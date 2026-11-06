"Kada sam ocu saopštio da ću igrati Vuka Brankovića..." Voja Brajović je ovome dugo ćutao: "Zapalio je cigaretu, a onda rekao nešto što nikad nisam zaboravio"
- Voja Brajović je ispričao kako je njegov otac reagovao kada je saznao da će igrati Vuka Brankovića u filmu 'Boj na Kosovu'.
- Otac mu je rekao da istorijski nikada nije dokazano da je Vuk Branković bio izdajnik.
Jedna od uloga po kojima šira publika pamti glumca Voju Brajovića je i ona u filmu Boj na Kosovu reditelja Zdravka Šotre u kome on tumači Vuka Brankovića.
U jednom gostovanju u emisiji "24 minuta sa Zoranom Kesićem" Brajović je otkrio kako je njegov otac reagovao kada je čuo da će mu sin igrati Vuka Brankovića.
Vozio sam oca na aerodrom, on je putovao za Crnu Goru. Tamo smo pravili neku vikendicu i onda je uvek nedostajalo para. Rekao sam mu dok smo se vozili:
- Evo, biće para, sad treba da radim divan jedan film po scenariju Ljube Simovića, "Boj na Kosovu", povodom 600 godina bitke...
A on puši i pita me:
- A šta igraš ti?
- Igram Vuka Brankovića.
I on ućuta. I ćuti i samo puši. I vadi drugi cigaretu i vari, a ja ćutim i vozim ga... I negde ispred skretanja za aerodrom on mi kaže:
- Mada, istorijski nikada nije dokazano da je Vuk Branković bio izdajnik.
(Kurir.rs)
VIDEO: Zdravko Šotra o filmu Boj na Kosovu