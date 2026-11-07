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U jednom intervjuu koji je dala početkom devedesetih godina kada je na prostorima bivše Jugoslavije buktao rat, Radmila Savićević je rekla nekoliko prostih, a takosnažnih rečenica koje i danas odzvanjaju, te je snimak njene izjave ponovo postao viralan.

- Mnogo sam tužna. Sve ovo što se dešava teško mi je da gledam. Imam utisak da bi, kada bi svi ljudi u ovoj našoj zemlji rekli samo pet dana da neće nikoga da mrze da bi sve bilo u redu - emotivno je u jednom intervjuu poručila Radmila Savićević, čuvena glumica koju pamtimo kao toplu baku iz serija, ali čija je životna priča bila sve samo ne laka.

U galeriji pogledajte Radmilu Savićević u ulozi legendarne Riske Golubović u seriji "Srećni ljudi":

1/17 Vidi galeriju Radmila Savićević kao Riska u seriji "Srećni ljudi" Foto: Printscreen, Printscreen/RTS

Rođena 1926. godine u Kruševcu kao Radmila Milenković, odrasla je uz majku Canu, samohranu krojačicu koja je s mukom podizala troje dece.

Rada je još kao devojčica osetila gorčinu siromaštva. Morala je često da ide u nadnicu, gde je okopavala kukuruz.

Nakon što je završila srednju školu, prvi aplauzi su stigli iz Kruševačkog pozorišta, a ubrzo potom 1947. godine, usledio je angažman u Niškom narodnom pozorištu.

Godine 1956. postaje stalni član pozorišta u Nišu i tu igra u oko četrdeset komada. Savićević je kasnije priznala da je u to vreme maštala da karijeru nastavi u Sarajevu, ali kada joj je Meša Selimović, direktor Sarajevskog narodnog pozorišta, ponudio angažman, ona je odbila.

Radmila Savićević Foto: Фото Архива РТС

Iako ju je publika obožavala u ulozi skromnih domaćica, Rada je imala mnogo tajni.

- Mnogi misle da sam prava domaćica, ali ja ne znam da mesim - smejala se sama sebi i priznala da je jedne Nove godine sedam sati pravila tortu!

Sa neverovatnom lakoćom, Rada je uspevala da prenese emociju obične žene - žene iz naroda.

- Nisu me privlačile uloge kaćiperki i vrtirepki. Nekako sam uvek volela da igram zrele žene, žene pune životnog iskustva koje nešto mogu da pruže, koje znaju šta je to… Živeti život - rekla je Rada jednom prilikom.

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