Slušaj vest

Zahtevi za hitnim ostavkama u Narodnom pozorištu u Beogradu, Ateljeu 212, Filmskom centru Srbije i Baletu SNP iz Novog Sada glavna su tema u kulturi nakon parlamentarnih izbora u našoj zemlji. Ansambl Drame i sindikat SINGLUS (Sindikat glumaca Srbije) zatražili su hitnu smenu čelnika uprave (Bajića i Bokana) i celog rukovodstva teatra. U saopštenju kao razlog navode "zatvaranje pozorišta na dva meseca, pritisci na zaposlene, targetiranje članova kolektiva, partijsko zapošljavanje i urušavanje repertoarske politike". Kolektiv je objavu završio direktnim pitanjem: "Da li ćete dati ostavke ili čekate smenu?"

IMG_1603.jpeg
Mario Pavle del Monako, Ljubica Vraneš i Dragoljub Bajić Foto: Narodno pozorište Beograd


Glumački ansambl Ateljea 212 otvorenim pismom zahteva ostavku v. d. upravnika Ljubiše Ristića. Osvrćući se na njegove ranije izjave, glumci su u saopštenju poručili: "Vlast je izgubila izbore, očekujemo Vašu ostavku", dodajući sarkastično: "Zahvaljujemo vam se na akciji spasavanja. Ne treba više da nas štitite od grubih poteza vlasti."

whatsapp-image-20220709-at-14.07.09.jpg
Foto: Nenad Kostić

Sedam reprezentativnih filmskih udruženja predalo je rukovodstvu Filmskog centra Srbija ultimativni zahtev za povlačenje. U kratkom i oštrom saopštenju poručeno je: "Imate rok od 48 sati da podnesete ostavke." Traže se smene direktora Jakova Petrovića i predsednika Upravnog odbora Miroslava Lekića.

Jakov Petrović
Jakov Petrović Foto: Ustupljena fotografija


Deo ansambla Baleta SNP, uz podršku Udruženja baletskih umetnika Srbije (UBUS), ponovo je zatražio hitno razrešenje umetničke direktorke Aje Jung. U saopštenju se zahteva "hitna obustava pritisaka i preispitivanje kadrovske politike", dok igrači nastavljaju višemesečnu pravnu i javnu borbu protiv "mobinga praznog stola" i ističu sumnju u njene kvalifikacije da vodi profesionalni ansambl. Za Narodno pozorište i FCS nadležno je Ministarstvo kulture, za SNP Pokrajinska vlada, dok je Atelje pod resorom Grada Beograda.

Ne propustiteKulturaNarodno pozorište u Beogradu obeležilo slavu: Glumci bojkotovali uručenje nagrada
narodno_pozoriste_20012026_0004 foto Ata images1.JPG
PolitikaDEO ZAPOSLENIH RTS-A TRAŽI OSTAVKU RUKOVODSTVA JAVNOG SERVISA Zahtevaju i ostavke urednika Informativnog programa
shutterstock_2843707723.jpg
KulturaGlumci Ateljea 212 traže ostavku Ljubiše Ristića
HMCL3854.JPG
KulturaŽiri bijenala podneo kolektivnu ostavku zbog povratka Rusa u Veneciju
Bijenale, Venecija