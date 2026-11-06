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Fondacija "Mira Banjac" uspostavlja dva godišnja priznanja koja će nositi ime proslavljene glumice - nagradu za najbolje glumačko ostvarenje na Festivalu evropskog filma Palić i drugu, namenjenu najboljim studentima glume na master studijama Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ove inicijative bile su razmatrane na sednici Upravnog odbora fondacije, održanoj 4. novembra u Novom Sadu, na 97. rođendan Mire Banjac.

Mira Banjac, Jasna Đuričić, i Boris Isaković Foto: Fondacija Mira Banjac



Na sednici je razmatrana inicijativa upravitelja Fondacije Borisa Isakovića za ustanovljavanje godišnje nagrade "Mira Banjac", namenjene najboljem studentu glume na master studijama Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ova nagrada dodeljivaće se 4. novembra, na dan rođendana Mire Banjac.

Miroslav Mogorović Foto: Black Night Film Festival Talin



Član Upravnog odbora fondacije Miroslav Mogorović podsetio je da je ranije doneta načelna odluka o ustanovljavanju godišnje nagrade koja bi se dodeljivala na Festivalu evropskog filma Palić, a da u narednom periodu predstoji definisanje njenog vizuelnog i tehničkog rešenja.

Jedna od tema sednice bio je i dosadašnji rad na popisivanju umetničke zaostavštine Mire Banjac. Predsednik Upravnog odbora fondacije Radoslav Zelenović istakao je značaj ovog obimnog posla, koji je realizovan prema visokim profesionalnim standardima, posebno ukazujući na njegov doprinos očuvanju filmske i pozorišne baštine.

Mira i Rale Foto: Privatna arhiva



- Ovaj rad je od izuzetnog značaja jer predstavlja direktan doprinos očuvanju istorije kinematografije kako nekadašnje, tako i sadašnje države - rekao je Zelenović, naglasivši da popis obuhvata i dokumentaciju o priznanjima koja se više ne dodeljuju.

Na sednici su razmatrane i druge aktivnosti fondacije, uključujući inicijativu za podizanje spomenika Miri Banjac, kao i naredne korake u njenom organizacionom radu.

Sednici su prisustvovali upravitelj fondacije Boris Isaković, predsednik Upravnog odbora Radoslav Zelenović, članovi UO Miroslav Mogorović, Jasna Đuričić, Nataša Botić, Tatjana Nježić i Zoran Maksimović, kao i osnivačica fondacije, glumica Mira Banjac.

Mira Banjac kroz uloge

1/14 Vidi galeriju Uloge Mire Banjac kroz karijeru Foto: Printskrin Youtube, Printscreen YouTube, Printscreen/Youtube

Fondacija "Mira Banjac" osnovana je u Novom Sadu i zvanično registrovana 1. jula 2025. godine na inicijativu proslavljene glumice. Osnovni ciljevi fondacije su očuvanje i predstavljanje njene bogate umetničke zaostavštine, uključujući formiranje legata u odgovarajućim ustanovama kulture, kao i podrška novim generacijama glumaca kroz ustanovljavanje nagrada koje će nositi njeno ime. Predsednik Upravnog odbora fondacije je Radoslav Zelenović, dok je za upravitelja izabran glumac Boris Isaković.

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