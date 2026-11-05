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Eurosport najavljuje premijeru novog originalnog dokumentarnog serijala koji će gledaocima omogućiti jedinstven uvid u fizičke i mentalne sposobnosti najvećih sportskih zvezda, otkrivajući naučne tajne koje stoje iza uspeha najboljih sportista svih vremena.

Prvi film posvećen je Tadeju Pogačaru, rekorderu sa pet osvojenih titula na Tur de Fransu. Kroz ekskluzivne intervjue sa izuzetnim slovenačkim biciklistom, njegovim roditeljima, timskim kolegama, sportskim naučnicima i legendama biciklizma, ovaj 45-minutni dokumentarac pod nazivom "Anatomija šampiona" (Anatomy of a G.O.A.T.) otkriva šta se krije iza jedne od najdominantnijih era u istoriji drumskog biciklizma.

Tadej Pogačar Foto: Pool/Velo, HBO

Premijera je zakazana za subotu, 7. novembar, kada će ljubitelji biciklizma širom Evrope moći da pogledaju film na kanalu Eurosport 2 od 13:50 časova. Dokumentarac će od 7. novembra biti dostupan i pretplatnicima HBO Max platforme.

Sa samo 28 godina, Pogačar već ima rezultate koji ga svrstavaju među najuspešnije bicikliste svih vremena. Slovenački fenomen ostvario je više od 100 profesionalnih pobeda na trkama koje se boduju u okviru Međunarodne biciklističke unije (UCI), uključujući 13 trijumfa na prestižnim jednodnevnim trkama poznatim kao „Monumenti“, dve titule svetskog šampiona u drumskoj vožnji i pobedu na Điro d’Italiji. Ovog leta ispisao je novu stranicu istorije, osvojivši petu žutu majicu i izjednačivši rekord po broju pobeda na Tur de Fransu.

Zasnovan na do sada neobjavljenim podacima i analizama kompanije WHOOP, uz stručna objašnjenja i svedočenja, dokumentarac donosi detaljan uvid u Pogačarove izuzetne sposobnosti. Svaki statistički podatak pažljivo je proveren i predstavljen kroz originalna grafička rešenja, dok je film podeljen u pet poglavlja, od kojih svako istražuje drugačiji aspekt njegove nadmoći nad konkurencijom u zlatnoj eri biciklizma.

Pogledajte kadrove iz filma

1/13 Vidi galeriju Tadej Pogačar Foto: HBO, Pool/Velo

Pored ekskluzivnog intervjua sa Tadejem Pogačarom, u dokumentarcu govore i neke od najvećih legendi ovog sporta, kao i ljudi koji ga najbolje poznaju:

Mirko Pogačar i Marjeta Pogačar – roditelji Tadeja Pogačara

Edi Merks – osvajač 11 titula na najvećim etapnim trkama, uključujući pet pobeda na Tur de Fransu

Alberto Kontador – sedmostruki pobednik najvećih etapnih trka i stručni komentator Eurosporta i TNT Sportsa

Gerent Tomas – pobednik Tur de Fransa 2018. godine

Mateo Trentin – evropski šampion u drumskoj vožnji 2018. godine i nekadašnji Pogačarov timski kolega

Injigo San Miljan – bivši trener i vodeći stručnjak za fiziologiju sporta

Žan-Benoa Moren – sportski naučnik

Kristen Holms - potpredsednica kompanije WHOOP zadužena za nauku o sportskim performansama

Met Stivens – voditelj TNT Sportsa

Govoreći za dokumentarac „Anatomija šampiona“, Tadej Pogačar istakao je: „Dok god uživate u sportu kojim se bavite, rezultati će doći. Onog trenutka kada prestanete da uživate, vreme je da pronađete nešto drugo što će vas činiti srećnim. U najtežim trenucima morate da budete svesni jedne stvari: 'Ovde sam zato što sam prošao sve pripreme, zato što sam žrtvovao sve da bih stigao dovde.' Ne smete da odustanete. Morate da nastavite dalje, jer posle teških trenutaka uvek dolaze oni bolji.“

Edi Merks o Pogačarovom uspehu kaže: „On vraća onu vrstu biciklizma na koju smo gotovo zaboravili. Sada je nadmašio čak i mene.“

Alberto Kontador ne krije divljenje prema slovenačkom šampionu: „Verujem da je Tadej Pogačar najbolji biciklista svih vremena. On želi da pobedi na svakoj trci. Mislim da želi da osvoji što više Monumenta, što više titula na Tur de Fransu, svetskih prvenstava i etapa na Turu. Kada malo bolje razmislite, veoma je teško pronaći sportistu u bilo kojoj drugoj disciplini, kroz čitavu istoriju sporta, koji je toliko superiorniji od svojih rivala. Razmišljao sam o tome i na pamet mi je pao Usein Bolt. Ali Pogačar je takav na svakoj trci na kojoj učestvuje, od februara do oktobra.“

Gerent Tomas prisetio se jednog zanimljivog trenutka sa trke: „Jednom smo se Pogačar i ja takmičili u Liježu. Vozio sam snagom većom od 400 vati, a on mi je sasvim opušteno prišao i započeo razgovor. Pomislio sam: 'Čoveče, stvarno ne mogu sada da pričam, moram da se koncentrišem samo na to da nekako savladam ovaj uspon.' Ali on definitivno ima još jednu ili dve brzine više od mene.“