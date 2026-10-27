Slušaj vest

Nova Diznijeva magična bajka "Hokus: Magično kraljevstvo" stiže krajem novembra u sinhronizovanoj verziji u srpske bioskope. Ova čarobna avantura vodi publiku u neobično kraljevstvo veštica, gde se tajne, magija i neočekivani izazovi prepliću u priči koja će osvojiti ljubitelje Diznijeve fantazije.

HOKUS_ MAGIČNO KRALJEVSTVO I ZVANIČNI TREJLER I U BIOSKOPIMA OD 26. NOVEMBRA 1-49 screenshot.png
Hokus: Magično kraljevstvo“ Foto: Dizni


Magičnu atmosferu i glasove glavnim junacima pozajmili su Klara Karaulić, poznati glumci Ljiljana Blagojević, Jovana Balašević, Boris Milivojević, Aljoša Vučković i Boris Pingović i specijalni gost, kreator sadržaja za društvene mreže Aleksandar Novčić Novke.
U središtu priče nove Diznijeve bajke je impulsivna i neobična tinejdžerka Bili Dou, koja otkriva svoje tajne magične moći. Njihovo oslobađanje pokreće niz događaja koji je iz mirnog predgrađa odvode u Hokus, prostrano i čudesno kraljevstvo veštica. Kako bi se suočila sa svim što je čeka, Bili mora da udruži snage sa svojom obazrivom majkom Alis. One zajedno kreću u otkrivanje porodičnih tajni koje bi mogle da promene svet veštica zauvek.

Klara Karaulic foto MFC.jpeg
Klara Karaulić Foto: MFC


Klari Karaulić ovo je drugi angažman na sinhronizaciji animiranih filmova, ali prva velika uloga, budući da pozajmljuje glas glavnoj junakinji Bili. Kako ističe, sinhronizacija u studiju je izazovnija od glume pred kamerom. Svoju junakinju opisuje kao "drugačiju, odlučnu i tvrdoglavu devojčicu koja zna šta hoće i šta neće".

Jovana Balasevic foto MFC.JPG
Jovana Balašević Foto: MFC

Ulogu Biline majke Alis u srpskoj sinhronizaciji tumači Jovana Balašević, glumica koja aktivno učestvuje u sinhronizaciji animiranih filmova. Među njenim zapaženijim projektima u ovoj oblasti su Diznijevo i Piksarovo ostvarenje "Skokoumci", kao i poslednji deo popularnog animiranog serijala "Priča o igračkama 5".

"Hokus: Magično kraljevstvo" stiže u srpske bioskope 26. novembra 2026. godine i vodi publiku u čarobni svet velikih avantura, neobičnih junaka i magije, oživljenih glasovima iskusnih glumaca i novih talenata srpske sinhronizacije. Karte su već u prodaji.

Ne propustitePop kulturaOtac ga tukao, a svinja mu bila jedini drug: Sve se promenilo kad je nacrtao miša, od 4.000 dinara stvorio milijarde
Volt Dizni
Pop kulturaGlumica tvrdi da ju je bivši Diznijev zaposleni više puta zlostavljao na filmskom setu: Optužuje studio da nije učinio ništa i da su ga podsticali
Rakel Li Bolo
KulturaDirljiva priča o Amerikancu koji dobije neobičan posao u Japanu: Brendan Frejzer u filmu "Porodica po ugovoru" koji stiže i u naše bioskope
RF_20865_v1.jpg
Kultura"Skokoumci" stižu u domaće bioskope: Film za sve ljubitelje životinja
HOPPERS-ONLINE-USE-h095_36acT.pub16.2398.jpg