da li je prepoznajete

da li je prepoznajete

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Kada je Dubravka Mijatović odlučila da napusti ekipu serije "Srećni ljudi", ulogu Đine Golubović preuzela je Jugoslava Drašković. Mada je nakon ovog angažmana napravila dugu pauzu od velikih televizijskih formata, publika na ovim prostorima nikada je nije zaboravila.

Pogledajte Jugoslavu Drašković u ulozi Đine Golubović:

1/6 Vidi galeriju Jugoslava Drašković u seriji Srećni ljudi igrala je 2 uloge Foto: Printscreen/RTS

Gledaoci je uglavnom pamte iz 1994. godine po dugoj tamnoj kosi, ali njen sadašnji izgled malo koga ostavlja ravnodušnim.Glumica je prepoznatljivu crnu boju kose zamenila svetlim tonovima, a ova promena joj je donela svežinu i primetno mladalački izgled, zbog čega mnogi komentarišu da deluje neprepoznatljivo u poređenju sa periodom kada je osvajala male ekrane.

Iako je već četvrt veka posvećena radu na sceni Pozorištanca "Puž", povratak u žižu najšire televizijske javnosti usledio je zahvaljujući zapaženom angažmanu u popularnoj seriji "Igra sudbine".

Uspešni preduzetnički poduhvati

Pored glumačke profesije, Draškovićeva je godinama uspešna i u preduzetničkim vodama. Naime, vodi privatno preduzeće usmereno na distribuciju domaće kinematografije i organizaciju svečanih filmskih premijera. Na privatnom planu, najveći ponos predstavlja joj odrasla ćerka Maša, koja izgledom privlači veliku pažnju javnosti.

"Moja firma se bavi distribucijom domaćih filmova. Imam dva biznisa, distribuciju domaćih filmova i ujedno se bavim njihovim premijerama", zaključila je Jugoslava Drašković za "Blic".

Pogledajte video: Insert iz serije "Bolji život"