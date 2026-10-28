Burno u Narodnom pozorištu, Ateljeu 212 i FCS: Sindikati i brojni zaposleni traže ostavke u ustanovama kulture
Zahtevi za hitnim ostavkama u Narodnom pozorištu u Beogradu, Ateljeu 212, Filmskom centru Srbije i Baletu SNP iz Novog Sada glavna su tema u kulturi nakon parlamentarnih izbora u našoj zemlji. Ansambl Drame i sindikat SINGLUS (Sindikat glumaca Srbije) zatražili su hitnu smenu čelnika uprave (Bajića i Bokana) i celog rukovodstva teatra. U saopštenju kao razlog navode "zatvaranje pozorišta na dva meseca, pritisci na zaposlene, targetiranje članova kolektiva, partijsko zapošljavanje i urušavanje repertoarske politike". Kolektiv je objavu završio direktnim pitanjem: "Da li ćete dati ostavke ili čekate smenu?"
Glumački ansambl Ateljea 212 otvorenim pismom zahteva ostavku v. d. upravnika Ljubiše Ristića. Osvrćući se na njegove ranije izjave, glumci su u saopštenju poručili: "Vlast je izgubila izbore, očekujemo Vašu ostavku", dodajući sarkastično: "Zahvaljujemo vam se na akciji spasavanja. Ne treba više da nas štitite od grubih poteza vlasti."
Sedam reprezentativnih filmskih udruženja predalo je rukovodstvu Filmskog centra Srbija ultimativni zahtev za povlačenje. U kratkom i oštrom saopštenju poručeno je: "Imate rok od 48 sati da podnesete ostavke." Traže se smene direktora Jakova Petrovića i predsednika Upravnog odbora Miroslava Lekića.
Deo ansambla Baleta SNP, uz podršku Udruženja baletskih umetnika Srbije (UBUS), ponovo je zatražio hitno razrešenje umetničke direktorke Aje Jung. U saopštenju se zahteva "hitna obustava pritisaka i preispitivanje kadrovske politike", dok igrači nastavljaju višemesečnu pravnu i javnu borbu protiv "mobinga praznog stola" i ističu sumnju u njene kvalifikacije da vodi profesionalni ansambl. Za Narodno pozorište i FCS nadležno je Ministarstvo kulture, za SNP Pokrajinska vlada, dok je Atelje pod resorom Grada Beograda.