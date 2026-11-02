Slušaj vest

Film "Odiseja" Kristofera Nolana postao je najuspešniji međunarodni naslov u istoriji studija Universal, srušivši rekord koji je držao "Paklene ulice 7". Uprava Universala potvrdila je u petak da je film prošle nedelje premašio zaradu od 1,17 milijardi dolara na tržištima izvan SAD, piše Screen Daily.

"Kristofer Nolan spada u sam vrh filmaša čija je popularnost globalna", izjavila je Veronika Kvon Vandenberg, predsednica međunarodne distribucije u Universal Pictures Internationalu. "Ovaj istorijski rezultat potvrda je izuzetne ambicije Krisa i Eme Tomas. Stvorili su filmsko ostvarenje čija veličina i vrhunska izvedba oživljavaju Homerov ep".

Niz postavljenih rekorda

Adaptacija Homerovog epa o Odisejevom desetogodišnjem povratku kući postavila je niz rekorda. Među njima su Nolanovo najuspešnije međunarodno otvaranje, s premijerom na prvom mestu lestvica gledanosti u 77 zemalja, te njegova najveća ukupna međunarodna zarada.

Film je ujedno i najuspešniji naslov britanskog reditelja na 78 tržišta, uključujući Veliku Britaniju i Irsku, Francusku, Nemačku, Italiju, Meksiko, Brazil, Španiju, Koreju, Australiju i Indiju.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

"Odiseja" se trenutno nalazi na osmom mestu najuspešnijih holivudskih filmova svih vremena. Ujedno je i najuspešnije izdanje studija Universal na 45 tržišta, među kojima su Južna Koreja, Francuska, Italija, Australija, Holandija i Indija. U Južnoj Koreji je najuspešniji holivudski film u istoriji i drugi najuspešniji film na tom tržištu uopšte.

Zarada na ključnim tržištima

Na međunarodnom tržištu "Odiseja" je drugi najuspešniji film u 2026. godini, a ispred njega je samo "Spider-Man: Brand New Day".

U Velikoj Britaniji i Irskoj film je zaradio 118,5 miliona dolara, u Kini 115 miliona, a u Južnoj Koreji 102,7 miliona dolara.

Slede Francuska s 93,2 miliona dolara, Nemačka sa 68,2 miliona i Italija sa 67,6 miliona dolara. Značajnu zaradu film je ostvario i u Australiji (49,4 miliona), Španiji (45,2 miliona), Meksiku (38,6 miliona), Brazilu (25,9 miliona) i Indiji (24,2 miliona dolara).

Ekipa filma i uspeh studija

Glavne uloge u filmu tumače Met Dejmon, Tom Holand, En Hatavej, Robert Petinson, Šarliz Teron, Samanta Morton, Zendeja i Lupita Njong’o. Film su producirali Ema Tomas i Kristofer Nolan preko svoje kompanije Syncopy, a Tomas Hejslip je bio izvršni producent.

Universal je prvi holivudski studio čija je međunarodna zarada ove godine premašila 3 milijarde dolara, a trenutni iznos od 3,37 milijardi dolara stavlja ga na vodeću poziciju. Ujedno je i prvi studio s ukupnom globalnom zaradom većom od 5 milijardi dolara u 2026. godini, prenosi Index.hr.

Video: Petar Ristovski najavio premijeru filma "Saligia"