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U Jugoslovenskom dramskom pozorištu počele su probe predstave „Inter Alia“, po tekstu australijske spisateljice Suzi Miler i u režiji Tare Manić

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Inter Alia Foto: JDP/Svetlana Paroški

Glumačku ekipu čine Milena Vasić, Srđan Timarov i Aleksa Kangrga. Prevod teksta potpisuje Ivana Đurić Paunović, dramaturg je Dunja Matić, a scenografiju radi Zorana Petrov. Za kostime je zadužena Selena Orb, muziku komponuje Vladimir Pejković, scenski pokret oblikuje Damjan Kecojević, dok scenski govor vodi Ljiljana Mrkić Popović.

Komad stiže na scenu Studio "Ćirilov" svega godinu dana nakon londonske premijere u kojoj je glavnu ulogu igrala Rozamund Pajk. Posle velikog međunarodnog uspeha drame "Prima Facie", Suzi Miler u drugom delu svoje trilogije otvara pitanje roditeljstva u svetu dubokih moralnih i društvenih protivrečnosti.

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Inter Alia Foto: JDP/Svetlana Paroški

Priča prati ženu rastrzanu između uspešne karijere i porodice. Kroz njenu dramu, tekst preispituje granice roditeljske odgovornosti, ali i večiti sukob privatnog i javnog. Koliko pravosudni sistem može da bude pravičan pred složenim ljudskim sudbinama? I kako jedna majka da sačuva objektivnost kada zakon zakuca na vrata njenog deteta?

Premijera je zakazana za decembar.

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