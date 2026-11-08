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Mada se ove godine navršilo tačno 25 godina otkako je glumica Bojana Stefanović diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti i iako je i za nje zavidan glumački staž, svojom vedrinom, energijom i optimizmom ostavlja utisak kao da je tek na početku. Doduše, posao koji je birala i omogućava joj da s vremena na vreme, s novim zadacima, otvara i nova poglavlja.

To se desilo i prošle godine kada je snimila seriju "Viber grupa", u čijoj neizvesnosti televizijska publika kanala Superstar trenutno uživa. Bojana ovoga puta tumači lik Goce, koji joj je omogućio da pokaže još jedno lice svog karaktera.

Bojana kao Goca u "Viber grupi" Foto: Privatna arhiva

Posle serija "V efekat" i "Poziv", u kojima ste takođe igrali, i "Viber grupa" ima sličnu temu. Čini li se i vama da je misterija postala čarobna reč kojom se privlači pažnja gledalaca?

- Sigurno da jeste, uvek je intrigantno kada je nešto nejasno i kad postoji razvoj radnje u tom smeru da se polako otkrivaju neke stvari. Tako je oduvek, još od Agate Kristi i Konana Dojla (smeh).

Ali vaše uloge u sve tri serije su potpuno drugačije. Sada ste u koži moćne, uspešne žene kojoj se život vrti oko posla. Je li vam prijala da je oživite?

- Kao sa svim dobrim ulogama, u svakoj ima mnogo toga sa čime mogu da se poistovetim, a i nekih totalno drugačijih osobina. Goca je zabavna za igru, ima više prostora, vrlo je kompleksna i komplikovana. I drugima, a pre svega sebi. Uživala sam gradeći lik s rediteljem Markom Manojlovićem i kolegama s kojima sam imala najviše scena Jovanom Belović i mojim drugom s klase Goranom Jevtićem.

Sa Vojinom Ćetkovićem u seriji "Viber grupa" Foto: Print Screen

Scenografija je izuzetno lepa. Da li vam je prijalo snimanje u takvom ambijentu ili više pamtite saradnju s kolegama?

- Sektor scenogafije je, što bismo žargonski rekli, pokidao! I drago mi je da se to i vidi. Ali naravno da snimanje pre svega pamtim po divnoj atmosferi, saradnji sa svim kolegama i, kao što sam pomenula, posebno mi je drago što sam se prvi put u kadru srela s klasićem Goranom Jevtićem. Posle nekoliko decenija prijateljstva bilo je uživanje, a pre svega veoma zabavno. Često smo neke privatne uspomene i dogodovštine vraćali, a ponekad ih i iskoristili za odnos u seriji. Pre svega, uz puno nežnosti i pažnje, što je izuzetno važno za rad na setu.

"Viber grupa" govori o jednom novom sloju bogataša u našem društvu. Smatrate li da nosi neku značajnu poruku i ima li vaša profesija danas još šansu da kroz serije, filmove i predstave ukazuje na greške društva i pojedinca i pokazuje put ka pravim vrednostima?

- Umetnost mora, između ostalog, da ima i kritički osvrt na društvo. Neki od likova, ako ne i većina, zaista su prepuni negativnih osobina i to rasvetljavanje njihovih mana je, naravno, pokazna vežba kakvi nikako ne bi trebalo da budemo kao ljudi.

Foto: Miomir Milić

Naše generacije pamte neke druge društvene vrednosti kao važne. Verujete li u to da su danas, iako je materijalno nekako isplivalo u prvi plan, vredniji obraz, obrazovanje i poštenje?

- Uvek se vrednuju obraz, obrazovanje i poštenje, samo zavisi od društvenih okolnosti i krugova u kojima se krećemo. Sada se nadam da ćemo zaista ispratiti veličanstvene primere koji nas okružuju u poslednje vreme i da će celo društvo ponovo na tom talasu nastaviti da širi ono što je najvažnije, a to su ljudskost, istina, empatija i ljubav.

Je li teško vaspitavati decu kada mi roditelji koji pripadamo analognoj generaciji možda ne razumemo svoj digitalni naraštaj u potpunosti?

- Sigurno da jeste, ali svako vreme je imalo svoje izazove. Da ne pominjem periode velikih ratova ili neke druge periode s teškim okolnostima. Ne volim da mislim da smo mi uvek u nekom najgorem vremenu, već želim da verujem da izazovi dolaze da nas ojačaju i oplemene.

Bojana u seriji "Viber grupa" Foto: Print Screen

Dopadaju li vam se uloge koje vam nude reditelji u ovom periodu?

- Da, ali, u principu, trudim se da u većini uloga nađem ono nešto što mi je inspirativno i uzbudljivo. Važno je samo da se radi i da se usavršava zanat s mnogo posvećenosti i ljubavi.

Jeste li baš ovako zamišljali srednje doba žene? Kako se osećate u svojoj koži, plaši li vas prolaznost?

- Osećam se dobro, snažno, promišljeno, sposobno i ne bih se vraćala unazad nikada. Uvek mi je ono što je ispred mene uzbudljivije i radujem mu se. Naravno, u isto vreme sam i rasuta, često zabrinuta, s gomilom pitanja i razmišljanja, ali valjda je to prirodno. Što ste zreliji, što bolje sagledavate život, imate i veću potrebu da stalno usaglašavate svoja razmišljanja i stavove.

Brojni su primeri da su neke glumice u poznijim godinama doživele procvat u karijeri. Da li je to možda plus u vašoj profesiji što prolaznost može da radi za vas kao glumicu?

- U našoj profesiji svako doba nosi svoje prednosti, kao i mane. U mom slučaju deluje mi da će mi zrele i starije godine doneti više pozitivnih stvari u profesiji, pošto sam se u mladosti često susretala s predrasudama vezano za tip uloga, zbog izgleda i tako nekih površnih sagledavanja onoga što je moja glumačka "boja". Sada mi deluje da i reditelji uviđaju ono što sam zaista ja kao umetnik, i koje sve različite uloge mogu da donesem na scenu ili film.

Bojana Stefanović Foto: Print Screen

Imate li i dalje jednako vremena za sva svoja interesovanja mimo glume: kuvanje, pisanje i fotografiju?

- Imam, trudim se da te svoje ljubavi i hobije ne zapostavim. Važno mi je, i raduju mi dušu. Ponovo sam počela da na svom kulinarskom Instagram profilu Fatmama blog kačim video-recepte i po reakcijama deluje mi da je to nešto što ljudima prija da prate.

Dok gledamo "Viber grupu", šta vas trenutno profesionalno okupira?

- Očekuje me rad na novoj predstavi početkom februara u mom matičnom Narodnom pozorištu. To će biti uloga ledi Kapulet u Šekspirovom komadu "Romeo i Julija", u režiji Javora Gardeva. Naravno, tome se izuzetno radujem, jer Šekspir je baš "moja šolja čaja", što bi rekle kolege Britanci (smeh).