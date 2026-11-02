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Bilja Krstić i njen Bistrik orkestar održaće 9. novembra koncert u beogradskoj MTS dvorani. Povod je lep, četvrt veka rada i očuvanja tradicionalne muzike naših krajeva. Na bini će im se pridružiti kamerni orkestar "Cinderella", ali i harfista Jahir Rivera, koji stiže pravo iz Kolumbije.

Jahir Rivera i Biljana Krstić
Jahir Rivera i Biljana Krstić Foto: BOJAN PETROVIĆ/ MTS DVORANA PROMO

Priča ovog sastava krenula je gotovo filmski. Posle svega deset meseci zajedničkog rada otputovali su u Brazil na festival Mercado Cultural, a taj nastup u Salvadoru otvorio im je vrata svetske world music scene. Svirali su u 26 zemalja. Nastupali su u rimskom Koloseumu i vašingtonskom Kenedi centru, a delili su binu sa imenima kao što su Rej Čarls, Mercedes Sosa, Marta Šebešćen i Vlatko Stefanovski.

Njihov rad brzo je prepoznat i van granica. Prestižni britanski magazin Songlines uvrstio ih je na listu "Top of the World", a u vitrini orkestra nalazi se i Zlatna ruža Montrea.

Biljana Krstić
Biljana Krstić Foto: BOJAN PETROVIĆ/ MTS DVORANA PROMO

Bilja je na konferenciji za novinare rekla da je "u tih 25 godina najviše stalo ljubavi prema tradicionalnoj muzici, ljudima i životu".

Šef Bistrika i pijanista Dragomir Miki Stanojević se prisetio da je preslušavajući prvi etno album Krstić "Bistrik" (2001) pomislio kako je to super i da ga je pesma "Magla padnala" "potpuno oborila i vezala za Bistrik 25 godina".

Biljana Krstić
Biljana Krstić Foto: BOJAN PETROVIĆ/ MTS DVORANA PROMO

Na današnjoj konferenciji  za medije i bilo je posebno živo. Okupila se cela ekipa od aranžera Dragomira Stanojevića i članova koji su u grupi od prvog dana, do novih snaga iz vokalne radionice i nekadašnjih kolega koji su došli da pruže podršku. U ponedeljak publiku čeka presek pesama koje su obeležile prethodnih 25 godina ali i neki koje su retko izvodili. Karata ima još veoma malo u prodaji.

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