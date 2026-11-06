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U glavnom programu 32. Festivala autorskog filma (FAF), koji će biti održan od 20. do 27. novembra, biće prikazana četiri nova ostvarenja azijskih autora, koja su svetske premijere imala na najvažnijim svetskim festivalima: „Iznenada“ Rjusukea Hamagučija, „Look Back“ Hirokazua Koreede, „Svetlost Teherana“ Alija Asgarija i „Rehmat“ Gurvindera Singha.

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Kadar iz filma Rehmat Foto: FAF promo

„Rehmat“ - Gurvinder Singh, subota, 21.11. u 16h, sala 1, mts Dvorana

Tri međusobno povezane priče smeštene u današnji Pandžab bave se njegovom istorijom pre i posle podele 1947, a protagonisti su pripadnici hinduističke, sikske i muslimanske zajednice. Jedna žena u svom domu tajno skriva ranjenog stranca, dok njegova porodica nosi teret tuge i suočava se sa nemogućim izborima. U selo stiže misteriozni starac koji za sebe tvrdi da je Bog. Film je zasnovan na kratkim pričama pandžapske književnice Adžit Kur. Svetska premijera bila je u glavnom takmičarskom programu ovogodišnjeg festivala u Lokarnu. Singh je 2015. godine osvojio Gran pri „Aleksandar Saša Petrović“ Festivala autorskog filma za „Četvrti pravac“.

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Iznenada Foto: Julien Panié

„Iznenada“ - Rjusuke Hamaguči, nedelja, 22.11. u 15.30, sala 1, mts Dvorana

Radnja filma „Iznenada“ prati Mari-Lu, direktorku doma za stara lica koja se trudi da uvede novi pristup nezi, zasnovan na osluškivanju potreba korisnika i očuvanju njihovog dostojanstva. Susret sa Mari, pozorišnom rediteljkom iz Japana koja se bori s rakom, promeniće joj život. Povezane snažnim prijateljstvom, dve žene će zajedno pokušati da učine nemoguće. Film je svetsku premijeru imao u glavnom takmičarskom programu Kanskog festivala kao Hamagučijev prvi film snimljen izvan Japana. Glumice Virdžini Efira i Tao Okamoto ravnopravno su podelile nagradu za najbolju glumicu na Kanskom festivalu, čime je Okamoto postala prva japanska glumica kojoj je pripalo ovo priznanje. Po prognozama „Iznenada“ je najjači kandidat za osvajanje Oskara za najbolji međunarodni film uz špansku „Crnu kuglu“.

Karte u prodaji na blagajni mts Dvorane i putem linka: https://mtsdvorana.rs/film/iznenada

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Kadar iz filma Svetlost Teherana Foto: FAF promo

„Svetlost Teherana“ - Ali Asgari, nedelja, 22.11. u 21h, sala 1, mts Dvorana

Film „Svetlost Teherana“ smešten je u glavnom iranskom gradu na proleće 2026. godine, odmah nakon velikih i krvoločnih građanskih protesta, i pod pretnjom nadolazećeg napada SAD. Nakon hapšenja i zatvaranja ordinacije, iranski lekar gubi nadu u budućnost. Poslednji dan provodi obilazeći najbliže, a njihovo saosećanje, briga i bliskost polako ga mire sa stvarnošću. Svetska premijera filma bila je u takmičarskom programu Venecijanskog filmskog festivala.

Karte u prodaji na blagajni mts Dvorane i putem linka: https://mtsdvorana.rs/film/svetlost-teherana

Kadar iz filma Look Back_foto FAF promo (1).jpg
Kadar iz filma Look Back Foto: FAF promo

„Look Back“ - Hirokazu Koreeda, utorak, 24. 11. u 21h, sala 1, mts Dvorana

Prestižni japanski reditelj Hirokazu Koreeda uzeo se zahtevnog zadatka da napravi igranu adaptaciju istoimenog manga stripa Tacukija Fudžimota, koji je već doživeo veoma uspešnu animiranu verziju 2024. godine. Film prati Fuđino i Kjomoto, dve devojke koje povezuje ljubav prema crtanju. Fudžino je talentovana i odlučna učenica koja crta za školske novine, dok povučena Kjomoto retko izlazi iz kuće i u potpunosti je posvećena crtanju. Povezane zajedničkom strašću i odrastanjem u malom japanskom gradu, dve devojčice sanjaju da postanu autorke popularnih manga stripova.Svetska premijera filma održana je u glavnom takmičarskom programu ovogodišnjeg Venecijanskog filmskog festivala, gde je osvojio čak pet pratećih nagrada festivala.

Karte u prodaji na blagajni mts Dvorane i putem linka: https://mtsdvorana.rs/film/look-back

U susret 32. FAF-u

Kao uvod u festivalsku nedelju, u mts Dvorani biće održane pretpremijere filmova „Divlji konj broj devet“ Martina Mekdone, „Možeš sve da vidiš“ Nejtana Fildera i Lensa Openhajma i „Klaber“ Džordana Firstmana, tokom tri uzastopne srede, 4, 11. i 18. novembra, u 20 časova. Zbog velikog interesovanja pojedini termini su već rasprodati.

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Foto: Nikola Stojanović

32. FAF će 20. novembra otvoriti film „Fjord“ Kristijana Munđijua, dobitnika Zlatne palme u Kanu. Među najavljenim naslovima su „Minotaur“ Andreja Zvjaginceva, dobitnika Gran prija u Kanu, domaće premijere filmova „3 nedelje posle“ Miroslava Terzića, „U vrtu moja ruka pušta koren“ Borisa Hadžije i Hode Taheri i „Do kraja dana“ Jelene Maksimović, kao i „Crna kugla“ („La bola negra“) Havijera Kalva i Havijera Ambrosija, u koprodukciji Pedra Almodovara. Na festivalu će biti prikazan i najnoviji film Majka Lija, „Briga puna ljubavi“, za koji se veruje da bi mogao biti poslednji u njegovoj bogatoj karijeri.

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