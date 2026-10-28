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Poznati novinar, pisac i televizijski voditelj Vanja Bulić i ove godine ima mnogo razloga za zadovoljstvo kad je reč o njegovom književnom i televizijskom stvaralaštvu. Iako su okolnosti oko održavanja ovogodišnjeg Sajma knjiga drugačije, njegov rad ne usporava. U razgovoru za Kurir Bulić se osvrnuo na atmosferu koja trenutno vlada među izdavačima, govori o svojoj porodici i otkriva uzbudljive detalje o ekranizaciji svojih romana, s posebnim osvrtom na seriju "Teslina pošiljka", te odluci da njegov književni junak Novak Ivanović postane i filmski lik.

Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages, Profimedia

Godina 2026. vaša je jer su mnoge vaše knjige otkupljene za ekranizaciju. Šta nas tačno očekuje na malim ekranima?

- Tačno, otkupljeno je svih jedanaest knjiga s glavnim junakom Novakom Ivanovićem. Prva je već snimljena, zove se "Teslina pošiljka", i ići će u osam epizoda. Zajedno su iza nje stali RTS, Telekom Srbija i sjajna producentkinja Tatjana Žeželj Gojković. Sad pripremamo drugu, za koju mislim da će biti "Milutinov greh", a s obzirom na to da se deo radnje odvija u Bugarskoj, verovatno će to biti i koprodukcija. To je ozbiljna priča jer učestvuju priznati bugarski glumci koji su prošli kroz "Južni vetar", tako da verujem da će biti odlično. Pored toga, ekranizovan je i "Tata u drugom stanju" kao sitkom od 48 nastavaka u produkciji Telekoma i Hajpa, a knjiga "Muškarac u izvesnim godinama" ići će kao serijal minijatura od po osam minuta. Planirano je 35 priča koje bi trebalo da čita glumac Dragan Vujić Vujke.

Vanja Bulić sa ženskim delom autorske i glumačke ekipe Foto: Nemanja Miščević/promo



Vaša publika s nestrpljenjem iščekuje i 12. nastavak priče o Novaku Ivanoviću. Kuda ga sad odvodi nova književna avantura?

- Radnja novog romana događa se u vreme kad je u Beogradu bio izložen Bogorodičin pojas. Priča počinje ubistvom jednog monaha na sporednom ulazu u Hram, a ubrzo se ispostavi da je to učinio lažni monah koji je preuzeo njegov lik. Iako nas radnja vodi kroz Argentinu, Nemačku i Holandiju, najviše se ipak dešava u Beogradu. Cela priča se naslanja na jednu ukinutu sektu iz četvrtog veka koja je obožavala Bogorodicu. Trenutno sam stigao negde do polovine romana i očekujem da će izaći u martu. Pošto u februaru izlazi serija "Teslina pošiljka", to će sigurno dodatno pogurati interesovanje čitalaca i za ovu novu knjigu.

Ono što je posebno zaintrigiralo javnost jeste da ćete se u seriji "Teslina pošiljka" pojaviti kao glumac, iako to prvobitno nije bilo u planu?

- U stvari, ja tu ne glumim, nego radim svoj posao iz stvarnog života, pojavljujem se kao novinar. Jedan od negativaca u seriji radi podkast s jednim novinarom i tu izgovara mnogo toga, između ostalog i stvari zbog kojih biva ubijen. Glavni lik Novak se onda stalno vraća na Jutjub da pregleda te scene. Taj podkast u seriji zove se "Distrikt", baš kao i firma koja je radila produkciju serije, a njega vodim upravo ja. Malo razgovaram s tim likom i moram priznati da mi je to baš dobro leglo.

Da li vam je bilo teško na setu pratiti scenario, posebno kad reditelj kaže "akcija" i kad morate ponavljati scene?

- Nije mi bilo nimalo teško jer mi nisu tražili da imam precizan tekst ispred sebe. Rekli su mi samo o čemu bi trebalo da pričam i zato to na ekranu izgleda potpuno prirodno. Meni je inače mnogo teže kad u svojoj emisiji napravim neku grešku na početku, pa moram ponoviti uvod - tada nikad ne mogu ispričati isto, uvek pričam na drugačiji način. Na ovom snimanju je sve išlo spontano, a slatko me podsetilo i na vreme kad smo snimali film "Lepa sela lepo gore" i scene ispred bolnice sa Srđanom Dragojevićem.

