Slušaj vest

Jedna od uloga po kojima šira publika pamti glumca Voju Brajovića je i ona u filmu Boj na Kosovu reditelja Zdravka Šotre u kome on tumači Vuka Brankovića.

U jednom gostovanju u emisiji "24 minuta sa Zoranom Kesićem" Brajović je otkrio kako je njegov otac reagovao kada je čuo da će mu sin igrati Vuka Brankovića.

Vozio sam oca na aerodrom, on je putovao za Crnu Goru. Tamo smo pravili neku vikendicu i onda je uvek nedostajalo para. Rekao sam mu dok smo se vozili:

Voja Brajović kao Vuk Branković u filmu Boj na Kosovu Foto: Printscreen

- Evo, biće para, sad treba da radim divan jedan film po scenariju Ljube Simovića, "Boj na Kosovu", povodom 600 godina bitke...

A on puši i pita me:

- A šta igraš ti?

- Igram Vuka Brankovića.

I on ućuta. I ćuti i samo puši. I vadi drugi cigaretu i vari, a ja ćutim i vozim ga... I negde ispred skretanja za aerodrom on mi kaže:

- Mada, istorijski nikada nije dokazano da je Vuk Branković bio izdajnik.

(Kurir.rs)

VIDEO: Zdravko Šotra o filmu Boj na Kosovu