Umrla poznata slikarka Vasilisa Radojević: Objavljeno vreme i mesto sahrane
- Poznata crnogorska slikarka Vasilisa Radojević preminula je u Nikšiću u 71. godini, a sahrana je zakazana za sutra u 13 časova na Starom groblju.
- Njeno stvaralaštvo obeležili su ekspresivan izraz, fantastični prizori i spoj stvarnosti i mašte, uz brojne izložbe u zemlji i inostranstvu.
Poznata crnogorska slikarka Vasilisa Radojević preminula je u Nikšiću u 71. godini, potvrđeno je danas za podgoričku „Pobjedu” iz Gradskog pogrebnog preduzeća u Nikšiću.
Radojević će biti sahranjena sutra u 13 časova na Starom groblju u Nikšiću.
Njene slike vodile su posmatrače između stvarnosti i mašte
Stvaralaštvo Vasilise Radojević obeležili su snažan ekspresivni izraz, fantastični prizori i kompozicije u kojima se prepliću stvarnost i mašta. Likovna kritika opisivala je njen opus kao umetnost „postmodernog usamljenika i srednjovekovnog alhemičara”, ističući njegovu nadrealnu dimenziju i sposobnost da posmatrača uvede u svet između sna, mašte i umetničke istine.
Vasilisa Radojević diplomirala je slikarstvo na APU u Beogradu, a stručno se usavršavala u Rimu i Firenci. Radila je kao scenografkinja na Radio-televiziji Crne Gore (RTCG).
Bavila se figurativnim slikarstvom i crtežom, koji pripadaju domenu fantastike. Njene radove karakterisali su silovit, ekspresivan crtački potez i kolorit koji se kretao od tamnih, turobnih tonova do žestokih, gotovo eruptivnih boja.
U kompozicionom smislu, njene slike bile su iracionalne i uskovitlane, sa naglašenim dramatičnim momentima. Njihov ikonografski sloj činili su halucinantni prizori u kojima su se, u zagonetnim međusobnim odnosima, pojavljivali čitavi svetovi ženskih aktova, krilatih balerina, palih i uzletelih anđela, zoomorfnih bića, konja i ptica.
Ova fantastična bića bila su smeštena na pozadine bez klasične perspektive, na kojima su se nazirali obrisi kuća ili pozornica nalik onima sa slika Marka Šagala.
Ženske figure i balerine prikazane u plesnim pozama, za razliku od drugih bića u složenim i dramatičnim scenama, delovale su graciozno i lako. Njihova pojava simbolizovala je duhovno uzdizanje, a mogle su se tumačiti i kao umetničine transformisane autoportrete.
Crteži koji su otkrivali njenu najdublju unutrašnjost
Crteži koje je stvarala perom ili bajcom, uz karakterističnu šrafuru, odisali su melanholijom, sablasnim priviđenjima, mračnim slutnjama i košmarnim snovima. Predstavljali su neposredan odraz ogoljene unutrašnjosti umetnice.
Tokom karijere samostalno je izlagala u Podgorici, Beogradu, na Svetom Stefanu, u Nikšiću, Dubrovniku, Splitu, Rimu, Budvi, Bečićima, Tivtu i na Sardiniji.
Učestvovala je i na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Među najznačajnijim bile su izložbe u Parizu, Londonu, Firenci, Monaku i Madridu.
Dobitnica brojnih priznanja za slikarstvo i crtež
Za svoj umetnički rad dobila je niz značajnih priznanja. Godine 1978. osvojila je prvu nagradu za slikarstvo na APU u Beogradu, dok je 1982. godine dobila prvu nagradu za crtež na Dubrovačkom likovnom salonu.
Godine 1987. pripala joj je i nagrada „Pajper”, koja se dodeljuje najboljem mladom slikaru za izložbu realizovanu u Rimu.
Vasilisa Radojević bila je članica Udruženja likovnih umetnika Crne Gore (ULUCG) od 1978. godine.