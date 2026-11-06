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Nakon uspešne premijere u banjalučkom Jazavcu, Vladimir Nićiforović Nići donosi novu scensku priču pred beogradsku publiku. Monodrama "Šta će nići kad posadiš srce", po tekstu Đorđa Kosića i u režiji Nikole Zavišića, igra se premijerno 9. novembra na sceni pozorišta "Boško Buha", čije predstave se izvode u "Vuku".

Vladimir Nićiforović Foto: Dario Sekulić

U središtu ove moderne bajke sa pevanjem i plakanjem nalazi se junak koji kroz snažnu igru i humor ogoljuje lične dileme. Predstava prati intimnu potragu za mestom u svetu. Gledaoci prisustvuju borbi sa strahovima i preispitivanju zaboravljenih izbora. Uz Nićiforovića na bini na specifičan način igra i Ivan Mihailović.

Glavni glumac prilično dobro poznaje to lutanje o kom predstava govori. Osvrćući se na svoje početke, Nićiforović otvoreno priznaje da ga je posle studija u Banjaluci i povratka u Beograd dočekala tišina. Niko nije znao ko je on. Zbog ogromne nesigurnosti na kastinzima je bio, kako sam kaže, doslovno užasan i delovao je kao da nema ni dan škole. Usput je presekao tu agoniju, napravio pauzu i pokrenuo dizajniranje brenda odeće. Skoro deceniju kasnije, gluma je ipak ostala njegova prva i najveća ljubav kojoj se sada vraća s potpuno novim samopouzdanjem.

Vladimir Nićiforović Foto: Dario Sekulić

Šta se tačno dogodi kada odlučimo da potražimo sopstvenu istinu? Koliko to traganje košta i koliko ume da boli? Predstava ne nameće gotove odgovore. Ostaje otvoren prostor da svako prepozna šta tačno nosi u svom srcu.

Gradsko pozorište Jazavac postoji od 2006. godine i vremenom je izgradilo status prepoznatljivog teatra u regionu.

Ko je Vladimir Nićiforović?

Iako Vladimir Nićiforović nije nepoznato ime na umetničkoj sceni Srbije, malo njih bi iz prve pogodilo da je po zanimanju diplomirani glumac. Više od decenije bavi se modnim dizajnom, nekoliko godina i fotografijom, a tek nedavno pre nekoliko godina dobio je prvu filmsku ulogu, u komediji "Ala je lep ovaj svet".

Foto: Privatna Arhiva