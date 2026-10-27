Nova Dizni bajka stiže u naše bioskope: Glasove u srpskoj sinhronizaciji pozajmili Jovana Balašević i Klara Karaulić
Nova Diznijeva magična bajka "Hokus: Magično kraljevstvo" stiže krajem novembra u sinhronizovanoj verziji u srpske bioskope. Ova čarobna avantura vodi publiku u neobično kraljevstvo veštica, gde se tajne, magija i neočekivani izazovi prepliću u priči koja će osvojiti ljubitelje Diznijeve fantazije.
Magičnu atmosferu i glasove glavnim junacima pozajmili su Klara Karaulić, poznati glumci Ljiljana Blagojević, Jovana Balašević, Boris Milivojević, Aljoša Vučković i Boris Pingović i specijalni gost, kreator sadržaja za društvene mreže Aleksandar Novčić Novke.
U središtu priče nove Diznijeve bajke je impulsivna i neobična tinejdžerka Bili Dou, koja otkriva svoje tajne magične moći. Njihovo oslobađanje pokreće niz događaja koji je iz mirnog predgrađa odvode u Hokus, prostrano i čudesno kraljevstvo veštica. Kako bi se suočila sa svim što je čeka, Bili mora da udruži snage sa svojom obazrivom majkom Alis. One zajedno kreću u otkrivanje porodičnih tajni koje bi mogle da promene svet veštica zauvek.
Klari Karaulić ovo je drugi angažman na sinhronizaciji animiranih filmova, ali prva velika uloga, budući da pozajmljuje glas glavnoj junakinji Bili. Kako ističe, sinhronizacija u studiju je izazovnija od glume pred kamerom. Svoju junakinju opisuje kao "drugačiju, odlučnu i tvrdoglavu devojčicu koja zna šta hoće i šta neće".
Ulogu Biline majke Alis u srpskoj sinhronizaciji tumači Jovana Balašević, glumica koja aktivno učestvuje u sinhronizaciji animiranih filmova. Među njenim zapaženijim projektima u ovoj oblasti su Diznijevo i Piksarovo ostvarenje "Skokoumci", kao i poslednji deo popularnog animiranog serijala "Priča o igračkama 5".
"Hokus: Magično kraljevstvo" stiže u srpske bioskope 26. novembra 2026. godine i vodi publiku u čarobni svet velikih avantura, neobičnih junaka i magije, oživljenih glasovima iskusnih glumaca i novih talenata srpske sinhronizacije. Karte su već u prodaji.