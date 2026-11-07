"Kada se ljudi u ovoj zemlji ne bi mrzeli samo pet dana..." Reči Radmile Savićević danas odzvanjaju više nego ikad
- Radmila Savićević je u intervjuu početkom devedesetih poručila da bi sve bilo bolje kada bi ljudi samo pet dana prestali da se mrze.
- Glumica je govorila o tužnim ratnim vremenima i svom teškom životnom putu, od siromaštva u Kruševcu do pozorišne karijere.
- Publika je pamti kao toplu ženu iz naroda, a njen stari intervju ponovo je postao viralan.
U jednom intervjuu koji je dala početkom devedesetih godina kada je na prostorima bivše Jugoslavije buktao rat, Radmila Savićević je rekla nekoliko prostih, a takosnažnih rečenica koje i danas odzvanjaju, te je snimak njene izjave ponovo postao viralan.
- Mnogo sam tužna. Sve ovo što se dešava teško mi je da gledam. Imam utisak da bi, kada bi svi ljudi u ovoj našoj zemlji rekli samo pet dana da neće nikoga da mrze da bi sve bilo u redu - emotivno je u jednom intervjuu poručila Radmila Savićević, čuvena glumica koju pamtimo kao toplu baku iz serija, ali čija je životna priča bila sve samo ne laka.
U galeriji pogledajte Radmilu Savićević u ulozi legendarne Riske Golubović u seriji "Srećni ljudi":
Rođena 1926. godine u Kruševcu kao Radmila Milenković, odrasla je uz majku Canu, samohranu krojačicu koja je s mukom podizala troje dece.
Rada je još kao devojčica osetila gorčinu siromaštva. Morala je često da ide u nadnicu, gde je okopavala kukuruz.
Nakon što je završila srednju školu, prvi aplauzi su stigli iz Kruševačkog pozorišta, a ubrzo potom 1947. godine, usledio je angažman u Niškom narodnom pozorištu.
Godine 1956. postaje stalni član pozorišta u Nišu i tu igra u oko četrdeset komada. Savićević je kasnije priznala da je u to vreme maštala da karijeru nastavi u Sarajevu, ali kada joj je Meša Selimović, direktor Sarajevskog narodnog pozorišta, ponudio angažman, ona je odbila.
Iako ju je publika obožavala u ulozi skromnih domaćica, Rada je imala mnogo tajni.
- Mnogi misle da sam prava domaćica, ali ja ne znam da mesim - smejala se sama sebi i priznala da je jedne Nove godine sedam sati pravila tortu!
Sa neverovatnom lakoćom, Rada je uspevala da prenese emociju obične žene - žene iz naroda.
- Nisu me privlačile uloge kaćiperki i vrtirepki. Nekako sam uvek volela da igram zrele žene, žene pune životnog iskustva koje nešto mogu da pruže, koje znaju šta je to… Živeti život - rekla je Rada jednom prilikom.
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