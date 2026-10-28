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Zahtevi za hitnim ostavkama u Narodnom pozorištu u Beogradu, Ateljeu 212, Filmskom centru Srbije i Baletu SNP iz Novog Sada glavna su tema u kulturi nakon parlamentarnih izbora u našoj zemlji. Ansambl Drame i sindikat SINGLUS (Sindikat glumaca Srbije) zatražili su hitnu smenu čelnika uprave (Bajića i Bokana) i celog rukovodstva teatra. U saopštenju kao razlog navode "zatvaranje pozorišta na dva meseca, pritisci na zaposlene, targetiranje članova kolektiva, partijsko zapošljavanje i urušavanje repertoarske politike". Kolektiv je objavu završio direktnim pitanjem: "Da li ćete dati ostavke ili čekate smenu?"

Mario Pavle del Monako, Ljubica Vraneš i Dragoljub Bajić Foto: Narodno pozorište Beograd



Glumački ansambl Ateljea 212 otvorenim pismom zahteva ostavku v. d. upravnika Ljubiše Ristića. Osvrćući se na njegove ranije izjave, glumci su u saopštenju poručili: "Vlast je izgubila izbore, očekujemo Vašu ostavku", dodajući sarkastično: "Zahvaljujemo vam se na akciji spasavanja. Ne treba više da nas štitite od grubih poteza vlasti."

Foto: Nenad Kostić

Sedam reprezentativnih filmskih udruženja predalo je rukovodstvu Filmskog centra Srbija ultimativni zahtev za povlačenje. U kratkom i oštrom saopštenju poručeno je: "Imate rok od 48 sati da podnesete ostavke." Traže se smene direktora Jakova Petrovića i predsednika Upravnog odbora Miroslava Lekića.

Jakov Petrović Foto: Ustupljena fotografija