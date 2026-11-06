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Francuski književnik Filip Ženada, koji je u utorak osvojio prestižnu Gonkurovu nagradu za roman „L'Inconnue du quai de Javel“, otkrio je da je tokom pisanja knjige čak tri puta koristio veštačku inteligenciju. Štaviše, u roman je ubacio i jednu rečenicu koju je napisao ChatGPT.

Gostujući u sredu na radiju Frans enter, 62-godišnji pisac objasnio je da se za pomoć veštačkoj inteligenciji obratio u tri različite prilike, svaki put sa drugačijom namerom.

Čitaocima postavio zanimljiv izazov

Prvi put ChatGPT mu je poslužio za svojevrsnu igru sa čitaocima. Naime, u roman je namerno ubacio jednu rečenicu koju je generisala veštačka inteligencija, ali nije želeo da otkrije o kojoj je rečenici reč.

Njen sadržaj poverio je isključivo članovima žirija Gonkurove nagrade, i to dan nakon što je proglašen pobednikom.

„Ako to procuri, znaću od koga“, našalio se Ženada.

Drugi put koristio je ChatGPT kako bi se našalio na njegov račun, jer mu je na jedno tehničko pitanje davao potpuno besmislene odgovore.

Treći put veštačka inteligencija poslužila mu je za tehničko istraživanje.

Filip Ženeada Foto: Vincent Koebel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Veštačka inteligencija ne sme da zameni ljudsku kreativnost

Ženada smatra da književnici ne bi trebalo da ignorišu nove tehnologije, ali istovremeno upozorava da one nikako ne smeju da zamene ljudsku kreativnost.

„Mislim da ne možemo da potisnemo veštačku inteligenciju i da se pravimo da ne postoji. Moramo da je koristimo, prihvatimo, naučimo da njome upravljamo i ne dozvolimo da nas zameni. Ona mora da bude korisna“, poručio je pisac.

Zanimljivo je da Ženada nije pokušavao da sakrije korišćenje veštačke inteligencije od svojih čitalaca. U romanu, koji je objavljen još u avgustu, opisao je kako je tokom istraživanja razgovarao sa ChatGPT-om i Klodom, ali i komentarisao odgovore koje je dobijao.

U knjizi je čak najavio da je jednu rečenicu preuzeo od veštačke inteligencije, pozivajući čitaoce da pokušaju da je pronađu.

Filip Ženeada Foto: Lionel Guericolas / Starface / imago stock&people / Profimedia

Roman o nerešenom ubistvu iz 1949. godine

Nagrađeni roman bavi se nerešenim ubistvom mlade žene u Parizu 1949. godine.

Filip Ženada poznat je po književnim delima u kojima istražuje stare kriminalističke slučajeve i stvarne misterije. Među njegovim ranijim knjigama izdvajaju se „Sulak“, „La Petite Femelle“ i „La Serpe“.

Njegovo priznanje ponovo je pokrenulo pitanje sve veće uloge veštačke inteligencije u književnosti i granice između tehnološke pomoći i autorskog stvaralaštva.

(Kurir.rs/Tporal.hr)