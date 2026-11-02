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Sindikat Beogradske filharmonije traži da v. d. direktora Bojan Suđić i ceo Upravni odbor smesta podnesu ostavke. Pre deset meseci njih 102 potpisalo je zahtev da Suđić uopšte ne dolazi na čelo kuće bez javnog konkursa. Nisu ih poslušali. Danas muzičari kažu da umesto normalnog rada trpe pretnje otkazima, dok planiranje novih sezona debelo kasni. Zato traže hitan javni konkurs za upravu koja zapravo zna kako se vodi ovakav orkestar. Njihovo otvoreno pismo prenosimo u celosti.

Beogradska filharmonija se protivi odluci da Bojan Suđić bude v.d.direktor Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

U januaru ove godine, 102 zaposlena Beogradske filharmonije zatražila su od Bojana Suđića da odustane od prihvatanja funkcije v. d. direktora, na koju je imenovan političkom odlukom, bez javnog konkursa. Time je zanemarena volja kolektiva, koji već tri godine insistira na transparentnom izboru rukovodioca ove institucije.

Deset meseci rukovođenja Bojana Suđića dodatno je potvrdilo opravdanost naših tadašnjih stavova. Obeležili su ga uvođenje neopravdanih kontrola, ograničavanje profesionalne autonomije zaposlenih i stvaranje nepredvidivog radnog okruženja, pritisci i upozorenja na preduzimanje disciplinskih mera koje mogu dovesti i do otkaza, nedoslednost i neefikasno donošenje odluka, opstrukcija poslovanja i kašnjenja u planiranju sezona. Tokom njegovog mandata izostala je bilo kakva jasna i dugoročna strategija razvoja Beogradske filharmonije.

Foto: Božidar Živanović

Beogradska filharmonija je, zahvaljujući svim zaposlenima, izgradila međunarodni ugled prvoklasne kulturne institucije. Ona zaslužuje rukovodstvo koje će štititi njen profesionalni integritet, a ne rukovođenje zasnovano na političkoj poziciji, samovolji, pritiscima i nedostatku dugoročne vizije.