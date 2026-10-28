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Poznata crnogorska slikarka Vasilisa Radojević preminula je u Nikšiću u 71. godini, potvrđeno je danas za podgoričku „Pobjedu” iz Gradskog pogrebnog preduzeća u Nikšiću.

Radojević će biti sahranjena sutra u 13 časova na Starom groblju u Nikšiću.

Njene slike vodile su posmatrače između stvarnosti i mašte

Stvaralaštvo Vasilise Radojević obeležili su snažan ekspresivni izraz, fantastični prizori i kompozicije u kojima se prepliću stvarnost i mašta. Likovna kritika opisivala je njen opus kao umetnost „postmodernog usamljenika i srednjovekovnog alhemičara”, ističući njegovu nadrealnu dimenziju i sposobnost da posmatrača uvede u svet između sna, mašte i umetničke istine.

Vasilisa Radojević diplomirala je slikarstvo na APU u Beogradu, a stručno se usavršavala u Rimu i Firenci. Radila je kao scenografkinja na Radio-televiziji Crne Gore (RTCG).

Bavila se figurativnim slikarstvom i crtežom, koji pripadaju domenu fantastike. Njene radove karakterisali su silovit, ekspresivan crtački potez i kolorit koji se kretao od tamnih, turobnih tonova do žestokih, gotovo eruptivnih boja.

U kompozicionom smislu, njene slike bile su iracionalne i uskovitlane, sa naglašenim dramatičnim momentima. Njihov ikonografski sloj činili su halucinantni prizori u kojima su se, u zagonetnim međusobnim odnosima, pojavljivali čitavi svetovi ženskih aktova, krilatih balerina, palih i uzletelih anđela, zoomorfnih bića, konja i ptica.

Ova fantastična bića bila su smeštena na pozadine bez klasične perspektive, na kojima su se nazirali obrisi kuća ili pozornica nalik onima sa slika Marka Šagala.

Ženske figure i balerine prikazane u plesnim pozama, za razliku od drugih bića u složenim i dramatičnim scenama, delovale su graciozno i lako. Njihova pojava simbolizovala je duhovno uzdizanje, a mogle su se tumačiti i kao umetničine transformisane autoportrete.

Foto: TikTok

Crteži koji su otkrivali njenu najdublju unutrašnjost

Crteži koje je stvarala perom ili bajcom, uz karakterističnu šrafuru, odisali su melanholijom, sablasnim priviđenjima, mračnim slutnjama i košmarnim snovima. Predstavljali su neposredan odraz ogoljene unutrašnjosti umetnice.

Tokom karijere samostalno je izlagala u Podgorici, Beogradu, na Svetom Stefanu, u Nikšiću, Dubrovniku, Splitu, Rimu, Budvi, Bečićima, Tivtu i na Sardiniji.

Učestvovala je i na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Među najznačajnijim bile su izložbe u Parizu, Londonu, Firenci, Monaku i Madridu.

Dobitnica brojnih priznanja za slikarstvo i crtež

Za svoj umetnički rad dobila je niz značajnih priznanja. Godine 1978. osvojila je prvu nagradu za slikarstvo na APU u Beogradu, dok je 1982. godine dobila prvu nagradu za crtež na Dubrovačkom likovnom salonu.

Godine 1987. pripala joj je i nagrada „Pajper”, koja se dodeljuje najboljem mladom slikaru za izložbu realizovanu u Rimu.

Vasilisa Radojević bila je članica Udruženja likovnih umetnika Crne Gore (ULUCG) od 1978. godine.