Zavirite u galeriji ispod na snimanje serija "Teslina pošiljka":

1/9 Vidi galeriju Serija Teslina pošiljka Foto: Nemanja Miščević/promo

Ne učestvujete ove godine na Sajmu knjiga.

- Prijatelji, koje pitam kako je na Sajmu, kažu mi da je tužno. Izdavači su prilično čudno prihvatili to što su organizatori Sajma hteli da naplate preko već naplaćenog, što po mom mišljenju nije u redu. Meni lično je jako žao zbog toga, jer se sećam najtežeg vremena devedesetih godina kad je odlazak tamo bio kao odlazak u drugi svet. Izmestiš se iz svega što se događa, iako je rat živeo u nama, tamo je to bio najlepši događaj u godini. To je manifestacija s koje niko ne može da te otera, ideš zbog same knjige i da bi video pisce. Zato se veliki izdavači, koji danas nisu tamo, snalaze organizujući lepe zamene poput ovih druženja s piscima po knjižarama širom Srbije.

Vanja Bulić Foto: ATA images

S obzirom na to da sad više ne morate da pišete romane samo da biste izdržavali porodicu, pretpostavljam da slobodno vreme i pažnju možete da posvetite unucima?

- Imam ih pet komada zasad (smeh). Jedini problem je što su rešili da se rađaju kad sam prešao sedamdesetu godinu, pa ih treba stići, brzi su kao električni zečevi, ali su veoma slatki. Imam četiri dečaka: Todora, Bodina, Vuka i Filipa, i jednu devojčicu Mašu. Pošto imam tri sina i četiri unuka, unuka Maša je prava boginja u našem društvu.

Da li je neko od unuka dobio ime po junacima iz vaših knjiga?

- Ne, imena su davali kako se kome svidelo. Bodin je, na primer, staro ime, po kralju iz vremena Zete, a Filip je jednostavno lepo ime. Maša je dobila to ime zato što sam ja celog života želeo da imam ćerku koja bi se tako zvala. Tu želju mi je ispunio najmlađi sin Ognjen. Kad se mala rodila, on mi je poslao poruku: "Ćale, imaš pet puta da pogađaš kako se zove." Nisam ni pomislio da će ispoštovati tu moju staru želju, ali jeste. Zanimljivo je da, kad se Maša pojavi, svi ovi dečaci stoje mirno pred njom, kao da su se uplašili ženskog čeljadeta u svom okruženju.

Vanja Bulić Foto: ATA images



Pored pisanja, ponovo radite i svoju kultnu emisiju "Biseri", ovog puta na Hajp televiziji. Kako publika reaguje na nove priče?

- Da, emisija se sada zove "Crni biseri s Vanjom Bulićem". Saša Mirković je insistirao na tom nazivu jer smatra da su tu spojena dva jaka brenda i "Biseri" i "Vanja". Emisija ide odlično i ima sjajan prijem ne samo ovde već i u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni, pošto Hajp ima svoju mrežu kanala širom regiona. Uz to, Jutjub danas mnogo pomaže; često imam više pregleda na internetu nego što ima gledalaca na televiziji, jer ljudi vole da na mreži biraju ono najbolje.

Foto: Screenshot, Shutterstock

Posle toliko godina u novinarstvu, postoji li neki intervju koji vam je ostao kao neostvarena želja?

- Intervjuisao sam gotovo sve koje sam želeo. Sve sem Željka Ražnatovića Arkana. O svemu smo se bili dogovorili, ali je on na kraju odlučio da to ipak uradi s jednom drugom devojkom na drugoj televiziji. To je bilo bolje za njega, a lošije za mene, jer ja u svojoj emisiji ne bih dozvolio onakvu totalnu propagandu Srpske dobrovoljačke garde. Postoje i neki jaki političari koje bih želeo za sagovornike, ali je problem što oni medije gledaju samo kao priliku za sopstvenu promociju. Meni promocija ne treba, ja u emisiji tražim nešto crno iz njihovog života...

Bonus video: Vanja Bulić o Dadi Vujasinović