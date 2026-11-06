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Miloš Biković, koji je jedan od najtraženijih glumaca u Rusiji, kao i na našim prostorima, gostovao je u popularnom ruskom šou-programu kod glumca i šoumena Pavela Volje.

Voditelj Pavel Volja je u emisiji zamolio Bikovića da izgovori nešto na srpskom jeziku ne bi li pokušao da nešto razume.

Biković mu je na duhovit način, na srpskom jeziku, odgovorio pitanjem da li zaista misli da može da razume naš jezik.

Ova "opaska" ostavila je voditelja u čudu, a njegova reakcija izazvala je ovacije publike u studiju. Biković je voditelju na srpskom jeziku rekao:

- Je l' ti stvarno misliš da možeš da skapiraš kada bih ja pričao na srpskom? Mislim onako normalno kako bismo mi pričali da smo u emisiji u Srbiji, u Beogradu - na šta je voditelj ostao u čudu, pokušvajući da bar nešto razume.

Miloš Biković Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Kratak video-snimak ovog trenutka, objavljen na Instagram profilu emisije "volyashow", postao je viralan i za svega tri dana prikupio je četiri miliona pregleda.

Miloš Biković ima novu veliku ulogu u Rusiji

U ruskim bioskopima trenutno se prikazuje "Rađanje imperije", istorijski spektakl reditelja Andreja Kravčuka. Film pokriva prelomnih deset godina u kojima je stvoreno rusko carstvo. Sve počinje povratkom Petra Velikog iz diplomatske misije po zapadnoj Evropi, a završava se Poltavskom bitkom 1709. godine, kada je do nogu potučena švedska vojska.

Zapaženu ulogu dobio je Miloš Biković, koji igra Aleksandra Menjšikova. Za one koji slabije prate rusku istoriju, reč je o neverovatnoj figuri. Menjšikov je potekao sa ulice, a dogurao je do zvanja generala i najmoćnijeg čoveka u zemlji. Bio je Petrov nerazdvojni saradnik i jedini koji je smeo otvoreno da mu kaže šta misli. U filmu ga vidimo u vojnim štabovima, ali i usred krvavih borbi.

U galeriji pogledajte fotografije Miloša Bikovića i njegove supruge Ivane Malić:

1/10 Vidi galeriju Miloš Biković i Ivana Malić Foto: Damir Dervišagić, Instagram/ivanamalic_

Samog cara igra Aleksandar Gorbatov, dok njegovu veliku ljubav Anu Mons tumači Julija Peresild. Kravčuk je poznat po tome što voli sirovu atmosferu i masovne scene. U kadrovima se osećaju pravo blato i barutni dim. Izgradnja nove prestonice i izlazak na more tražili su brutalnu cenu, pa film uopšte ne ulepšava tu stranu priče.

U osvrtu na sam film, Biković je istakao da je istorija temelj svake nacije, i da bez spoznaje prošlosti "lutamo u sadašnjosti". Njegov lik, knez Menjšikov, potekao je ni iz čega i postao vojskovođa i desna ruka cara. Knez je, podsetimo se, pokazao izuzetnu sposobnost i tokom Severnog rata protiv Šveđana. Zanimljivo je i to da je Menjšikov, nakon smrti Petra Velikog i kasnije vladavine Katarine Prve i Petra Drugog, prognan u Sibir zbog zloupotrebe položaja.

Za Bikovića je ovo verovatno najzahtevniji glumački zadatak u ruskoj kinematografiji do sada, potpuno drugačiji od komedija po kojima ga veći deo tamošnje publike pamti. Domaći gledaoci još čekaju zvaničnu potvrdu kada će film stići u srpske bioskope.

Video: Miloš Biković ekskluzivno na Kurir televiziji