinstvenog pozorišnog susreta koji već pet decenija slavi snagu glumačke individualnosti, reč i pokret. Tokom četiri festivalska dana, na sceni "Pinokija" će se predstaviti vrhunski domaći i inostrani umetnici kroz pažljivo odabran takmičarski program.
O istoriji festivala
Prvi Festival monodrame i pantomime održan je 1973. godine, a njegov idejni tvorac bio je Ljubiša Ružić, svestrana pozorišna ličnost. U timu koji je osmislio koncepciju ovog jedinstvenog događaja nalazili su se istaknuti teatarski stvaraoci, među kojima je jedna od najzaslužnijih bila profesorka FDU Ognjenka Milićević. Festival je od samog početka uživao veliku podršku Narodnog pozorišta, na čijoj se sceni u Zemunu i održavao, uz snažnu logističku podršku Pozorišta lutaka "Pinokio".
Zbog društvenih i ekonomskih kriza u zemlji, festival je imao prekid u održavanju od 1993. do 1996. godine. Međutim, grupa pozorišnih entuzijasta - među kojima su bili Borislav Balać, Ivan Bekjarev, Ljiljana Blagojević, Ivica Klemenc i Radomir Putnik - pokrenula je inicijativu i uspela da ga obnovi. Zahvaljujući njihovom trudu, festival je opstao, unapredio se i postao deo međunarodne porodice srodnih pozorišnih festivala.
U proteklih pola veka, u monodramskom delu programa nastupali su najznačajniji glumci iz cele nekadašnje Jugoslavije. Scenu su obeležila velika imena kao što su Ljuba Tadić, Rade Šerbedžija, Mira Banjac, Rada Đuričin, Petar Kralj, Milena Dravić, Ružica Sokić i mnogi drugi. Pantomimska scena ugostila je umetnike iz celog sveta, među kojima su predstavnici škole čuvenog Marsela Marsoa, svetski poznati Adam Darijus, Ladislav Fialka i mnogi drugi velikani. Festival sada vodi dr Vuk Miletić.
PROGRAM FESTIVALA
UTORAK, 20. OKTOBAR
19:00 - Svečano otvaranje festivala
19:30 - "Jednorog" - Alisa Lacko
21:00 - "Moj sinko Isus" - Igor Korošec
SREDA, 21. OKTOBAR
19:30 - "Ja se zovem Lidija Deduš" - Miljka Brđanin
21:00 - "Cena sna" - Rendi King
ČETVRTAK, 22. OKTOBAR
19:30 - "Preživeti" - Snežana Konevski Rusi
21:00 - "Komšija" - Benoa Turkman
PETAK, 23. OKTOBAR
19:30 - "Oskar kog nisam dobila" - Tatjana Kecman
22:00 - Dodela nagrada
Informacije o ulaznicama i lokaciji
Ovogodišnji jubilarni festival održava se u Pozorištu lutaka "Pinokio" na adresi Bulevar maršala Tolbuhina 1.
Komplet ulaznica za sve festivalske dane iznosi 4.000 dinara, dok je pojedinačna ulaznica za jedan dan 1.500 dinara. Karte možete kupiti onlajn na svim prodajnim mestima mreže tickets.rs, kao i na blagajni pozorišta (sat vremena pre početka prve predstave). Broj mesta je ograničen, stoga obezbedite svoja mesta na vreme i budite deo velikog pozorišnog jubileja.