Slušaj vest

Sindikat baletskih igrača Narodnog pozorišta u Beogradu zatražio je hitnu smenu kompletne uprave i svih članova Upravnog odbora. Ovim potezom, baletski umetnici su jasno stali uz kolege iz ansambla Drame i sindikat SINGLUS, u potpunosti podržavajući njihove zahteve.

Foto: Promo

U oštrom saopštenju, zaposleni ističu da više ne žele da trpe sporne odluke, loše pravilnike, političke pritiske, kao ni ucenjivanje i targetiranje radnika. Kako navode, zbog ovakvog vođenja institucije došlo je do potpunog urušavanja repertoarske politike, čime je trenutna uprava izgubila svaki profesionalni i umetnički legitimitet za dalje vođenje nacionalnog teatra.

"Smatramo da je dosadašnji model upravljanja naneo direktnu štetu ugledu ansambla i socijalnom statusu zaposlenih. Sistem u kulturi mora se graditi isključivo na temeljima prava, struke i transparentnosti", navodi se u saopštenju koje je u ime Sindikata potpisala predsednica Maja Varićak-Antić. Sindikat insistira da sve rukovodeće strukture odmah odu kako bi pozorište uopšte moglo da započne neophodne reforme.

Foto: Kurir Televizija