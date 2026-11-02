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Sindikat baletskih igrača Narodnog pozorišta u Beogradu zatražio je hitnu smenu kompletne uprave i svih članova Upravnog odbora. Ovim potezom, baletski umetnici su jasno stali uz kolege iz ansambla Drame i sindikat SINGLUS, u potpunosti podržavajući njihove zahteve.

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Foto: Promo

U oštrom saopštenju, zaposleni ističu da više ne žele da trpe sporne odluke, loše pravilnike, političke pritiske, kao ni ucenjivanje i targetiranje radnika. Kako navode, zbog ovakvog vođenja institucije došlo je do potpunog urušavanja repertoarske politike, čime je trenutna uprava izgubila svaki profesionalni i umetnički legitimitet za dalje vođenje nacionalnog teatra.

"Smatramo da je dosadašnji model upravljanja naneo direktnu štetu ugledu ansambla i socijalnom statusu zaposlenih. Sistem u kulturi mora se graditi isključivo na temeljima prava, struke i transparentnosti", navodi se u saopštenju koje je u ime Sindikata potpisala predsednica Maja Varićak-Antić. Sindikat insistira da sve rukovodeće strukture odmah odu kako bi pozorište uopšte moglo da započne neophodne reforme.

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Foto: Kurir Televizija

Podsećamo, na čelu Narodnog pozorišta u Beogradu trenutno se nalazi operski pevač Dragoljub Bajić, koji obavlja funkciju vršioca dužnosti upravnika. Sektorom Baleta rukovodi umetnički direktor i prvak baleta Jovica Begojev. Na čelu Upravnog odbora, čiju smenu Sindikat baletskih igrača takođe izričito zahteva, nalazi se reditelj Dragoslav Bokan.

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KulturaPotvrđeno pisanje Kurira: Jovica Begojev - novi umetnički direktor Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu
Jovica Begojev