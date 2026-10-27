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Nova Diznijeva magična bajka "Hokus: Magično kraljevstvo" stiže krajem novembra u sinhronizovanoj verziji u srpske bioskope. Ova čarobna avantura vodi publiku u neobično kraljevstvo veštica, gde se tajne, magija i neočekivani izazovi prepliću u priči koja će osvojiti ljubitelje Diznijeve fantazije.

Hokus: Magično kraljevstvo“ Foto: Dizni



Magičnu atmosferu i glasove glavnim junacima pozajmili su Klara Karaulić, poznati glumci Ljiljana Blagojević, Jovana Balašević, Boris Milivojević, Aljoša Vučković i Boris Pingović i specijalni gost, kreator sadržaja za društvene mreže Aleksandar Novčić Novke.

U središtu priče nove Diznijeve bajke je impulsivna i neobična tinejdžerka Bili Dou, koja otkriva svoje tajne magične moći. Njihovo oslobađanje pokreće niz događaja koji je iz mirnog predgrađa odvode u Hokus, prostrano i čudesno kraljevstvo veštica. Kako bi se suočila sa svim što je čeka, Bili mora da udruži snage sa svojom obazrivom majkom Alis. One zajedno kreću u otkrivanje porodičnih tajni koje bi mogle da promene svet veštica zauvek.

Klara Karaulić Foto: MFC



Klari Karaulić ovo je drugi angažman na sinhronizaciji animiranih filmova, ali prva velika uloga, budući da pozajmljuje glas glavnoj junakinji Bili. Kako ističe, sinhronizacija u studiju je izazovnija od glume pred kamerom. Svoju junakinju opisuje kao "drugačiju, odlučnu i tvrdoglavu devojčicu koja zna šta hoće i šta neće".

Jovana Balašević Foto: MFC

Ulogu Biline majke Alis u srpskoj sinhronizaciji tumači Jovana Balašević, glumica koja aktivno učestvuje u sinhronizaciji animiranih filmova. Među njenim zapaženijim projektima u ovoj oblasti su Diznijevo i Piksarovo ostvarenje "Skokoumci", kao i poslednji deo popularnog animiranog serijala "Priča o igračkama 5".