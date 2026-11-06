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Beogradski rok-bluz bend Zona B ove godine obeležava četiri decenije postojanja, a tim povodom nastupa danas, 6. novembra, u SOKOJ Klubu.

Osnovan 1986. godine, bend je svoj muzički put započeo izvođenjem bluz klasika velikana kao što su B. B. King, Muddy Waters i J. J. Cale, da bi ubrzo postao jedno od prepoznatljivih imena beogradske klupske scene. Prvi album, "Bestseler", objavili su 1991. godine, a tokom četiri decenije rada diskografiju su obogatili sa još šest studijskih izdanja: Juke-Box(1993), Pirat (1999), Original (2005), Devil Blues (2007), Joker (2011) i Songmejker (2020), kao i nekoliko živih i kompilacijskih izdanja.

Zona B Foto: Miloš Milosavljević/© ArteNATIVA

Kroz različite faze i promene u sastavu, Zona B ostala je verna bluzu, rokenrolu i energičnom koncertnom zvuku. Kroz bend su tokom godina prošli brojni značajni muzičari, među kojima su Zdenko Kolar, Dušan Bezuha i Zoran Božinović, dok su na albumima gostovali Vlada Divljan, Bebi Dol, Vasil Hadžimanov, Tanja Jovićević i mnogi drugi umetnici.

Aktuelnu postavu čine Jovan Lole Savić (vokal i harmonika), Aleksandar Stanulović Stenli (gitara), Dejan Pavlović Deki (bas), Dušan Ristić Rista (bubnjevi) i Rade Radivojević Hemond (orgulje i klavijature).

Jovan Savić Foto: Nemanja Nikolić

Jubilarni koncert biće prilika da publika još jednom uživa u prepoznatljivom zvuku benda koji već 40 godina neguje bluz i rok tradiciju na domaćoj sceni. Zona B nastavlja svoju muzičku priču, a trenutno je u toku i snimanje novog autorskog albuma.

Bogat program u novembru

U novembru nas u SOKOJ Klubu očekuje i raznovrstan muzički program. U petak, 13. novembra, nastupa Fusion Delight Trio, koji čine Gagi Hajnrih, Bojan Cvetković i Martin Đorđević, dok je 18. novembar rezervisan za promociju albuma beogradskog bluz-rok benda PETRA, uz slobodan ulaz.

Zona B, Foto: Ustupljena fotografija

Ljubitelji autentičnog bluz zvuka moći će da uživaju u koncertu sastava Moonshiners 20. novembra, dok će 27. novembra džez gitarista Jevrem Ćosić održati Student Guitar Night Vol. 5 - javni čas namenjen učenicima i svima zainteresovanima za džez gitaru i muziku.