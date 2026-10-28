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Najuzbudljivije i najgledanije filmske priče ponekad ne nastaju samo iz kreativnosti i mašte scenarista već iz događaja koji su zauvek obeležili svetsku istoriju.

U domaće bioskope upravo stiže jedna takva filmska priča. Film "Ruka pravde" reditelja Nemanje Ćeranića, u produkciji "TS medije" i "Traktor prodakšna", istorijski je triler koji donosi priču o Blagoju Jovoviću i njegovoj potrazi za Antom Pavelićem. Ova snažna priča vodi nas kroz život pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini Blagoja Jovovića (Aleksandar Gavranić), koji po završetku Drugog svetskog rata život nastavlja u Argentini, gde sa svojim prijateljem Jakovom (Zlatan Vidović) drži fabriku plute.

Kadar iz filma "Ruka pravde" Foto: Tracktor Production

U trenutku kada su zaključili posao koji će im promeniti živote i kada Blagoja očekuje venčanje sa Argentinkom Gladom (Tamara Ristoska), on slučajno u gradskoj gužvi primeti čoveka s tetovažom ustaškog simbola. Taj prizor Blagoju otvara stare rane. Svestan da ozloglašeni ustaški poglavnik Ante Pavelić živi u Buenos Ajresu i duboko razočaran što nikada neće biti priveden pravdi jer je pod zaštitom države, Blagoje započinje pripreme za atentat na Pavelića.

Ovo je samo osnovni sinopsis filma koji je još na početku snimanja izazvao veliku pažnju i privukao interesovanje javnosti, posebno zbog činjenice da kao scenaristički osnov ima jedan značajan istorijski događaj. Ipak, ono što ovakve filmove čini posebnim nije samo mogućnost da na velikom platnu ožive prošlost.

Scena iz filma "Ruka pravde" Foto: Tracktor Production

Publika želi da sazna šta se dogodilo, ali još više kako je do toga došlo, šta je prethodilo presudnim trenucima i šta se odvijalo iza kulisa događaja koje poznajemo iz istorijskih knjiga. Upravo na tom spoju istorije i ljudske sudbine počiva i film "Ruka pravde", koji donosi spoj istorijske drame, autentičnih lokacija i zahtevne filmske realizacije, sa idejom da jednu značajnu i intrigantnu priču prenese novoj generaciji gledalaca. Jer kada se stvarni događaji pretoče u film koji uspeva da spoji istorijsku težinu, snažnu emociju i vrhunsku produkciju, prošlost prestaje da bude samo nešto o čemu čitamo.

Film "Ruka pravde" premijerno pred publiku stiže 17. novembar u Plavoj dvorani Sava centra, a karte za ovaj istorijski triler su u prodaji na svim Tikets prodajnim mestima, blagajni Sava centra i Tikets onlajn.

Scena iz filma "Ruka pravde" Foto: Promo/ Stefan Andrić

Glumačku ekipu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Slađana Zrnić, Jovan Savić, Ljubiša Savanović i drugi.

Režiju potpisuje Nemanja Ćeranić, korežiju Nebojša Pajkić, dok scenario potpisuju Mirko Stojković, Strahinja Madžarević i Nebojša Pajkić. Film je nastao u produkciji "TS medije" i "Traktor prodakšna", uz podršku Filmskog centra Srbije, a distribucija je poverena "Art visti".