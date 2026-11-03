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Glumica Ognjanka Ognjanović Žutić, dugogodišnja članica ansambla Drame Narodnog pozorišta, koja je preminula  29. oktobra u 77. godini u Beogradu, biće sahranjena danas na Novom groblju u Beogradu.

Na poslednjem ispraćaju Ognjanke Ognjanović su se po kišnom danu okupili brojni članovi porodice, kolege i prijatelji koji su došli da se oproste od legende pozorišta.

Ognjanka Ognjanović
Foto: Kurir

Među prvima su na Novo groblje stigli rediteljka i književnica Vida Ognjenović, glumci Jovan Jovanović, Marko Todorović,Nedeljko Bajić i rediteljka i producentkinja Jelena Bajić, kao i glumac i voditelj Milan Kalinić.

Sahrana Ognjanke Ognjanović Foto: Nemanja Nikolić

Inače, Milan Kalinić i Anastasia Anja Mandić su veoma bliski, s obzirom na to da je glumičin otac Predrag Radojković nakon razvoda od njene majke uplovio u vezu s majkom Milana Kalinića. 

Ognjenka Ognjanović sahrana
Milan Kalinić na sahrani Ognjanke Ognjanović Foto: Nemanja Nikolić

Milan Kalinić je toliko bio blizak s pokojnom glumicom da je nakon održanog opela nosio kovčeg s posmrtnim ostacima Ognjanke Ognjanović.

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2 Sahrana Ognjenke Ognjanović Žutić Izvor: Kurir

Od Ognjanke su došli da se oproste i kolege Milan Caci Mihailović, Aleksandra Janković, Petar Strugar, Nela Mihailović, Olga Odanović, Nenad Stojmenović, Nikola Vujović, Dubravka Mijatović, Anita Mančić, Svjetlana Knežević, a tu su i voditelji Slavko Beleslin i Marija Kilibarda i mnogi drugi.

Sahrana Ognajnke Ognjanović na Novom groblju Foto: Nemanja Nikolić

Marija Kilibarda je brisala suze izlazeći iz kapele nakon izjavljivanja saučešća porodici, a uplakana je bila i Anđelka Stević Žugić, koja je inače kuma Anje Mandić, ćerke preminule glumice.

Ognjenka Ognjanović sahrana
Marija Kilibarda briše suze na sahrani Ognjanke Ognjanović Foto: Nemanja Nikolić

Sahrani Ognjanke Ognjanović prisustvuju i glumice Svetlana Ceca Bojković i Katarina Žutić. Svetlana Bojković jeinače bila u braku s Milošem Žutićem, za koga je bila udata i preminula glumica.

Ognjenka Ognjanović sahrana
Anđelka Stević Žugić uplakana na sahrani Ognjanke Ognjanović Foto: Nemanja Nikolić

Opelo je počelo oko 14 sati.

"Kad umiremo, mi se radujemo, a drugi plaču. Niko u ovaj svet nije došao slučajno nego da ga ulepša. Treba da se radujemo susretu sa Gospodom. Tamo nema bola", rekao je sveštenik u govoru nakon opela.

Svetlana Ceca Bojković na sahrani Ognjenke Ognjanović
Svetlana Ceca Bojković na sahrani Ognjanke Ognjanović Foto: Nemanja Nikolić

Nakon održanog opela, povorka se uputila ka večnoj kući Ognjanke Ognjanović.

Rođena je 12. aprila 1949. godine u Šapcu. Gimnaziju je završila u Beogradu, gde je potom diplomirala glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u klasi profesora Milenka Maričića u kojoj su bili i Aljoša Vučković, Predrag Ejdus, Branimir Zamolo, Predrag Miki Manojlović, Milan Caci Mihailović, Vesna Pećanac, Goran Pleša, Anđelka Ristić, Goran Sultanović...

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Umetnički talenat i ljubav prema teatru nasledila je u porodici, njena majka Zagorka bila je glumica, a otac Aleksandar Ognjanović istaknuti pozorišni reditelj i osnivač Beogradskog dramskog pozorišta.


Glumački izraz Ognjanke Ognjanović Žutić odlikovao se izuzetno negovanom dikcijom, preciznim scenskim govorom i dubokim razumevanjem teksta, što joj je omogućavalo da se podjednako uspešno ostvari kako u klasičnoj dramskoj baštini, tako i u savremenim komadima, ostavljajući upečatljiv trag sa svakom ulogom.

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Foto: Ana Paunković

Prvi suprug Ognjanke Ognjanović Žutić bio je priznati solista Baleta Narodnog pozorišta Predrag Peca Radojković, s kojim je dobila ćerku Anastasiu, danas takođe afirmisanu glumicu Narodnog pozorišta u Beogradu. U drugom braku s bardom srpskog glumišta Milošem Žutićem dobila je sina Đorđa, a nakon suprugove smrti preuzela je aktivnu ulogu u očuvanju sećanja na njegov rad, pre svega kroz prestižnu nagradu "Miloš Žutić", koju Udruženje dramskih umetnika Srbije dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje za ulogu koja se može okarakterisati kao tragalačka i kao putokaz u glumi.

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