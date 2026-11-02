Slušaj vest

U susret godišnjici “Kristalne noći”, koja se dogodila u noći između 09. i 10. novembra 1938. godine, kada su širom nacističke Nemačke i Austrije napadani Jevreji, uništavane sinagoge, prodavnice i domovi, a hiljade ljudi uhapšeno, u organizaciji Jevrejskog kulturog centra u sredu, 04. novembra u 20.00 biće izvedena predstava "Adresat nepoznat"



Predstava je rađena po knjizi Katrin Kresman Tejlor i spada u red velikih i nezamenljivih knjiga o Holokaustu, poput knjiga “Dnevnik Ane Frank” i “Pijanista” Vladislava Špilmana i predstavlja jedan od nezaobilaznih dokumenata vremena koji govore o samom mehanizmu nastanka i razvoja fašizma kao nove, tek malo poznate pojave na političkoj pozornici Evrope.

Foto: Promo

Objavljena 1938. godine u Americi, nastala je na osnovu stvarnih činjenica i događaja i govori o nastanku fašizma, antisemitizmu i netrpeljivosti prema manjinama, a svoju aktuelnost potvrđuje i u savremenom društvenom kontekstu.

Kroz dramatčnu priču, prožetu obrtima i elementima trilera, predstava na uzbudljiv način govori kako ideologija mržnje može da razori prijateljstvo i ljudskost.

Uloge tumače Ivan Jevtović i Stefan Trifunović, dok potpis režije, prevoda, adaptacije i izbora muzike nosi Stefan Sablić. Kostimograf je Zora Mojsilović.

Foto: Aleksandar Đorđević

Nakon beogradskog izvođenja, predstava „Adresat nepoznat“ biće izvedena i u Ljubljani, u subotu, 7. novembra, u 19.00 na sceni Mini teatra, u okviru programa 12. festivala „Hiša strpnosti – Kuća tolerancije“.

Festival „Hiša strpnosti – Kuća tolerancije“ kroz umetnost promoviše ljudska prava i borbu protiv antisemitizma, rasizma i ksenofobije. Izvođenje predstave „Adresat nepoznat“ deo je tog dijaloga, podsećajući na to koliko ideologija mržnje može da promeni ljude i uništi prijateljstvo, ali i na važnost tolerancije, razumevanja i poštovanja različitosti.

Foto: Aleksandar Đorđević

Više o predstavi možete pogledati na sajtu jkc.rs

Jevrejski kulturni centar je na adresi Jevrejska 16.

Ulaznice po ceni od 1.200 dinara možete da rezervišete putem mejla info@jkc.rs

Ulaznice se prodaju online na tickets.rs, kao i na njihovim prodajnim mestima.

Bonus video: